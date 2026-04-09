Pronostic Rennes vs Lens, une rencontre à forces égales

Deux équipes à la lutte pour l’Europe s’affrontent ce dimanche 28 septembre en Ligue 1. Notre expert donne son pronostic Rennes vs Lens.

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Les meilleurs paris pour Rennes Lens

Cette rencontre s’annonce disputée entre deux clubs assez similaires, voici les choix de notre expert Ligue pour Rennes vs Lens :

Victoire de Rennes ⭐ à la cote de 2,28 sur Unibet, soit une probabilité de 43,8 % de voir Rennes gagner ce match.

But pour les deux équipes ⭐ à la cote de 1,49 sur Unibet, soit une probabilité de 67,1 % de voir les deux équipes inscrire au moins 1 but.

Buteur Esteban Lepaul ou Rayan Fofana ⭐ à la cote de 1,78 sur Unibet, soit une probabilité de 56,1 % de voir un des joueurs marquer.

Le pronostic Rennes vs Lens de notre expert voit Rennes remporter la rencontre 2 buts à 1.

Notre analyse: l’état de forme des deux équipes

Rennes et Lens se trouvent à la septième et sixième place au classement. Les deux clubs sont très proches et devraient se tenir tête toute la saison pour tenter de se qualifier pour une compétition européenne.

Lens dispose de 9 points avec 8 buts inscrits et 5 encaissés, alors que Rennes compte 8 points, 7 buts inscrits et 8 encaissés, avec 4 buts pris lors du même match contre Lorient réduit à 9 contre 11.

Cette rencontre est l’affiche de la sixième journée est programmée dimanche 28 septembre à 20h45. Le choix montre bien que ces deux équipes ne laissent pas indifférentes et proposent un haut niveau de jeu. La rencontre verra une équipe qui sort d’une grosse victoire pour le derby du Nord face à Rennes qui a concédé le match nul dans les derniers instants lors d’un des derbys bretons.

Les effectifs probables pour Rennes Lens

Composition attendue de Rennes: Samba, Rouault, Jacquet, Brassier, Camara, Blas, Rongier, Fofana, Merlin, Embolo, Lepaul.

Composition attendue de Lens: Risser, Gradit, Sarr, Baidoo, Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol, Thauvin, Saïd, Fofana

L’avantage de jouer à domicile

Cette rencontre sera disputée entre deux équipes de calibre identiques. Les joueurs d’Habib Beye ont pour l’instant réussi leur début de saison à domicile avec 2 victoires en 2 matchs joués au Roazhon Park. Ils peuvent compter sur leur effectif au complet après que Camara ait purgé les matchs de suspension qui lui ont été affligés.

Après la remontée au score dans les ultimes minutes du dernier match, ils voudront s’imposer à la maison et passer devant leur adversaire du jour au classement.

Du côté Lensois, cette rencontre intervient après l'euphorie d’un derby du Nord maîtrisé avec une victoire 3 buts à 0 avec la manière. Florian Thauvin s’est bien intégré et montre tout son talent en organisant le jeu des Sang et Or. Cette rencontre s’annonce pourtant difficile à l’extérieur contre une équipe bien organisée et avec un jeu attrayant.

Pronostic 1 Rennes vs Lens: Victoire de Rennes - cote de 2,28 sur Unibet

Des attaques efficaces de chaque côté

Les débuts de saison sont toujours intéressants à suivre par leurs engagements. Ils permettent de comprendre les intentions de chaque équipe et leurs tactiques. Avec Rennes et Lens, nous avons deux équipes avec un socle défensif fort de 5 joueurs, mais qui se projettent aussi vers l’avant en utilisant toujours au moins deux attaquants dans leurs compositions.

Pour cette rencontre, je pense que les attaques prendront les devants et arriveront à créer des brèches dans les défenses adverses. Ensuite, ce sera le talent offensif de chaque équipe qui permettra de voir des buts inscrits et un match disputé. Les deux équipes auront l’occasion d’inscrire au moins 1 but et de se positionner pour la victoire finale.

Pronostic 2 Rennes vs Lens: Les deux équipes marquent - cote de 1,49 sur Unibet

Deux attaquants en grande forme

Cet été, le mercato des deux équipes a été agité et a permis de voir de nouveaux joueurs s’inscrire sur le front de l’attaque des deux clubs. À Rennes, ce sont Breel Embolo et Esteban Lepaul qui sont arrivés. Ce dernier a déjà inscrit 3 buts en championnat, dont deux avec ses nouvelles couleurs. Il est déjà en forme et devrait avoir l’occasion de briller une nouvelle fois ce dimanche.

Au Racing Club de Lens, ce sont plusieurs joueurs offensifs qui sont arrivés avec Florian Thauvin, Odsonne Édouard et Sima Abdallah. Malgré ces nouveaux joueurs, c’est le jeune Rayan Fofana, 19 ans, qui est le titulaire de cette équipe avec déjà 2 buts inscrits. Il a marqué pour le derby du Nord et réussit un superbe début de saison qui le verra sur le front de l’attaque contre Rennes avec l’occasion d’inscrire un nouveau but.