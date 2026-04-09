Pronostic Real Madrid vs Real Mallorca 30/08/2025 : Mbappé pour mener les Blancos

Notre expert en paris s'attend à une nouvelle victoire et à une solide performance défensive du Real Madrid, qui n'a pas encore encaissé de but cette saison.

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Pronostic Real Madrid vs Real Mallorca : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Real Mallorca

Real Madrid gagne sans encaisser à une cote de 1,85 sur Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 2,25 sur Winamax

Kylian Mbappé marque en premier à une cote de 2,80 sur Wimax

Le Real Madrid est attendu pour gagner 2-0 contre le Real Mallorca.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Real Madrid espère conclure avant la pause internationale avec sa troisième victoire en trois matchs. L'ère Xabi Alonso en La Liga a bien commencé, avec une victoire 1-0 contre Osasuna et un succès 3-0 chez le promu Real Oviedo.

Les Blancos ont également remporté leurs neuf derniers matchs à domicile contre Mallorca en première division espagnole. Ils sont de grands favoris pour faire dix ce samedi.

L'équipe de Jagoba Arrasate a eu un début de saison difficile, avec une défaite 3-0 contre Barcelone à Palma lors de la première journée. Ils ont sauvé leur premier point contre le Celta Vigo lors de leur dernière sortie, grâce à une égalisation tardive de Mateu Morey.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Real Mallorca

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Carvajal, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé, Mastantuono

Composition attendue de Real Mallorca : Roman, Kumbulla, Raillo, Valjent, Mojica, Darder, Morlanes, Morey, Torre, Muriqi, Joseph

Courtois pour fermer la porte aux Islanders

Lors des deux premiers matchs de la saison du Real Madrid, Thibaut Courtois a passé de longues périodes en simple spectateur dans les buts. Il n'a pas eu à faire un seul arrêt contre une équipe prudente d'Osasuna, tandis que le Belge a été rarement mis à l'épreuve en Asturies le week-end dernier.

Dani Carvajal est de retour de blessure, et Antonio Rüdiger est à nouveau disponible après une suspension de six matchs. Ces facteurs ont contribué à rendre les Blancos beaucoup plus solides défensivement que lors des derniers jours du règne de Carlo Ancelotti.

Ils semblent capables de garder à nouveau leur cage inviolée ici. Mallorca n'a marqué en moyenne que 0,92 but par 90 minutes la saison dernière en La Liga. Bien que la puissance aérienne de leur avant-centre Vedat Muriqi reste une préoccupation, il est difficile de le voir recevoir beaucoup de ballons dans ce match.

Pronostic 1 Real Madrid vs Real Mallorca : Real Madrid gagne sans encaisser à une cote de 1,85 sur Winamax

Les visiteurs pour limiter le score

La principale force de Mallorca réside dans leur organisation défensive. Ils devraient commencer avec un défenseur central supplémentaire dans ce match, avec Marash Kumbulla susceptible de venir soutenir Antonio Raillo et Martin Valjent. Ces deux-là partagent une forte compréhension, tandis que leur gardien Leo Roman a arrêté un impressionnant 81,6 % des tirs qu'il a affrontés en La Liga la saison dernière.

Cela pourrait ne pas suffire pour obtenir un résultat ici, mais ils pourraient au moins frustrer leurs hôtes. Le Real Madrid est clairement en transition, alors qu'Alonso tente d'implémenter ses idées, et ils n'ont pas encore atteint leur plein potentiel.

Nous avons vu quelques aperçus encourageants en attaque lorsque Vinicius Junior est entré en jeu à Oviedo dimanche dernier. Cependant, le Real a créé moins de 1,00 xG en jeu ouvert lors de son premier match à domicile et semble peu susceptible de dominer complètement la rencontre.

Pronostic 2 Real Madrid vs Real Mallorca : Moins de 2,5 buts à une cote de 2,25 sur Winamax

Mbappé pour frapper en premier à nouveau

Un point positif majeur pour le Real Madrid jusqu'à présent est que Kylian Mbappé a été tranchant dès le début, malgré une pré-saison brève.

Le Français a marqué trois des quatre buts de son équipe, y compris l'ouverture du score dans chacun de leurs matchs. Cela continue la trajectoire ascendante qu'il a suivie depuis un début difficile dans la capitale espagnole.

Avec une moyenne d'un but toutes les 91 minutes dans sa carrière en La Liga jusqu'à présent, Mbappé est de loin le candidat le plus probable pour marquer en premier dans ce match.

Les Madridistas auraient été ravis de le voir s'associer avec Vinicius pour son deuxième but au stade Carlos Tartiere. Si ces deux-là parviennent à renforcer leur compréhension sous la nouvelle direction, Mbappé pourrait dépasser les 31 buts de sa première saison en Primera Division.