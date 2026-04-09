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Pronostic Real Madrid vs Villareal

Pronostic Real Madrid vs Villareal 04/10/2025 : Mbappé marque à nouveau lors d'une victoire à domicile

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga

Découvrez nos trois pronostics pour le match Real Madrid vs Villarreal dans le cadre de cette rencontre de La Liga au Santiago Bernabéu ce samedi 4 octobre.

Notre expert en paris prévoit un match relativement peu prolifique, avec Kylian Mbappé susceptible de marquer en premier avant la mi-temps.

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Pronostic Real Madrid vs Villareal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Villareal

  • Kylian Mbappé marque en premier à une cote de 3,05 sur Winamax
  • Moins de 3,5 buts à une cote de 1,66 sur Winamax
  • 1ère mi-temps - Real Madrid à une cote de 1,74 sur Winamax

Le Real Madrid est attendu pour gagner 2-0 contre Villarreal.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Real Madrid se remet encore du choc d'une défaite 5-2 lors du derby contre l'Atlético le week-end dernier. Ils avaient un parcours parfait dans toutes les compétitions jusqu'à cette défaite, ayant remporté leurs sept premiers matchs de la nouvelle saison.

L'équipe de Xabi Alonso a réagi de la bonne manière. Ils ont gagné 5-0 au Kazakhstan contre Kairat mardi soir, avec un Mbappé en pleine forme inscrivant un triplé.

Villarreal a également été en action en Ligue des Champions seulement 24 heures plus tard. Ils ont dû revenir au score, mais ont réussi à obtenir un point important avec un match nul 2-2 contre la Juventus. Le Sous-marin Jaune a remporté ses trois derniers matchs en La Liga et se trouve à la troisième place avant ce week-end.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Villareal

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Huijsen, Tchouaméni, Asensio, Carreras, Camavinga, Güler, Valverde, Bellingham, Vinicius, Mbappé

Composition attendue de Villareal : Junior, Cardona, Marín, Veiga, Mourino, Moleiro, Gueye, Partey, Akhomach, Mikautadze, Pepe 

La série de Mbappé continue

Mbappé a eu un début de saison impressionnant. Après avoir rencontré des difficultés lors des premières étapes de la saison dernière, l'ancien attaquant du PSG s'est complètement acclimaté à Madrid. Bien qu'il ait probablement besoin de repos, Alonso est clairement réticent à mettre le Français sur le banc étant donné sa forme actuelle.

Mbappé n'a échoué à marquer qu'une seule fois en 10 apparitions pour le club et le pays jusqu'à présent cette saison. Il a marqué neuf fois lors de ses cinq dernières apparitions pour les Blancos. Ayant déjà inscrit huit buts en La Liga, le joueur de 26 ans est bien parti pour remporter à nouveau le Pichichi.

Avec une probabilité implicite de 27,8 %, Mbappé est le candidat idéal pour marquer en premier dans ce match. Il a ouvert le score dans 44 % des matchs du Real Madrid toutes compétitions confondues cette saison.

  • Pronostic 1 Real Madrid vs Villareal : Kylian Mbappé marque en premier à une cote de 3,05 sur Winamax

Un festival de buts est peu probable

Bien que les deux équipes soient assez fortes en attaque, il y a des raisons de penser que ce match ne se transformera pas en un festival de buts. Les deux équipes seront légèrement fatiguées à la fin d'une période chargée, donc un match très animé semble peu probable.

Suite à des transferts judicieux cet été, Villarreal est désormais beaucoup plus solide défensivement. Ils n'ont concédé que 1,01 xG par match jusqu'à présent en La Liga, comparé à 1,17 la saison dernière et 1,54 la saison précédente.

Ils n'ont concédé que 0,54 xG lors d'une défaite 1-0 contre les Spurs, et 1,00 xG lors d'une défaite 2-0 contre l'Atlético en jouant à l'extérieur. Ces matchs difficiles à l'extérieur ont montré comment ils pourraient aborder ce match. Marcelino privilégie un style de contre-attaque, notamment dans les matchs difficiles, donc ce match pourrait ne pas comporter beaucoup de buts.

  • Pronostic 2 Real Madrid vs Villareal : Moins de 3,5 buts à une cote de 1,66 sur Winamax

Les hôtes en tête à la pause

Bien que le Real Madrid ait réagi positivement à sa défaite décisive lors du derby, le Bernabéu est un lieu exigeant, donc les supporters locaux s'attendront à une réponse.

L'équipe de Xabi Alonso a souvent été agressive dès le coup d'envoi. Cela change par rapport à certaines parties de la saison dernière, où il a fallu un certain temps à l'équipe de Carlo Ancelotti pour trouver son rythme.

Le Real Madrid a été bien meilleur en première mi-temps qu'en seconde mi-temps cette saison en La Liga. 62 % de leurs buts marqués sont venus avant la pause. Par ailleurs, ils ont concédé 62 % des buts après la mi-temps.

Ils ont mené à la mi-temps lors de trois de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Par conséquent, une performance similaire vaut la peine d'être soutenue, avec une probabilité implicite de 54,1 %.

  • Pronostic 3 Real Madrid vs Villareal : 1ère mi-temps - Real Madrid à une cote de 1,74 sur Winamax