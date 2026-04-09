Pronostic Real Madrid vs Villareal 04/10/2025 : Mbappé marque à nouveau lors d'une victoire à domicile

Notre expert en paris prévoit un match relativement peu prolifique, avec Kylian Mbappé susceptible de marquer en premier avant la mi-temps.

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Pronostic Real Madrid vs Villareal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Villareal

Kylian Mbappé marque en premier à une cote de 3,05 sur Winamax

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,66 sur Winamax

1ère mi-temps - Real Madrid à une cote de 1,74 sur Winamax

Le Real Madrid est attendu pour gagner 2-0 contre Villarreal.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Real Madrid se remet encore du choc d'une défaite 5-2 lors du derby contre l'Atlético le week-end dernier. Ils avaient un parcours parfait dans toutes les compétitions jusqu'à cette défaite, ayant remporté leurs sept premiers matchs de la nouvelle saison.

L'équipe de Xabi Alonso a réagi de la bonne manière. Ils ont gagné 5-0 au Kazakhstan contre Kairat mardi soir, avec un Mbappé en pleine forme inscrivant un triplé.

Villarreal a également été en action en Ligue des Champions seulement 24 heures plus tard. Ils ont dû revenir au score, mais ont réussi à obtenir un point important avec un match nul 2-2 contre la Juventus. Le Sous-marin Jaune a remporté ses trois derniers matchs en La Liga et se trouve à la troisième place avant ce week-end.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Villareal

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Huijsen, Tchouaméni, Asensio, Carreras, Camavinga, Güler, Valverde, Bellingham, Vinicius, Mbappé

Composition attendue de Villareal : Junior, Cardona, Marín, Veiga, Mourino, Moleiro, Gueye, Partey, Akhomach, Mikautadze, Pepe

La série de Mbappé continue

Mbappé a eu un début de saison impressionnant. Après avoir rencontré des difficultés lors des premières étapes de la saison dernière, l'ancien attaquant du PSG s'est complètement acclimaté à Madrid. Bien qu'il ait probablement besoin de repos, Alonso est clairement réticent à mettre le Français sur le banc étant donné sa forme actuelle.

Mbappé n'a échoué à marquer qu'une seule fois en 10 apparitions pour le club et le pays jusqu'à présent cette saison. Il a marqué neuf fois lors de ses cinq dernières apparitions pour les Blancos. Ayant déjà inscrit huit buts en La Liga, le joueur de 26 ans est bien parti pour remporter à nouveau le Pichichi.

Avec une probabilité implicite de 27,8 %, Mbappé est le candidat idéal pour marquer en premier dans ce match. Il a ouvert le score dans 44 % des matchs du Real Madrid toutes compétitions confondues cette saison.

Pronostic 1 Real Madrid vs Villareal : Kylian Mbappé marque en premier à une cote de 3,05 sur Winamax

Un festival de buts est peu probable

Bien que les deux équipes soient assez fortes en attaque, il y a des raisons de penser que ce match ne se transformera pas en un festival de buts. Les deux équipes seront légèrement fatiguées à la fin d'une période chargée, donc un match très animé semble peu probable.

Suite à des transferts judicieux cet été, Villarreal est désormais beaucoup plus solide défensivement. Ils n'ont concédé que 1,01 xG par match jusqu'à présent en La Liga, comparé à 1,17 la saison dernière et 1,54 la saison précédente.

Ils n'ont concédé que 0,54 xG lors d'une défaite 1-0 contre les Spurs, et 1,00 xG lors d'une défaite 2-0 contre l'Atlético en jouant à l'extérieur. Ces matchs difficiles à l'extérieur ont montré comment ils pourraient aborder ce match. Marcelino privilégie un style de contre-attaque, notamment dans les matchs difficiles, donc ce match pourrait ne pas comporter beaucoup de buts.

Pronostic 2 Real Madrid vs Villareal : Moins de 3,5 buts à une cote de 1,66 sur Winamax

Les hôtes en tête à la pause

Bien que le Real Madrid ait réagi positivement à sa défaite décisive lors du derby, le Bernabéu est un lieu exigeant, donc les supporters locaux s'attendront à une réponse.

L'équipe de Xabi Alonso a souvent été agressive dès le coup d'envoi. Cela change par rapport à certaines parties de la saison dernière, où il a fallu un certain temps à l'équipe de Carlo Ancelotti pour trouver son rythme.

Le Real Madrid a été bien meilleur en première mi-temps qu'en seconde mi-temps cette saison en La Liga. 62 % de leurs buts marqués sont venus avant la pause. Par ailleurs, ils ont concédé 62 % des buts après la mi-temps.

Ils ont mené à la mi-temps lors de trois de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Par conséquent, une performance similaire vaut la peine d'être soutenue, avec une probabilité implicite de 54,1 %.