Pronostic Real Madrid vs Espanyol 20/09/2025 : Mbappé pour marquer le premier dans une victoire à domicile

Notre expert en paris s'attend à ce que les visiteurs marquent, mais que les Blancos remportent une nouvelle victoire avec Kylian Mbappé en vedette.

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Pronostic Real Madrid vs Espanyol : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Espanyol

Les deux équipes marquent avec une cote de 1,88 sur Winamax

Kylian Mbappé marque le premier avec une cote de 2,90 sur Winamax

Real Madrid marque plus de 2,5 buts avec une cote de 1,64 sur Winamax

Le Real Madrid est attendu pour gagner 3-1 contre Espanyol.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le début de saison a été fantastique pour le Real Madrid. Malgré l'expulsion de joueurs lors de leurs deux derniers matchs, ils affichent encore un bilan parfait cette saison.

Une victoire 2-1 à la Real Sociedad le week-end dernier les a maintenus en tête de la Liga, tandis qu'ils ont impressionné contre Marseille en Ligue des Champions mardi. Ils auraient dû gagner ce match par une marge plus grande qu'un but.

Espanyol est également en bonne forme. Le club catalan a récolté 10 points lors de ses quatre premiers matchs et pourrait prendre la tête avec une victoire surprise au Bernabéu. Ils ont marqué huit buts jusqu'à présent et ont battu Majorque 3-2 lundi.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Espanyol

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carvajal, Militão, Asensio, Tchouaméni, Ceballos, Valverde, Vinicius, Mbappé, Mastantuono

Composition attendue de Espanyol : Dmitrović, Romero, Cabrera, Calero, El Hilali, Lozano, Gonzalez de Zarate, Exposito, Puado, K. Garcia, Dolan

Espanyol pour marquer

Seul Barcelone a marqué plus de buts qu'Espanyol en Liga cette saison. L'équipe de Manolo Gonzalez a renforcé son attaque cet été avec les arrivées de Kike Garcia et Tyrhys Dolan. Par ailleurs, Roberto Fernandez a transformé son prêt en transfert permanent, et ils disposent désormais de très bonnes options dans le dernier tiers.

Dolan s'est particulièrement distingué, l'ailier anglais ayant causé de gros problèmes à Majorque lundi soir. Bien qu'ils ne possèdent en moyenne que 40,2 % de possession de balle cette saison, Espanyol a lancé un certain nombre d'attaques dangereuses à chaque match.

Le Real Madrid, quant à lui, sera privé du suspendu Dean Huijsen, ainsi que du trio défensif blessé Ferland Mendy, Antonio Rüdiger et Trent Alexander-Arnold. Cela devrait être une bonne nouvelle pour les chances de l'équipe visiteuse de marquer.

Pronostic 1 Real Madrid vs Espanyol : Les deux équipes marquent avec une cote de 1,88 sur Winamax

Le début de saison époustouflant de Mbappé continue

L'équipe de Xabi Alonso a fait un début de campagne tonitruant, en grande partie grâce au génie de Kylian Mbappé. Le Français est clairement au sommet de son art en ce moment, avec huit buts en sept matchs cette saison pour le club et le pays.

Mbappé a marqué le premier dans trois des quatre premiers matchs de championnat du Real Madrid, tandis qu'il a transformé deux pénaltys contre Marseille en milieu de semaine. Le joueur de 26 ans a tiré 10 fois lors de ce match et maintient une moyenne de six tirs par match en championnat.

Bien qu'Espanyol ait bien commencé, ils sont légèrement plus faibles en défense que la saison dernière. Le gardien vedette Joan Garcia est également parti, et ils pourraient avoir du mal à gérer Mbappé, qui a une probabilité implicite de 33,3 % de marquer le premier.

Pronostic 2 Real Madrid vs Espanyol : Kylian Mbappé marque le premier avec une cote de 2,90 sur Winamax

Les Blancos pour marquer au moins trois fois

Après avoir mis quelques matchs à trouver leur rythme après une courte pré-saison, le Real Madrid devient tranchant en attaque. L'équipe menait 2-0 à la pause à la Real Sociedad la dernière fois. Ils auraient pu gagner plus confortablement, si Huijsen n'avait pas vu rouge dès la 32e minute.

Ils ont également cadré 11 tirs en première mi-temps contre Marseille mardi. C'était leur plus grand nombre en première période d'un match de Ligue des Champions depuis au moins 2003/04. Les Blancos ont créé 3,74 xG sur l'ensemble des 90 minutes.

Alonso souhaite voir plus de joueurs contribuer aux buts, mais cela devrait venir avec le temps. Franco Mastantuono brille sur le flanc droit, avec Vinicius Junior et Rodrygo désormais en concurrence pour une place à gauche. Ils sont capables de marquer au moins trois fois ici.