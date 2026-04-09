Pronostic Rayo Vallecano vs Barcelone 31/08/2025 : e Barça va perdre ses premiers points

Notre expert en paris s'attend à ce que le Barça perde des points dans un match divertissant qui verra de nombreux buts, dont un pour Lamine Yamal.

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Pronostic Rayo Vallecano vs Barcelone : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Rayo Vallecano vs Barcelone

Plus de 3,5 buts à une cote de 1,96 sur Winamax

Rayo Vallecano ou match nul à une cote de 2,90 sur Winamax

Lamine Yamal marque à tout moment à une cote de 3,10 sur Winamax

On s'attend à ce que Rayo Vallecano fasse match nul 2-2 contre Barcelone.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Avec leurs trois premiers matchs tous à l'extérieur, Barcelone a besoin d'une victoire de plus pour aborder la pause internationale avec un bilan parfait. Ils ont commencé leur défense du titre par une victoire confortable 3-0 contre Majorque, qui jouait à neuf. Le week-end dernier a été plus difficile, car ils ont dû remonter un déficit de 2-0 à l'extérieur contre le nouveau promu Levante. Le spectaculaire but de Pedri a lancé leur remontée, mais ils ont eu besoin d'un but contre son camp dans le temps additionnel pour sécuriser la victoire.

Ce match est leur tâche la plus difficile à ce jour. Rayo Vallecano a une victoire et une défaite en Liga, mais ce sera leur premier match à domicile. L'équipe d'Iñigo Perez a également joué en Europe au cours des quinze derniers jours, ayant battu le Neman Grodno 5-0 sur l'ensemble des deux matchs en Conference League.

Les effectifs probables pour Rayo Vallecano vs Barcelone

Composition attendue de Rayo Vallecano : Batalla, Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu, Lopez, Ciss, A. Garcia, Diaz, Palazon, De Frutos

Composition attendue de Barcelone : J. Garcia, Balde, Cubarsi, Araujo, Kounde, Pedri, De Jong, Raphinha, Olmo, Yamal, Ferran

Plein de buts dans un autre match du Barça

Barcelone a connu une saison 2024/25 réussie grâce à leur volonté de prendre des risques en jouant avec une ligne défensive haute. Bien qu'ils aient marqué un incroyable total de 174 buts toutes compétitions confondues, leur défense n'était pas parfaite. En Liga, 47 % de leurs matchs ont vu plus de 3,5 buts au total. Hansi Flick n'a montré aucun signe de changement d'approche cette saison. Le week-end dernier, ils ont laissé beaucoup d'espace derrière leur ligne défensive. Ayant perdu Iñigo Martinez, le joueur responsable de l'organisation de la défense, il pourrait être plus difficile de gérer le piège du hors-jeu cette année.

Rayo espère en profiter, donc ce match verra beaucoup de buts. Les outsiders ont bien commencé la saison, puisqu'ils ont marqué trois fois à Gérone. Bien qu'ils manquent d'un attaquant fort, des joueurs comme Jorge de Frutos, Isi Palazon et Alvaro Garcia poseront des problèmes à la défense du Barça.

Pronostic 1 Rayo Vallecano vs Barcelone : Plus de 3,5 buts à une cote de 1,96 sur Winamax

Les Catalans vont perdre des points à Vallecas à nouveau

Ce match a toujours été considéré comme le plus difficile des trois premiers matchs de Barcelone. Après avoir été promu sous Andoni Iraola en 2021, Rayo a été une menace pour les géants catalans pendant de nombreuses années. Le club basé à Madrid n'a perdu aucun de ses cinq premiers matchs contre le Barça après son retour dans l'élite. Bien qu'ils n'aient pas eu autant de chance contre l'équipe de Flick la saison dernière, les deux rencontres étaient serrées. Rayo n'a été battu que par un but à chaque fois.

Ayant de nouveau reposé la plupart de leurs joueurs clés en Europe jeudi, il y a peu de risque que les joueurs de Rayo soient fatigués dimanche. Ils devraient être vraiment compétitifs dans ce match à nouveau, et ils ont une probabilité implicite de 34,5 % d'obtenir un résultat positif.

Pronostic 2 Rayo Vallecano vs Barcelone : Rayo Vallecano ou match nul à une cote de 2,90 sur Winamax

Yamal pour marquer dans un match ouvert

La jeune star du Barça, Lamine Yamal, a déjà trouvé le chemin des filets cette saison. Il a marqué un but caractéristique contre Majorque lors de la première journée, en rentrant dans l'axe depuis la droite et en enroulant le ballon dans le filet avec son pied gauche. L'adolescent n'a marqué que neuf fois en Liga la saison dernière. Bien que ce ne soit pas un mauvais bilan pour un joueur si jeune, il a le talent pour s'améliorer cette saison. Sa moyenne de 8,5 tirs par match jusqu'à présent suggère que c'est certainement son objectif.

Rayo Vallecano montrera probablement plus d'ambition que Majorque ou Levante. Ainsi, cela pourrait être un match ouvert et endiablé. Yamal pourrait s'épanouir dans un tel match, et il semble avoir une meilleure chance de marquer que ne le suggère une probabilité implicite de 32,3 %.