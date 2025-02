Rashford et Asensio peuvent-ils améliorer Villa pour une place dans le Top 4 ?

Avec une nouvelle puissance de feu et une nouvelle créativité, Aston Villa pourrait retrouver l'espoir d'une 2e campagne en Ligue des champions.

Après la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier, quelles équipes de Premier League ont tenté de renforcer leurs effectifs pour la suite de la saison ?

Paris Aston Villa Cotes Paris Ipswich Town Cotes Top 4 17.00 Relégation 1.28 Top 6 5.00

La fenêtre de transfert de janvier s'est refermée lundi soir, et les 20 managers de Premier League connaissent désormais les effectifs avec lesquels ils devront travailler jusqu'à la fin du mois de mai. Certaines équipes ont investi plus que d'autres pendant cette période, mais quels sont les clubs qui en ont eu le plus pour leur argent et qui peuvent obtenir des résultats avec leurs nouvelles recrues ?

Comme prévu, Manchester City a dépensé plus que tous les clubs de l'EPL en janvier, avec 180 millions de livres. Cela représente près de la moitié des 370 millions de livres investis par l'ensemble de la division au cours des dernières semaines.

Les Wolverhampton Wanderers arrivent en deuxième position. Les Wolves ont dépensé 42 millions de livres pour deux nouveaux défenseurs puissants, Emmanuel Agbadou et Nasser Djiga, ainsi que pour le milieu de terrain Marshall Munetsi.

Cette fenêtre de transfert n'a pas fait les gros titres, loin s'en faut. D'ailleurs, six des 20 clubs de l'EPL n'ont pas dépensé un centime en janvier. Les règles de rentabilité et de durabilité (PSR) régnant en maître dans l'élite anglaise, de nombreux clubs ont choisi d'économiser leurs ressources pour la fenêtre d'été. Quels sont les clubs qui ont fait des progrès significatifs pour atteindre leurs objectifs cette saison ?

Pourquoi Aston Villa a plus de chances de finir dans le Top 4 aujourd'hui

Aston Villa n'a pris que deux points lors de ses trois derniers matches de Premier League. Son dernier match a été une défaite surprise 2-0 contre les Wolves, rivaux des West Midlands. Ses exploits en Ligue des champions ont conduit l'équipe d'Unai Emery à réaliser des performances parfois médiocres.

Leur moyenne de points par match sur les huit dernières rencontres est tombée à 1,50. Seul Chelsea (1,13) a une moyenne de PPG inférieure sur les huit derniers matches dans le top 8 du classement.

Newcastle (2,25) et l'AFC Bournemouth (1,88) ont affiché une forme exceptionnelle pendant la période des fêtes et du Nouvel An, ce qui donne à Emery de nombreuses raisons de penser à la fenêtre de janvier.

Marquer des buts est le principal problème de Villa. Ils sont les plus mauvais buteurs de la première moitié de la Premier League. De plus, elle est l'une des deux seules équipes à présenter une différence de buts négative à l'heure actuelle.

Par conséquent, le prêt de Marcus Rashford, un ancien de Manchester United, pourrait apporter la puissance de feu et le soutien nécessaires à Ollie Watkins, l'homme de base. Rashford a dépassé son xG (buts attendus) de 1,7 en Premier League cette saison, avec quatre buts en 15 apparitions.

L'ancien meneur de jeu du Real Madrid, Marco Asensio, apporte le flair et la sérénité nécessaires au milieu de terrain de Villa. Asensio a obtenu un xG de 5,6 lors de ses 12 apparitions en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain (PSG) cette saison, tout en délivrant quatre passes décisives.

La cote de Villa pour une place dans les quatre premiers a considérablement baissé, passant à 17,00, ce qui ne lui donne que 5,88 % de chances. Cependant, d'ici au mois de mai, Villa doit affronter Chelsea, Nottingham Forest, Newcastle, Manchester City et l'AFC Bournemouth. Des victoires dans la plupart de ces rencontres à six points pourraient faire pencher la balance en leur faveur.

De plus, un mois de février positif avec leurs nouvelles recrues contre Ipswich, Chelsea et Crystal Palace pourrait créer une opportunité de cash-out.

Ipswich a-t-il fait ce qu'il fallait pour éviter la relégation ?

A l'autre bout du tableau, le promu Ipswich a été l'une des équipes les plus actives lors du mercato de janvier, avec cinq nouvelles recrues pour un montant initial de 22 millions de livres.

La défaite inexplicable des Tractor Boys (2-1) à domicile face à la lanterne rouge Southampton, couplée à l'impressionnante victoire des Wolves à domicile face à Villa, laisse l'équipe de Kieran McKenna à trois points de la sécurité. Cependant, les Wanderers ont une meilleure différence de buts, ce qui fait qu'il s'agit plutôt d'un déficit de quatre points.

La signature la plus importante de la saison a sans doute eu lieu le jour de la date limite, avec l'arrivée du gardien de West Bromwich Albion, Alex Palmer, pour un montant de 2 millions de livres sterling. L'actuel numéro un d'Ipswich, Aro Muric, a connu un début de carrière cauchemardesque à Portman Road. L'international kosovar a commis cinq erreurs qui ont débouché sur des buts cette saison, soit le plus grand nombre de joueurs en championnat.

Muric devait être retiré de la ligne de feu, Palmer - lauréat du Gant d'or de l'EFL Championship la saison dernière - étant considéré comme fiable et serein.

Ipswich a été compétitif dans la plupart de ses matches cette saison. En outre, Town a perdu 17 points par rapport à des positions gagnantes, soit quatre de plus que Wolves et neuf de plus que Leicester.

McKenna comptera sur Palmer pour éviter toute erreur individuelle comme Muric. Il espère également que Julio Enciso, le joueur prêté par Brighton, pourra apporter son talent et son flair, car Ipswich pourrait encore avoir son mot à dire dans la course à la survie.

Leur cote actuelle de 1,28 pour la relégation est plus courte (probabilité de 78 %), d'autant plus qu'une victoire inattendue contre Villa ou les Spurs en février pourrait réduire à zéro l'écart qui les sépare des Wolves. Les Wanderers affronteront Liverpool, l'AFC Bournemouth et Fulham lors de leurs trois prochains matches.