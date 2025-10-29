4 équipes en difficulté en Ligue des Champions, à saisir dans le marché des paris directs

La Juventus, Monaco, Villarreal et le Bayer Leverkusen n'ont pas remporté de victoire lors de leurs trois premiers matchs de la phase de championnat. Cependant, peuvent-ils rebondir ?

Marchés de paris pour une finition entre la 9e et la 24e place en UCL 25/26 Cotes Juventus 1.14 Villareal 1.50 Bayer Leverkusen 2.00 Monaco 1.66

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

La Juve toujours bien placée pour viser une place dans le top 24

La Juventus est actuellement en 25e position, la première place d'élimination. Leur seule défaite est survenue la semaine dernière contre le Real Madrid. L'équipe d'Igor Tudor a fait match nul lors de ses deux autres rencontres, et le Croate a depuis quitté son poste. Bien que la forme domestique de la Juve en Serie A soit irrégulière, elle a encore une chance d'atteindre les playoffs à élimination directe.

Leurs trois prochains matchs semblent très abordables. Ils commencent par accueillir le Sporting Lisbonne, actuellement 11e avec deux victoires et une défaite. Cependant, la première victoire du Sporting est venue contre l'équipe kazakhe plus faible, le Kairat Almaty. Ils ont également bénéficié du carton rouge d'Emerson Palmieri pour Marseille lors de leur dernier match de Ligue des Champions. L'équipe de Roberto De Zerbi menait d'un but au moment de l'expulsion de Palmieri, le Sporting rebondissant avec deux buts en seconde période.

La Juve se rend ensuite en Norvège pour affronter Bodo/Glimt sur leur terrain synthétique. Ils sont toujours attendus pour battre leurs hôtes, qui jouent de manière quelque peu naïve et agressive. Après ce voyage glacial, ils accueillent les novices chypriotes de Pafos. Ils terminent en accueillant le Benfica de José Mourinho, dernier de toute la phase de championnat de la Ligue des Champions. Leur campagne se termine par un voyage à Monaco fin janvier.

Il y a des incertitudes autour de l'équipe actuellement en raison du départ d'Igor Tudor. Selon la direction que prendra la Juve sous leur nouveau coach, ils devraient toujours représenter une valeur dans le marché des finitions entre la 9e et la 24e place.

Le calendrier des matchs semble également favorable pour Villarreal mais moins pour Monaco et Leverkusen

Villarreal semble être l'un des meilleurs paris pour s'améliorer dans la seconde moitié de la phase de championnat de la Ligue des Champions 2025/26. Bien que les Espagnols n'aient qu'un point en trois matchs, seulement deux points les séparent de l'Union Saint-Gilloise, 24e. L'équipe de Marcelino Garcia Toral est en troisième place en Liga cette saison, à seulement deux points de Barcelone.

Leur prochain match est un déplacement à Pafos, suivi d'un voyage à Dortmund et de deux matchs à domicile consécutifs contre Copenhague et l'Ajax. Trois de ces équipes figurent également dans les 12 dernières places du classement de la phase de championnat. Leur dernier match est contre le Bayer Leverkusen, qui pourrait avoir besoin des points pour sa propre place dans le top 24 en janvier.

Leverkusen est actuellement un point et une place au-dessus de Villarreal. Les marchés de paris donnent à l'équipe allemande 50 % de chances de finir dans le top 24. Cependant, encaisser dix buts en trois matchs est préoccupant. Leur prochain match est un déplacement chez le Benfica, dernier du classement, avant deux matchs consécutifs contre des équipes de Premier League.

Les hommes de Kasper Hjulmand affrontent ensuite l'Olympiacos avant leur finale contre Villarreal. La performance de Leverkusen contre Manchester City et Newcastle pourrait décider de leurs chances d'atteindre les phases finales de la Ligue des Champions.

Enfin, Monaco a également deux points après ses trois premiers matchs de la phase de championnat de la Ligue des Champions, ayant fait match nul 0-0 avec Tottenham lors de leur dernière sortie. Ils ont maintenant trois matchs très gagnables à la suite. Les hommes de Sébastien Pocognoli se rendent à Bodo/Glimt ensuite.

Cela est suivi d'un voyage à Pafos et d'un match à domicile contre une équipe de Galatasaray qui pourrait avoir assuré une place dans le top 24 d'ici là. Au moins six points de ces trois matchs sont cruciaux pour les chances de qualification de Monaco. Surtout que leurs deux derniers matchs sont contre le Real Madrid et la Juventus. Les marchés de paris donnent à Monaco 60 % de chances de qualification, mais cela semble risqué s'ils ne gagnent pas leurs prochains matchs.

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