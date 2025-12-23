Le PSG second du classement à mi-saison. À quoi s’attendre en 2026 ?

Lens réussit à mettre la pression sur le champion en titre en étant champion d’automne. Est-ce que le PSG les reprendra avant la fin de saison ?

Une saison déjà réussie pour Lens

Lens vient de remporter le titre anecdotique de champion d’automne en terminant juste devant le Paris Saint-Germain en 2025. Les Lensois ont réussi à terminer à la première place grâce à une dernière victoire à domicile contre Nice le dimanche 14 décembre 2 buts à 0. Avec ces trois points, ils se sont assurés la première place et gardent une avance considérable de dix points sur la cinquième place, qui est celle qui ne qualifie pas pour la Ligue des Champions.

Sur les seize journées déjà passées, les Lensois en ont gagné douze, et perdu seulement trois. Des statistiques dignes d’un champion, qui mettent la pression sur leurs adversaires et sur le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. La réussite est due à un collectif redoutable, qui malgré la perte de deux éléments importants (Andy Diouf et El Aynaoui Neil) ont réussi à se reconstruire.

Amené par Pierre Sage, l’équipe brille sur tous les fronts et surtout derrière. Lens est la meilleure défense du championnat avec seulement treize buts encaissés, un de moins que le PSG. Ils ont réussi avec un nouveau jeune gardien (Robin Risser, 21 ans) et le retour au premier plan de Malang Sarr. Offensivement, ils ont réussi à relancer le champion du monde français Florian Thauvin, qui a été rappelé en équipe de France à la suite de ses performances et nommé meilleur joueur de Ligue 1 en novembre.

La saison est déjà réussie avec ce début canon et les Nordistes n’ont pas l’intention de s’arrêter là. En jouant seulement la Coupe de France et le championnat, ils auront plus d’énergie que certains de leurs concurrents comme Monaco, Lyon, Lille et Marseille, et peuvent viser une place en Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain sur tous les tableaux

L’adversaire le plus sérieux des Lensois reste le Paris Saint-Germain. Les joueurs de Luis Enrique sont second avec une victoire de moins (11) que Lens. Après une saison 2024/25 terminée avec le triplé championnat, Coupe de France et Ligue des Champions, les parisiens n’ont pas connu de pause et ont enchaîné directement avec la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis. Ce calendrier démentiel a entraîné une absence de préparation qui pourrait être la cause du début de saison un peu poussif.

Pour cette période de transition avec les fêtes, les coéquipiers du capitaine Marquinhos ont obtenu 9 jours de vacances. Ils ont déjà débuté à la suite de la victoire en Coupe de France contre Fontenay et dureront jusqu’au 30 décembre, avant de recommencer le 4 janvier avec un premier derby contre le Paris FC.

Malgré ce démarrage, Luis Enrique avait déjà dit lors de la dernière saison que son équipe serait prête en février. Malgré de nombreux détracteurs, il a réussi à remporter la première Ligue des Champions du club et un formidable sextuplé avec le dernier trophée en décembre contre Flamengo lors de la Coupe Intercontinentale. Le coach espagnol sait gérer son groupe, ses efforts et devrait accélérer pour réussir sur tous les tableaux, avec en ligne de mire un deuxième titre en Ligue des Champions.

La concurrence accrue en championnat ne prévoyait pas de mettre Lens sur le chemin des parisiens, mais ils devront faire avec une équipe supplémentaire. Le rythme va être soutenu et la pression importante, autant pour le PSG que pour les Lensois. Cette deuxième partie de saison en France s’annonce passionnante avec de nombreux enjeux à suivre.

