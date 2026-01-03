Pronostic PSG vs Paris FC, premier derby francilien

Notre spécialiste a réalisé l’analyse des différentes rencontres de cette dix-septième journée de Ligue 1. Retrouvez son pronostic PSG vs Paris FC ici.

Les meilleurs paris pour PSG Paris FC

Le premier derby parisien de notre Ligue 1 pour cette saison. Notre expert s’est penché sur cette tête d’affiche de la dix-septième journée. Voici ses choix et son prono PSG Paris FC :

Paris SG gagne de 2 ou + ⭐ à la cote de 1,46 sur Unibet, soit une probabilité de 68,4 % que le PSG gagne avec un écart de buts important.

Bradley Barcola buteur ⭐ à la cote de 1,80 sur Unibet, soit une probabilité de 55,5 % que l’attaquant de l’équipe de France marque.

Ousmane Dembélé buteur & son équipe gagne de 2 buts ou + ⭐ à la cote de 1,96 sur Unibet, soit une probabilité de 51 % que le buteur français marque et que son équipe s’impose avec un écart d’au moins 2 buts.

Notre pronostic PSG vs Paris FC prédit une victoire du PSG 4 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les joueurs de Luis Enrique sont second du classement après une saison historique qui les a vu remporter le championnat, la coupe, la Ligue des Champions et la Coupe Intercontinentale. Deuxième meilleure attaque et deuxième meilleure défense, le coach espagnol avait prévenu arriver en pleine forme pour le mois de février. Il reste sur cinq matchs sans défaite et aucune défaite au Parc des Princes.

Les nouveaux parisiens de la Ligue 1 sont eux en plus grande difficulté avec une quatorzième place et seulement seize points inscrits. Montés cette année, ils ont des ambitions, mais restent sur cinq matchs sans victoire et une moyenne de un point par match à l’extérieur. Leur première confrontation face à leur voisin s’annonce délicate et n’est pas au meilleur moment pour se relancer.

Les effectifs probables pour PSG Paris FC

Composition attendue du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, João Neves, Ruiz - Doué, Dembélé, Barcola

Composition attendue du Paris FC : Trapp - Sangui, Otavio, Mbow, De Smet - Camara, Lopez, Lees-Melou - Kebbal, Simon - Geubbels

Le PSG est supérieur au PFC

Le bilan des coéquipiers de Marquinhos à domicile est excellent. Six victoires, un match nul, dix-sept buts marqués et seulement trois encaissés. Avec une moyenne de plus de deux buts par match, ils savent contrôler les rencontres au Parc des Princes. Face à leur voisin, le stade Jean Bouin est à moins de 50 mètres, ils auront à coeur de faire bonne figuration et de faire respecter leur statut de favori.

Pour l’équipe de Maxime Lopez, ce match s’annonce bien difficile. Malgré de bonnes ambitions, le début de saison est laborieux avec des résultats irréguliers. Capables de battre Monaco chez eux, ils sont aussi en difficultés contre des équipes plus faibles. Leur dernière défaite à domicile 3 buts à 0 contre Toulouse en est la preuve. Face à une équipe d’un calibre bien supérieur, il sera difficile d’obtenir un résultat positif.

Pronostic 1 PSG vs Paris FC : Paris SG gagne de 2 ou + - cote de 1,46 sur Unibet

Bradley Barcola doit se montrer

Les armes offensives parisiennes sont nombreuses avec un effectif qui regorge de talent. Tous les joueurs sont efficaces devant le but, que ce soit Dembélé, Doué, Barcola ou encore Gonçalo Ramos, habitué du banc de touche. Pour ce match face au Paris FC, c’est Bradley Barcola qui aura beaucoup à prouver. Moins en avant que ses coéquipiers, il devra briller pour espérer continuer à avoir du temps de jeu.

Avec la Coupe du Monde au mois de juin, il va devoir se mettre en avant lors des matchs, et cela passe par une grosse performance dès ce dimanche. Avec Luis Enrique, adepte de la rotation, il aura du temps de jeu pour se montrer et reprendre confiance après un début de saison un peu mitigé. Déjà auteur de cinq buts, il reste une valeur sûre de l’effectif et le meilleur buteur en championnat.

Pronostic 2 PSG vs Paris FC : Bradley Barcola buteur - cote de 1,80 sur Unibet

Des buts et Dembélé

Cette rencontre a tout pour nous faire passer un très bon dimanche soir de football. Entre un premier derby parisien, les meilleurs joueurs européens et une ambiance de folie au Parc des Princes, la fête sera belle. Le PSG est à un niveau supérieur à leurs adversaires et devrait faire la différence rapidement lors de cette rencontre. De nombreux attaquants seront à la fête au vu de la rotation imposée par Luis Enrique.

Le meilleur joueur et Ballon d’Or, Ousmane Dembélé, a besoin de se remettre en jambe après un début de saison contrarié par les blessures. C’est la rencontre parfaite pour se mettre en confiance et bien commencer 2026. Mis en avant par une récompense individuelle, l’équipe de France aura besoin de lui en juin et peut espérer son retour en forme dès dimanche.

Pronostic 3 PSG vs Paris FC : Ousmane Dembélé buteur & son équipe gagne de 2 buts ou + - cote de 1,96 sur Unibet

+