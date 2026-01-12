PSG - Paris FC : Un match fou au Parc des Princes ? Profitez de la cote boostée sur le succès du PSG avec plus de 3,5 buts !

Parions Sport propose une cote boostée sur un festival offensif : "Le PSG gagne et il y a plus de 3,5 buts dans le match", avec une cote qui passe de 1,78 à 2,00 !

Cette offre est idéale pour ceux qui anticipent une victoire large des Parisiens dans une rencontre ouverte et riche en occasions.

Analyse de la cote boostée

Ce pari combiné demande deux conditions : la victoire du PSG dans le temps réglementaire ET au moins 4 buts inscrits au total dans le match (ex: 3-1, 4-0, 3-2...).

🔥 Une attaque de feu au Parc : Le PSG a pour habitude de soigner ses statistiques offensives à domicile, surtout en Coupe où les espaces se libèrent face à des équipes plus modestes. Avec la force de frappe actuelle, marquer 3 ou 4 buts est tout à fait dans les cordes des Rouge et Bleu.

: Le Paris FC arrive sans complexe. S'ils parviennent à marquer un but, cela facilitera grandement le passage de la barre des "plus de 3,5 buts", obligeant le PSG à accélérer encore davantage. 💰Le palier symbolique de 2.00 : Passer de 1,78 à 2,00 transforme ce prono en un "doublement de mise" très attractif. C’est la cote parfaite pour optimiser une victoire attendue du grand favori tout en profitant du spectacle offensif.

Comment en profiter sur Parions Sport ?

Rendez-vous sur l’application ou le site de Parions Sport, onglet "Cotes Boostées". Sélectionnez le match PSG - Paris FC et validez votre mise sur le combiné "PSG & +3,5 buts".

Placez votre mise (jusqu'à 25€) et vibrez devant ce derby parisien !

