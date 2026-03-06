PSG - Monaco : La jeunesse parisienne au pouvoir ! Unibet booste la cote du duo Barcola / Doué à 2.90 !

Unibet propose une cote boostée sur l'efficacité combinée de ses deux pépites : "Le duo Bradley Barcola / Désiré Doué marque plus de 1,5 but", avec une cote qui grimpe de 2,50 à 2,90 !
Cette offre est idéale si vous voyez les flèches parisiennes transpercer la défense adverse à plusieurs reprises.
Analyse de la cote boostée
Ce pari est gagnant si, à eux deux, Bradley Barcola et Désiré Doué inscrivent au moins 2 buts (ex : un doublé de Barcola, ou un but de chacun, ou un triplé de Doué...).
- Bradley Barcola, l'arme fatale 🚀 : Actuel meilleur buteur du championnat, Barcola survole la Ligue 1 cette saison. Sa capacité à doucher les défenses d'entrée par sa vitesse et son réalisme clinique en fait un candidat naturel au doublé. Au match aller, il avait déjà fait souffrir le bloc monégasque.
- Désiré Doué, la montée en puissance 🎯 : De plus en plus titularisé sur le flanc droit ou en soutien, l'ancien Rennais affiche une confiance totale. Très adroit devant le but et n'hésitant pas à frapper de loin, il multiplie les occasions nettes. Son association avec Barcola crée un danger permanent sur toute la largeur du terrain.
- Une défense monégasque sous haute tension 🧱💥 : Si Monaco réalise une belle saison, l'équipe a tendance à laisser des espaces importants lorsqu'elle tente de presser haut. Face à la rapidité de transition du PSG au Parc des Princes, le duo Barcola / Doué risque de se retrouver très souvent en situation de un-contre-un face au gardien.
Comment en profiter sur Unibet ?
Rendez-vous sur l’application ou le site Unibet, section "Super Cotes Boostées". Sélectionnez l'affiche Paris SG - Monaco et validez votre mise sur le pari "Le duo Bradley Barcola / Désiré Doué marque plus de 1,5 but".
- Coup d'envoi : Ce vendredi 6 mars à 20h45 au Parc des Princes.