PSG - Monaco : Un début de match électrique au Parc ! Parions Sport booste la cote "But dans le 1er quart d'heure" !

De son côté, le PSG de Luis Enrique ne sait pas fermer le jeu et cherchera à tuer le suspense d'entrée de jeu. Parions Sport propose une cote boostée sur une entame de match explosive : "1er But entre 00:00 et 14:59", avec une cote qui grimpe de 2,05 à 2,35 !

Une offre parfaite si vous prévoyez que l'une des deux équipes trouvera la faille dès les premières minutes de ce choc au sommet.

Analyse de la cote boostée

Ce pari est gagnant si un but (pour n'importe quelle équipe) est inscrit avant que le chronomètre n'affiche 15:00. À 2,35, la valeur est excellente pour un match où les enjeux poussent à l'offensive immédiate.

🏟️🔥 : Cette saison au Parc des Princes, les Parisiens ont pris l'habitude d'étouffer leurs adversaires dès les premiers instants. Avec la vitesse de Barcola et le réalisme de Kvaratskhelia, le PSG a les armes pour doucher les espoirs monégasques d'entrée 🧱💥. Un historique de buts précoces 📈 : Lors des dernières confrontations entre les deux clubs, le premier quart d'heure a souvent été décisif. Dans une ambiance de Ligue des Champions, l'adrénaline et la pression poussent souvent à des erreurs défensives ou à des exploits individuels précoces.

Comment en profiter sur Parions Sport ?

Rendez-vous sur l’application Parions Sport en Ligne, section "Cotes Boostées". Sélectionnez l'affiche PSG - Monaco et validez votre mise sur "1er But dans le 1er quart d'heure [00:00 - 14:59]".

Mise maximale : 25 €

: 25 € Coup d'envoi : Ce mercredi 25 février à 21h00 au Parc des Princes.

+