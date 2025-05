Pronostic PSG vs Inter : un premier trophée pour le club parisien !

Découvrez nos trois pronostics PSG vs Inter avant la finale de la Ligue des Champions à Munich ce samedi 31 mai.

Les hommes de Luis Enrique sont en pole position à l'Allianz Arena, tandis que le destin appelle les Parisiens.

+

Les meilleurs paris pour PSG vs Inter

PSG pour gagner à une cote de 2,20 sur Winamax

Plus de 2,5 buts dans le match à une cote de 1,93 sur Winamx

Deuxième mi-temps la plus prolifique à une cote de 2,10 sur Winamax

Nous soutenons le PSG pour vaincre l'Inter 2-1 en finale de la Ligue des Champions.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le PSG et l'Inter Milan se rencontrent à l'Allianz Arena ce week-end, mais c'est l'équipe française qui arrive avec le moral au beau fixe. Les géants français se rendent en Allemagne en tant que récents vainqueurs de la Coupe de France, tandis que leurs adversaires ont manqué de peu le titre de Serie A. Simone Inzaghi devra remotiver ses joueurs après cette déception.

En termes de forme, les deux équipes ont été solides récemment. Les Italiens sont invaincus en six matchs, et ils seront boostés par leur victoire impressionnante contre Barcelone. Pendant ce temps, le PSG a remporté cinq de ses six derniers matchs. Les buts n'ont pas manqué non plus : les deux finalistes en ont marqué respectivement 14 et 15 fois au cours de cette période.

Les effectifs probables pour PSG vs Inter

Composition attendue de PSG : Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Composition attendue de Inter : Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram

Un avantage français

Peu d'équipes sur le continent ont été aussi passionnantes à regarder que l'équipe d'Enrique cette saison. Bien que leur défense puisse parfois être vulnérable, leur jeu offensif est vraiment plaisant. Ils disposent également d'une multitude d'options offensives.

Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué et Gonçalo Ramos ne sont que quelques-unes de leurs menaces, mais leurs latéraux ont également contribué à 14 buts. Les Parisiens se sont renforcés au fil du tournoi, comme en témoigne leur victoire éclatante contre Arsenal. Grâce à leur titre de Ligue 1 assuré depuis des semaines et un calendrier plus léger, ils abordent ce match bien reposés.

Cependant, il ne faut pas sous-estimer l'Inter. Statistiquement, c'est la meilleure équipe de la compétition : elle compte 10 victoires et une seule défaite, et elle a marqué dans 86% de ses matchs. Leur expérience supérieure par rapport à leurs adversaires pourrait leur donner un avantage.

Pronostic 1 PSG vs Inter : PSG pour gagner à une cote de 2,20 sur Winamax

Menaces offensives partout

Les matchs du PSG ont régulièrement présenté de nombreux buts tout au long de la saison. Depuis le début de l'année, 25 de leurs 33 matchs toutes compétitions confondues ont vu plus de 2,5 buts marqués. Un match de cette envergure pourrait être plus serré, mais il y a de véritables menaces de but sur le terrain.

Lautaro Martinez a marqué huit fois lors de ses sept dernières apparitions en Ligue des Champions, et Dembélé a été impliqué dans 12 buts (marqués ou assistés) en 14 matchs. Hakimi, un arrière droit, a directement contribué à huit buts pour l'équipe d'Enrique. Les deux équipes ont vu 21 buteurs différents dans la compétition.

Il convient de noter que le bilan défensif de l'Inter a été impressionnant. Ils n'ont concédé que 11 buts dans le tournoi, et leur taux de plus de 2,5 buts est fixé à seulement 50%. Cependant, ils ont eu du mal à garder leur cage inviolée face à Barcelone, et ils pourraient rencontrer des défis similaires contre une équipe du PSG en pleine forme.

Pronostic 2 PSG vs Inter : Plus de 2,5 buts à une cote de 1,93 sur Winamax

Feux d'artifice en deuxième mi-temps

Les deux équipes ont vu plus de buts marqués et concédés en deuxième mi-temps de leurs matchs cette saison, tant en championnat qu'en Europe. En Ligue des Champions, les matchs du PSG ont produit 26 buts en deuxième mi-temps, tandis que ceux de l'Inter ont vu 20 buts après la pause. Pour les deux équipes, les 15 dernières minutes ont été les plus riches en buts.

Étant donné qu'il s'agit d'une finale, il pourrait y avoir une période d'observation pour Enrique et Inzaghi, ce qui pourrait mener à un début de match prudent. Cependant, le match est susceptible de s'ouvrir au fur et à mesure qu'il progresse, le PSG patientant au début et les Nerazzurri restant solides - il faudra une étincelle. Heureusement, il y a de nombreux joueurs sur le terrain qui peuvent en offrir une.