Pronostic PSG vs Auxerre 17/05/2025 : Paris finit sa saison en beauté

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour le match PSG vs Auxerre ce samedi 17 mai à 21h pour la 34e journée de Ligue 1.

+

Pronostic PSG - Auxerre : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG - Auxerre

Paris gagne et +3,5 buts ⭐à la cote de 1,75 soit une probabilité de 57% de voir les Parisiens finir en beauté à domicile dans un match ouvert avec du spectacle.

de voir les Parisiens finir en beauté à domicile dans un match ouvert avec du spectacle. Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,59 sur Unibet, soit une probabilité de 63% de voir Auxerre réussir à venir marquer et inquiéter la défense parisienne.

de voir Auxerre réussir à venir marquer et inquiéter la défense parisienne. Ramos buteur ⭐ à la cote de 1,78 sur Unibet, soit une probabilité de 56% de voir l’attaquant portugais en grande forme continuer sur sa lancée.

Nous prédisons la victoire 3-1 du PSG face à Auxerre.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

34e et dernière journée de Ligue 1 ce samedi au Parc des Princes. Le PSG, récent finaliste de la Ligue des Champions, reçoit Auxerre, actuel 10e au classement.

Côté parisien, tous les feux sont au vert. Après un titre de Champion de France obtenu il y a plusieurs semaines, c’est désormais vers la finale de Ligue des Champions et de la Coupe de France que sont tournés les joueurs de Luis Enrique. Un PSG qu’on ne présente plus cette saison tant il a été ovationné tout au long de la saison par ses supporters, et aussi par les médias. Une équipe qui peut être en passe de battre tous les records, et qui vient récemment d’obtenir plusieurs prix lors de la grande soirée des Trophées de l’UNFP.

Une équipe qui n’a donc plus rien à jouer en championnat, mais qui aura à cœur de briller une dernière fois à domicile.

Face à eux, ce sont les joueurs de Christophe Pelissier qui feront le court déplacement vers la capitale. Le promu achèvera donc ce samedi une saison réussie d’un point de vue comptable puisque Auxerre termine cette saison au milieu de tableau, en assurant donc sa place dans l’élite français la saison prochaine et en ayant posé pas mal de problèmes aux grosses équipes cette saison.

Le match aller entre ces deux équipes s’était soldé sur un 0-0 au stade de l’Abbé-Deschamps. Le seul 0-0 de toute la saison parisienne, et le seul match en Ligue 1 ou les Parisiens n’auront pas inscrit le moindre but.

Les effectifs probables pour PSG – Auxerre

Composition attendue du PSG :

Safonov, Hernandez, Beraldo, Tape, Zaïre-Emery, Lee, Neves, Mayulu, Doué, Ramos, Mbaye

Composition attendue d’Auxerre :

Leon, Hoever Diomande, Jubal Junior, Akpa, Mensah, Perrin, Massengo, Owusu, Traore, Sinayoko

Paris brille et offre un dernier spectacle à ses supporters

Paris s’apprête à conclure sa saison de Ligue 1 en beauté au Parc des Princes, et l'état de forme actuel des Parisiens semble indiquer que le spectacle sera au rendez-vous.

Déjà sacrés champions, les hommes de Luis Enrique veulent offrir une dernière prestation de gala à leurs supporters avant de tourner la page du championnat et se concentrer sur leurs prochaines finales. Face à une équipe d’Auxerre déjà assurée du maintien, le PSG devrait pouvoir dérouler son jeu offensif sans retenue même avec une équipe probablement remaniée. En effet, avec des joueurs offensifs comme Ramos, Doué ou Barcola en pleine forme, un festival de buts pour conclure parfaitement cette saison à domicile est plus que envisageable.

Paris, meilleure attaque de Ligue 1, reste sur un succès 4 buts à 1 le week-end dernier contre Montpellier. Vaincus seulement une fois cette saison à domicile en Ligue 1, les Parisiens ont toutes les armes pour venir facilement à bout des Auxerrois.

Pronostic 1 PSG vs Auxerre : Victoire du PSG et +3,5 buts - cote de 1,75 sur Unibet.

Un match ouvert et des buts de chaque côté

Malgré le 0-0 du match aller, ce dernier affrontement de la saison entre le PSG et Auxerre s’annonce beaucoup plus ouvert.

Paris possède tout simplement la meilleure attaque de Ligue 1, avec une capacité à faire sauter n’importe quelle défense, surtout à domicile comme cela a été le cas face à Arsenal la semaine dernière en demi-finale de Ligue des Champions. Une confiance devant le but retrouvée, qui a permis aux parisiens de toujours marquer au moins un but cette saison en Ligue 1 avec comme seule exception le match aller face à Auxerre donc.

Mais les Parisiens affichent aussi quelques largesses défensives, notamment en championnat, où ils ont souvent concédé au moins un but, y compris face à des équipes plus modestes comme Montpellier le week-end dernier. Ils restent en effet sur 6 buts encaissés lors de leurs trois derniers matchs en championnat.

De son côté, Auxerre reste sur une dynamique offensive intéressante avec 9 matchs consécutifs avec au moins un but inscrit. Une fin de saison positive pour le club qui remplit son objectif de maintien dans l’élite et qui laisse présager un match plus ouvert.

Avec deux équipes libérées de toute pression, ce match pourrait bien tourner au spectacle total, avec des buts de part et d’autre pour faire vibrer le Parc des Princes une dernière fois cette saison

Pronostic 2 PSG vs Auxerre : Les deux équipes marquent - cote de 1,59 sur Unibet.

Gonçalo Ramos, le héros d’une belle soirée

Gonçalo Ramos pourrait bien être, une fois encore, le héros de la soirée au Parc des Princes.

Auteur d’un triplé étincelant le week-end dernier face à Montpellier, l’attaquant portugais semble avoir retrouvé toute sa confiance au meilleur moment. Avec désormais 10 buts en Ligue 1 cette saison, lui qui était longtemps resté muet semble enfin s’imposer progressivement comme une option offensive plus que crédible dans l’effectif parisien. Encore plus dans les matchs de fin de saison ou Luis Enrique lui offre beaucoup de temps de jeu. Habitué à faire son entrée en fin de partie, il pourrait cette fois-ci être titulaire d’entrée à la pointe d’une équipe remaniée, où il aura les clés du secteur offensif ce samedi face à Auxerre.

Dans un match sans pression, ouvert et propice aux occasions, sa capacité à se créer des espaces et à conclure pourrait faire la différence. Ramos en confiance, dans un match ouvert pour tenter de s’imposer un peu plus comme un titulaire : tous les voyants sont au vert pour le voir buteur.