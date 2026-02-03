Pronostic Troyes vs Lens, les Lensois vers les quarts de finale

Huitième de finale de Coupe de France au programme cette semaine. Retrouvez les choix de notre expert et son pronostic Troyes vs Lens.

Les meilleurs paris pour Troyes Lens

La Coupe de France est de retour cette semaine avec les huitièmes de finale. Notre spécialiste a analysé les différents matchs et vous propose son prono Troyes Lens ainsi que trois cotes intéressantes :

Victoire de Lens ⭐ à la cote de 1,52 sur Unibet, soit une probabilité de 65,8 % que les Lensois remportent ce huitième.

Moins de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,95 sur Unibet, soit une probabilité de 51,3 % que moins de trois buts soient inscrits pendant le match.

Score exact - 0-1, 0-2 ou 0-3 ⭐ à la cote de 2,75 sur Unibet, soit une probabilité de 36,4 % que Lens remporte la rencontre sur un de ces scores.

Notre pronostic Troyes vs Lens voit une victoire de Lens 2 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Bien qu’en tête de Ligue 2, les joueurs de Troyes restent sur deux défaites d’affilée en championnat avant de recevoir le second de Ligue 1. Un écart de niveau important entre les deux équipes existe et voit les Troyens difficilement rivaliser avec leurs adversaires. Néanmoins, en Coupe de France toutes les rencontres peuvent réserver des surprises et les Aubois joueront le match à fond pour faire douter leurs adversaires.

Les Lensois restent en course sur deux tableaux avec une seconde place à seulement deux unités du Paris Saint-Germain. En Coupe, ces derniers sont éliminés et ouvrent la porte pour remporter un nouveau trophée. De quoi voir Lens compter parmi les favoris de cette compétition. C’est un match à prendre au sérieux pour aller en quart de finale et continuer la route qui mène au Stade de France pour remporter ce titre.

Les effectifs probables pour Troyes Lens

Composition attendue de Troyes : Konaté - Titi, Monfray, Gambor, Boura - Mille, Philiponeau, Adeline - Ifnaoui, Bentayeb, Detourbet

Composition attendue de Lens : Risser - Ganiou, Sarr, Antonio - Abdulhamid, Thomasson, Sotoca, Udol - Thauvin, Sima - Fofana

Lens est favoris pour la qualification

Sur le papier, le premier de Ligue 2 reçoit le deuxième de Ligue 1, il n’y a pas photo sur l’écart entre les clubs. Malgré un statut d’outsider sur ce match, les Troyens peuvent créer la surprise sur un match à élimination directe. Face à une équipe sérieuse et efficace, il sera difficile de tenir 90 minutes, mais ils pourront jouer avec leurs armes pour espérer jusqu’au bout obtenir une qualification.

En tant que favoris, les joueurs de Pierre Sage ont vu la route s’ouvrir avec l’élimination du PSG lors du tour précédent. Ils n’ont jamais remporté cette coupe et auront à cœur de jouer jusqu’au bout sur les deux tableaux pour remporter un titre. Cela passe par faire respecter son statut et gagner ce match à Troyes en milieu de semaine. Avec l’expérience, la solidité défensive et un collectif bien rodé, cela devrait être possible.

Pronostic 1 Troyes vs Lens : Victoire de Lens - cote de 1,52 sur Unibet

Le point fort de Lens est bien la défense

Avec un écart de niveau important entre les deux équipes, ce sont bien les défenses qui seront mises en avant pendant ce match. Pour être dans le groupe de tête en championnat, il faut avoir de la réussite, mais surtout une défense solide. C’est le cas pour les Troyens qui n’ont encaissé que 20 buts en Ligue 2. Ce sera un autre niveau face aux attaquants Lensois ce mercredi.

La réussite de Lens cette saison est principalement due à la solidité de sa défense. Les joueurs de Pierre Sage ont la meilleure défense du championnat avec 16 buts encaissés. Ils ne sont pas les plus efficaces en attaque et remportent souvent leurs rencontres par un but d’écart. Ce fut le cas ce week-end avec une victoire 1 but à 0 contre Le Havre. De quoi nous offrir un match avec peu de buts inscrits.

Pronostic 2 Troyes vs Lens : Moins de 2,5 buts - cote de 1,95 sur Unibet

Une victoire sans encaisser de buts pour Lens

Habitués des victoires sans encaisser de buts, les Lensois se déplacent à Troyes dans l’optique de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. C’est avec une rencontre aboutie qu’ils pourront le faire, et avec leur standard, un match sans encaisser de but. Avec une réussite offensive plus mitigée, une victoire courte devrait avoir lieu pour les coéquipiers d’Adrien Thomasson.

En jouant sur une triple chance de score exact sans encaisser de buts, les chances sont un peu élevées au vu de l’historique Lensois cette saison. Remporter une première Coupe de France est un objectif atteignable et qui serait mérité au vu des attentes de début de saison. Pour continuer de briller, une victoire à Troyes est nécessaire pour Pierre Sage et son groupe.

Pronostic 3 Troyes vs Lens : Score exact - 0-1, 0-2 ou 0-3- cote de 2,75 sur Unibet

