Pronostic Toulouse vs Paris FC, lutte pour le maintien ce samedi

Vingt-troisième journée de Ligue 1 ce samedi 21 février en Haute-Garonne. Découvrez le pronostic Toulouse vs Paris FC de notre expert.

Les meilleurs paris pour Toulouse Paris FC

Un match entre une équipe qui pourrait lutter pour l’Europe mais qui s'effondre et un club aux portes de la relégation. Notre expert l’a analysé pour vous et vous partage son prono Toulouse Paris FC :

Match nul à la mi-temps ⭐ à la cote de 1,97 sur Unibet, soit une probabilité de 50,7 % de voir les deux équipes à égalité au bout de 45 minutes.

Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,84 sur Unibet, soit une probabilité de 54,3 % que les deux équipes marquent au moins un but.

Toulouse/Match nul & Plus de 1,5 buts ⭐ à la cote de 1,60 sur Unibet, soit une probabilité de 62,5 % de voir au moins 2 buts et que le score final soit en faveur de Toulouse ou un match nul.

Notre pronostic Toulouse vs Paris FC voit un match serré où les deux équipes auront leurs chances. Une victoire courte 2 buts à 1 pour Toulouse pourrait être le résultat final.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Toulouse et le Paris FC se séparent avec huit points en faveur des Pitchouns. Pourtant, les résultats des deux équipes sont assez similaires lors des cinq derniers matchs avec sept points pour Toulouse et six pour les Parisiens. Annoncés comme concurrents à l’Europe à la suite de bons résultats, les hommes de Martinez Novell ont depuis enchainés un nul et deux défaites qui les remettent dans le ventre mou du championnat.

Pour les joueurs du Paris FC, c’est quinzième place, à seulement cinq points du barragiste. Attendu pour jouer le milieu de tableau et déranger les gros, les promus sont une des déceptions de cette saison en Ligue 1. La défense est parmi les plus mauvaises du championnat et rend l’équipe vulnérable que ce soit à domicile ou à l’extérieur.

Les effectifs probables pour Toulouse Paris FC

Composition attendue de Toulouse : Restes - Sidibé, Nicolaisen, Cresswell - Donnum, Diop, Casseres, Methalie - Gboho, Emersonn - Hidalgo

Composition attendue du Paris FC : Trapp - Gory, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Sangui - Kebbal, Munetsi, Marchetti, Simon - Immobile

Une prise de risque limitée

Après les mauvais résultats des coéquipiers du capitaine Rasmus Nicolaisen, le Toulouse FC devrait aborder cette rencontre avec une grande concentration. Cela signifie une défense plus solide afin de ne pas encaisser de but. En jouant assez serré, les actions pour les Parisiens seront peu nombreuses et nous ferons vivre une entame assez timide par peur du contre.

Pour les coéquipiers de la nouvelle recrue Ciro Immobile, jouer à l’extérieur est un vrai défi et le besoin d’obtenir des points rend chaque match assez tendu. En première mi-temps, ils observeront leurs adversaires, leurs laisseront la balle et attendront les occasions de contre. Cela nous fera voir une première mi-temps fermée, avec peu d’occasions et sûrement un match nul après 45 minutes.

Pronostic 1 Toulouse vs Paris FC : Match nul à la mi-temps - cote de 1,97 sur Unibet

Deux équipes capables du meilleur comme du pire

Ce qui rend les matchs de Toulouse intéressants est la capacité des joueurs à réaliser des actions exceptionnelles, mais aussi des erreurs qui coûtent des occasions. Cette irrégularité et la prise de risque à la relance donne des occasions à l’adversaire qui peut, à tout moment, se créer une occasion et marquer. Cela n’empêche pas les Toulousains d’être actifs offensivement et de marquer grâce à leur présence dans la surface.

Avec le Paris FC, le constat est assez similaire avec une grosse prise de risque dans le jeu avec ballon, mais qui peut engendrer des erreurs à tout moment. Avec la qualité technique de Kebbal et l’arrivée d’Immobile, les forces offensives sont intéressantes et pourraient permettre de marquer. Que ce soit en exploitant une erreur, ou en ayant un coup de génie, les deux équipes auront l’occasion de marquer au moins une fois.

Pronostic 2 Toulouse vs Paris FC : Les deux équipes marquent - oui - cote de 1,84 sur Unibet

Un match indécis avec quelques buts

Les deux équipes sont en difficulté depuis quelques matchs et manquent de confiance. Dans une saison irrégulière, ils peuvent profiter de grosses occasions, comme faire de grosses erreurs. Cela n’empêche que pour ce match au Stadium Municipal de Toulouse, c’est l’équipe qui reçoit qui est favorite. Avec plus d'expérience du haut niveau, ils sont capables de remporter ce match, même avec un écart assez minime.

Les rencontres du PFC sont souvent accompagnées de buts, avec neufs buts lors des deux derniers matchs joués. Malgré l’enjeu, le premier but marqué entraînerait l’adversaire à l’offensive afin de marquer des points cruciaux pour la suite du championnat, que ce soit pour viser l’Europe ou rester en Ligue 1.

Pronostic 3 Toulouse vs Paris FC : Toulouse/Match nul & Plus de 1,5 buts - cote de 1,60 sur Unibet

