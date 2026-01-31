Pronostic Strasbourg vs PSG, une affiche alléchante

Une belle rencontre ce dimanche 1 février en championnat de France. Découvrez les choix et le pronostic Strasbourg vs PSG de notre expert.

Les meilleurs paris pour Strasbourg PSG

Une rencontre entre deux équipes en forme du championnat de France pour l’affiche du dimanche soir. Notre spécialiste Ligue 1 a analysé ce match et vous dévoile ces choix en plus d’un prono Strasbourg PSG :

Victoire du PSG ⭐ à la cote de 1,53 sur Unibet, soit une probabilité de 65,3 % que le PSG gagne ce match.

Moins de 2,5 buts ⭐ à la cote de 2,13 sur Unibet, soit une probabilité de 46,9 % de voir 2 buts ou moins être inscrits lors de cette affiche.

Ousmane Dembélé buteur ⭐ à la cote de 2,05 sur Unibet, soit une probabilité de 48,8 % que l’attaquant parisien marque pendant cette rencontre.

Notre pronostic Strasbourg vs PSG voit une victoire 1 but à 0 du PSG.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les Strasbourgeois sont sur une série de huit matchs sans défaite, et depuis l’arrivée de Gary O’Neil à la tête de l’équipe, sur deux victoires, dont une belle victoire à Lille. Rencontrer le PSG sur cet élan de confiance est une bonne chose pour les Alsaciens qui auront l’occasion de se confronter au leader ce dimanche. Une belle affiche, mais sur laquelle il sera difficile de finir avec un point.

Les Parisiens ont connu une déconvenue cette semaine avec le match nul contre Newcastle qui les a évincés des places qualificatives directes pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. En Ligue 1, ils ont repris la tête du classement la semaine dernière après une victoire à Auxerre et la défaite de Lens. Ce match est l’occasion de garder la tête dans un stade difficile.

Les effectifs probables pour Strasbourg PSG

Composition attendue de Strasbourg : Penders - G. Doué, Sarr, Doukouré, Chilwell - El Mourabet, Luis - Moreira, Enciso, Godo - Panichelli

Composition attendue de PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez- Mayulu, Vitinha, Neves - D. Doué, Dembélé, Barcola

Une rencontre serré mais à l’avantage du PSG

Jouer à domicile est toujours plus simple pour Strasbourg avec un public qui répond présent à chaque rencontre à La Meinau. Cette fête sera une fois de plus à guichet fermé et donnera un peu plus d’énergie aux joueurs qui en auront bien besoin. Jouer Paris est toujours difficile, surtout qu’ils les ont battus 2 buts à 1 la saison dernière. Dans cette rencontre, la suspension de Valentin Barco pourrait être un point difficile pour les locaux.

Le PSG dispose de seulement 2 points d’avance sur le second et doit gagner pour rester en tête du championnat. Les joueurs de Luis Enrique sont habitués aux rencontres à enjeux et devraient réussir à déjouer le piège Strasbourgeois ce dimanche. Avec un peu de difficulté, mais même avec une belle rotation, le PSG a l’effectif pour jouer sur plusieurs tableaux en restant compétitif.

Pronostic 1 Strasbourg vs PSG : Victoire du PSG - cote de 1,53 sur Unibet

Une défense solide à domicile

Jouer à Strasbourg est toujours compliqué, comme le montre les 5 buts encaissés et les deux défaites en neuf rencontres jouées. Malgré une belle attaque, ils affrontent un club qui est classé en tête du classement général, mais aussi à l’extérieur. Cela nous promet une belle rencontre tactique entre les deux géants français.

Les Parisiens sont eux la meilleure défense du championnat de France avec 15 buts encaissés en tout. Même en étant la deuxième meilleure attaque, ils auront plus de mal à faire sauter le verrou alsacien dans leur stade. De quoi nous promettre une rencontre tactique entre les deux équipes qui jouent le haut du classement, le titre et la qualification en compétition européenne.

Pronostic 2 Strasbourg vs PSG : Moins de 2,5 buts - cote de 2,13 sur Unibet

L’attaquant parisien porte son équipe

Comme Luis Enrique l’a déjà dit la saison dernière, le Paris Saint-Germain devrait atteindre son niveau de forme durant le mois de février. Maintenant qu’ils y arrivent avec l’enchaînement avec la Ligue des Champions, ils devraient pouvoir compter sur leurs meilleurs joueurs, dont l’attaquant ballon d’Or, Ousmane Dembélé.

De retour après quelques semaines de blessure, il a enchaîné les rencontres sur le front de l’attaque parisienne. Déjà buteur à 5 reprises en championnat, il va devoir continuer de marquer pour conserver son titre de meilleur buteur du championnat. Tromper Mike Penders semble difficile, mais il dispose des qualités de finition nécessaires pour mettre son nom sur le tableau d’affichage.

Pronostic 3 Strasbourg vs PSG :Ousmane Dembélé buteur - cote de 2,05 sur Unibet

