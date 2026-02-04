L’affiche de ces huitièmes de finale de Coupe de France ce jeudi 5 février. Découvrez l’analyse et le pronostic Strasbourg vs Monaco de notre expert.

Ce jeudi 5 février nous offre le dernier huitième de finale de Coupe de France. Notre expert vous partage ses analyses et son pronostic Strasbourg vs Monaco.

Les meilleurs paris pour Strasbourg Monaco

L’affiche des huitièmes est cette rencontre entre Strasbourg et Monaco. Un match qui voit deux des favoris de la compétition s’affronter avec une élimination en fin de rencontre. Notre expert vous propose trois cotes et son prono Strasbourg Monaco :

Joaquin Panichelli ou Mika Biereth buteur ⭐ à la cote de 1,70 sur Unibet, soit une probabilité de 58,8 % qu’un des deux attaquants marque pendant le match.

Qualification de Monaco ⭐ à la cote de 2,00 sur Unibet, soit une probabilité de 50 % que l’AS Monaco se qualifie pour les quarts de finale.

But pour les deux équipes - oui ⭐ à la cote de 1,43 sur Unibet, soit une probabilité de 70 % que chaque équipe marque au moins une fois.

Notre pronostic Strasbourg vs Monaco voit une qualification de Monaco à la suite des tirs aux buts et d’un match nul 2 buts partout.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Cette affiche des huitièmes de finale de Coupe de France est très intéressante au vu des deux équipes qui connaissent un parcours différent. Les Strasbourgeois viennent de perdre en championnat contre le Paris Saint-Germain et restent à la septième place du classement, tandis que Monaco vient de battre Rennes 4 buts à 0 pour remonter au classement après une dixième place décevante.

La dynamique des deux équipes est différente. Les Strasbourgeois veulent continuer un parcours plutôt réussi, pendant que les Monégasques souhaitent connaître une série de victoires pour sortir la tête de l’eau. Sans le PSG dans cette compétition, le vainqueur de ce match pourrait être le grand favori pour la victoire finale, et avoir la chance de remporter un trophée cette saison.

Les effectifs probables pour Strasbourg Monaco

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Doué, Hogsberg, Sarr- Moreira, Barco, El Mourabet, Chilwell - Amo-Ameyaw, Enciso - Panichelli

Composition attendue de Monaco : Kohn - Kehrer, Zakaria, Teze - Vanderson, Camara, Coulibaly, Caio Henrique - Golovin, Akliouche - Biereth

Les deux attaquants de pointe à la fête

Du côté Strasbourgeois, la surprise et homme fort de la saison n’est autre que Joaquin Panichelli. Second meilleur buteur du championnat de France, il apparaît comme l’arme numéro une de l’attaque avec la blessure d’Emanuel Emegha. Sa finition permet de aux Strasbourgeois de continuer l’aventure en Ligue Europa Conférence et de jouer les places européennes via le championnat. Il aura l’occasion de marquer une fois de plus lors de cette rencontre.

À Monaco, Mika Biereth avait connu un départ canon l’année dernière en enchaînant les buts, mais cette saison est plus difficile pour le danois qui a du mal à finir ses actions. Ce week-end, il est entré en cours de match et à délivrer deux passes décisives qui montrent son talent sur le front de l’attaque. Ce match est l’occasion parfaite pour reprendre confiance devant le but et bien finir cette saison mal embarquée pour les Monégasques.

Pronostic 1 Strasbourg vs Monaco : Joaquin Panichelli ou Mika Biereth buteur - cote de 1,70 sur Unibet

Monaco au bout du suspense

Avec de grandes difficultés en championnat, les joueurs de Sebastien Pocognoli ont encore une chance de remporter un trophée avec cette Coupe de France. Même s’ils sont encore en lice en Ligue des Champions, c’est bien sur la coupe nationale qu’ils ont le plus de chance d’aller au bout. Cela passe par une grosse rencontre et une qualification à Strasbourg. Un résultat difficile à obtenir mais encore possible.

Les joueurs de Gary O’Neil seront difficile à manoeuvrer, comme toujours à La Meinau, mais ont plus de chances d’aller au bout en Ligue Europa Conférence. Ce qui pourrait les voir mettre cette compétition un peu en retrait. Les Monégasques se déplacent plein d’espoir et avec l’envie de réussir une saison qui ne restera pas dans les annales du club au vu des difficultés déjà rencontrées.

Pronostic 2 Strasbourg vs Monaco : Qualification de Monaco - cote de 2 sur Unibet

Des attaques efficaces toute l’année

Lors de leurs matchs à domicile, les Strasbourgeois sont souvent intraitables. Ils marquent beaucoup de buts, mais ont montré quelques soucis défensifs dernièrement. Avec un peu de rotation pour cette rencontre, ils laisseront quelques espaces pour voir les Monégasques être portés vers l’avant et réussir à trouver la faille en face de Mike Penders.

Les coéquipiers de Dennis Zakaria connaissent une saison difficile avec une défense qui a pu montrer des difficultés contre tous leurs adversaires. Ces maux ne se corrigent pas en seulement un match et malgré deux matchs sans encaisser de buts, ils vont devoir redoubler d’intensité pour protéger leur gardien. Face à une attaque comme celle de Strasbourg, cela sera très difficile, et les deux équipes auront l’occasion de marquer au moins un but.

Pronostic 3 Strasbourg vs Monaco : But pour les deux équipes - oui - cote de 1,43 sur Unibet

