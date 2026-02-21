Pronostic Strasbourg vs Lyon, l’affiche du dimanche soir

Le match du dimanche soir nous réserve une belle affiche. Découvrez l’analyse, les choix et le pronostic Strasbourg vs Lyon de notre expert Ligue 1.

Les meilleurs paris pour Strasbourg Lyon

Un match en haut du classement pour les places européennes. Deux équipes qui peuvent se rendre coup pour coup dans ce championnat. Voici les choix et le prono Strasbourg Lyon de notre spécialiste :

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,64 sur Unibet , soit une probabilité de 60,9 % qu’au moins 3 buts soient inscrits pendant le match.

, soit une probabilité de 60,9 % qu’au moins 3 buts soient inscrits pendant le match. Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,53 sur Unibet , soit une probabilité de 65,3 % que chaque équipe inscrive au moins une fois.

, soit une probabilité de 65,3 % que chaque équipe inscrive au moins une fois. Joaquin Panichelli ou Endrick buteur ⭐ à la cote de 1,60 sur Unibet, soit une probabilité de 62,5 % qu’un des deux attaquants marque dans la rencontre.

Notre pronostic Strasbourg vs Lyon voit un match disputé où chaque équipe peut remporter la rencontre. Avec leur forme, les Lyonnais pourraient gagner 3 buts à 2.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les Strasbourgeois ont été chamboulés cet hiver avec le départ de Liam Rosenior à Chelsea et l’arrivée de Gary O’Neil à la tête de l’équipe. Après un début réussi autant en Coupe de France qu’en championnat, les résultats sont retombés. Ils sont sur une série de trois matchs sans victoire en championnat et une septième place à trois points de Rennes et Lille dans la course à l’Europe.

Les Lyonnais sont eux dans une forme exceptionnelle avec treize victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ils sont maintenant troisième du classement avec une avance de cinq points sur le quatrième et un retard de sept points, seulement, sur le premier du classement. La course au titre et à la Ligue des Champions est en route et un sans faute sera demandé aux hommes de Paulo Fonseca.

Les effectifs probables pour Strasbourg Lyon

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Doué, Hogsberg, Doukouré, Chilwell - Barco, El Mourabet - Moreira, Enciso, Godo - Panichelli

Composition attendue de Lyon : Grief - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner Vinicius - Morton, Tessmann, Tolisso - Sulc, Endrick, Nartey

Des buts pour l’affiche de cette journée

Les attaques de Strasbourg et Lyon sont efficaces cette saison avec 36 buts marqués en 22 journées pour chacune d’elles. Les Strasbourgeois n’encaissent généralement que peu de buts à domicile en championnat, mais toujours contre des adversaires de prestige comme ce fut le cas contre Paris ou Lille. Avec un jeu tourné vers l’avant, les Alsaciens devraient laisser quelques espaces aux Gones.

Avec une telle série de victoires, les Lyonnais ont marqué sur leurs treize derniers matchs et montrent une belle régularité. Capables de déséquilibrer l’adversaire à tout moment, ils auront quelques espaces pour mettre en difficultés Penders dans les buts. De quoi nous offrir une belle rencontre avec des buts afin de remporter trois points importants pour la course à l’Europe.

Pronostic 1 Strasbourg vs Lyon : Plus de 2,5 buts - cote de 1,64 sur Unibet

Deux équipes fortes offensivement

Jouer au stade La Meinau est souvent l’occasion de voir un match porté par l’avant sous l’ambiance des spectateurs. Grâce aux encouragements, les Strasbourgeois trouvent souvent la faille dans la défense adverse, que ce soit sur une action placée ou un coup de pied arrêté.

Les joueurs de Paulo Fonseca souhaitent continuer leur série de treize victoires et cela passe par marquer au moins un but. Les rencontres de Ligue 1, de Lyon et de Strasbourg se terminent souvent avec plusieurs buts. En Alsace, les leaders du championnat ont toujours réussi à marquer au moins une fois et ont toujours assuré le spectacle.

Pronostic 2 Strasbourg vs Lyon : Les deux équipes marquent - oui - cote de 1,53 sur Unibet

Les deux pépites de la Ligue 1 s’affrontent

Le numéro neuf des deux équipes est un jeune sud-américain. Pour Strasbourg, Joaquin Panichelli est arrivé cet hiver et a pris la succession d’Emanuel Emegha, souvent blessé. Son arrivée est un succès avec une deuxième place au classement des buteurs avec douze réalisations. L’intégration se déroule à merveille et lui a valu d’être appelé en équipe nationale après des prestations de très haut niveau en Ligue 1.

À Lyon, c’est un attaquant brésilien qui est arrivé cet hiver qui est à la pointe de l’attaque avec le jeune Endrick, 19 ans. Arrivé avec un statut de grand espoir mondial, il n’a pas déçu avec un triplé dès son second match de championnat. Dans une équipe qui fonctionne bien, il est à la conclusion de toutes les actions Lyonnaises et peut compter sur les ballons de Sulc et Tolisso pour augmenter son total dès ce dimanche.

Pronostic 3 Strasbourg vs Lyon : Joaquin Panichelli ou Endrick buteur - cote de 1,60 sur Unibet

