Pronostic Strasbourg vs Lens, match au sommet de la Ligue 1

Rencontre à suspense en Alsace ce vendredi 27 février pour la suite de la saison. Retrouvez l’analyse et le pronostic Strasbourg vs Lens de notre spécialiste.

Les meilleurs paris pour Strasbourg Lens

Bataille pour l’Europe et le titre dans ce match phare de la vingt-quatrième journée de Ligue 1. Notre expert a analysé cette rencontre et vous partage ses choix avec un prono Strasbourg Lens en supplément :

Victoire de Strasbourg ⭐ à la cote de 2,58 sur Unibet, soit une probabilité de 38,7 % que les Alsaciens remportent la partie.

Joaquin Panichelli ou Odsonne Edouard buteur ⭐ à la cote de 1,58 sur Unibet, soit une probabilité de 63,3 % qu’un des deux attaquants marque un but.

Strasbourg/Match nul & Plus de 1,5 buts ⭐ à la cote de 1,68 sur Unibet, soit une probabilité de 59,5 % que le résultat soit une victoire de Strasbourg ou un match nul et qu’au moins 2 buts soient inscrits.

Notre pronostic Strasbourg vs Lens voit une rencontre disputée entre deux belles équipes françaises qui pourrait se finir par une victoire 2 buts à 1 de Strasbourg.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les Strasbourgeois sortent d’une victoire contre Lyon à domicile sur le score de 3 buts à 1 et ont mis fin à une série de treize victoires de leurs adversaires. Malgré des résultats un peu irréguliers ces derniers temps, ils sont toujours difficiles à jouer devant leur public, surtout face aux plus grosses équipes du championnat. Contre les deuxièmes, ils auront encore envie de briller dans leur course à l’Europe.

Les Lensois ont eux connu une déroute face à leur public lors du dernier match de championnat contre Monaco. Ils menaient 2 buts à 0 et se sont fait remonter pour perdre 3 buts à 2. Personne ne les attendait là, et pourtant, ils sont encore en course pour le titre avec seulement deux points de retard sur le Paris Saint-Germain. Cette rencontre pourrait leur permettre de se relancer face à un sérieux candidat à l’Europe.

Les effectifs probables pour Strasbourg Lens

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Doué, Doukouré, Omobamidele, Chilwell - El Mourabet, Barco - Moreira, Enciso, Godo - Panichelli

Composition attendue de Lens : Risser - Celik, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Thomasson, Bulatovic, Udol - Thauvin, Saint-Maximin - Edouard

Les Strasbourgeois poussés par leur public

Jouer à la Meinau est toujours difficile comme le prouve les sept victoires et 20 buts inscrits lors des onze rencontres jouées dans leur stade. Les hommes de Gary O’Neil peuvent compter sur un public qui répond présent lors de chaque match pour pousser leurs joueurs et leur dernière victoire face à Lyon montre qu’ils sont redoutables. Avec une composition bien rodée, ils sont capables de mettre en difficultés les Sang et Or.

Pour être deuxième du championnat de France, il faut savoir se déplacer et les Lensois tournent à une moyenne de deux points par match à l’extérieur. Néanmoins, l’Alsace est dur à conquérir et il se pourrait qu’ils rencontrent une équipe bien organisée. Habitués aux ambiances électriques, ils auront les véhémences des supporters adverses qui pourraient jouer sur leur moral.

Pronostic 1 Strasbourg vs Lens : Victoire de Strasbourg - cote de 2,58 sur Unibet

Deux attaquants en forme en Ligue 1

Dans une rencontre qui risque de nous proposer du spectacle, les deux numéros neuf devraient être à l’honneur. Buteurs lors de leur dernier match, les deux joueurs sont en grande forme. Joaquin Panichelli est même le deuxième meilleur buteur du championnat avec déjà 13 buts inscrits et il est le tireur de pénalty désigné de son équipe. Il a su se faire un nom rapidement et fait peur à toutes les défenses de Ligue 1.

Odsonne Edouard est de retour en Ligue 1 cette saison et s’impose cette fois comme l’attaquant titulaire de son équipe. Avec déjà 9 buts au compteur, il est en grande forme et enchaîne les bonnes prestations. Il peut compter sur de très bons passeurs avec Udol, Thauvin, Thomasson et la dernière recrue Saint-Maximin pour obtenir de nombreuses occasions devant le gardien adverse.

Pronostic 2 Strasbourg vs Lens : Joaquin Panichelli ou Odsonne Edouard buteur - cote de 1,58 sur Unibet

Une rencontre indécise, mais avec des buts

Bien que Strasbourg fait figure de favori pour ce match de Ligue 1, c’est une rencontre indécise qui nous attend. Les Lensois sont très forts cette saison et pourraient renverser leurs adversaires avec le travail tactique de Pierre Sage. Néanmoins, le public Alsaciens permet aux joueurs de se dépasser à chaque match et encore plus face aux meilleures équipes françaises.

Les derniers matchs des deux équipes se sont terminés avec beaucoup de but. Pour Strasbourg, les cinq derniers matchs ont vu un minimum de 3 buts et pour Lens, 14 buts lors des trois derniers matchs joués. Avec des attaques en pleine forme, ce match nous promet de belles actions et un beau moment de football.

Pronostic 3 Strasbourg vs Lens : Strasbourg/Match nul & Plus de 1,5 buts - cote de 1,68 sur Unibet

