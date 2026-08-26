Pronostics Real Madrid vs Real Sociedad : les Merengues prennent les commandes

Le Real a outrageusement dominé l'Espanyol Barcelone, mais a dû attendre la 90e minute pour faire craquer son hôte. Leur première rencontre à domicile de la saison 2026/27 sera-t-elle plus tranquille ?

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Real Sociedad

Real Madrid / Real Madrid (Mi-temps / Fin de match) à une cote de 1,82 sur Winamax

à une cote de 1,82 sur Winamax Les deux équipes marquent et Plus de 2,5 buts à une cote de 1,82 sur Winamax

à une cote de 1,82 sur Winamax Kylian Mbappé réalise 3 tirs cadrés ou plus à une cote de 2,30 sur Winamax

Notre analyse : état de forme des deux équipes

Pronostic score exact : Real Madrid 3-1 Real Sociedad Pronostic buteurs : Real Madrid : Mbappé, Vinícius Jr, Bellingham - Real Sociedad : Barrenetxea

Le Real Madrid accueille la Real Sociedad au Santiago Bernabéu ce mercredi soir pour une rencontre reportée de la première journée. Il s'agira du tout premier match à domicile de José Mourinho depuis son retour sur le banc.

Les Merengues arrivent invaincus. Quatre victoires et un nul en cinq rencontres de présaison, avec pour finir un probant succès 3-0 face à Schalke 04, ont précédé le but décisif de Carlos Espí à la 90e minute sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone. Les trois points sont généralement la seule chose qui compte lors d'une journée d'ouverture, mais le Real a véritablement surclassé son adversaire dans tous les compartiments du jeu.

Pour ce mercredi soir, Mourinho doit toujours faire sans Rodrygo, Éder Militão, Ferland Mendy et Raúl Asencio. Aurélien Tchouaméni devrait retrouver le groupe après une gêne musculaire. Endrick, touché par un autre pépin physique, reste très incertain.

L'été de la Real Sociedad a été bien terne. Leur préparation s'est soldée par quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs amicaux. Une série noire incluant un revers 3-1 contre Chelsea, avant que la réalisation de Rodrigo Riquelme à la 62e minute ne scelle une défaite 1-0 sur la pelouse du Betis Séville vendredi dernier.

Álvaro Odriozola est sur le flanc jusqu'en novembre en raison d'une blessure au genou. Gorrotxategi a manqué le match d'ouverture, tandis que Pablo Marín et Gonçalo Guedes sont rétablis mais manquent encore de rythme. Mikel Oyarzabal, revenu tardivement de la Coupe du Monde, poursuit sa remise en forme et pourrait devoir se contenter d'une place sur le banc.

Compositions probables pour Real Madrid vs Real Sociedad

Composition probable du Real Madrid : Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Bernardo Silva, Güler, Bellingham, Vinícius Jr, Mbappé

Composition probable de la Real Sociedad : Remiro, Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez ; Herrera, Soler, Kubo, Sučić, Barrenetxea, Óskarsson

Les Merengues ne vont pas perdre de temps

Les hommes de Mourinho n'ont pas perdu de temps sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone. Bellingham a ouvert le score dans les dix premières minutes. La tendance face à la Real Sociedad est par ailleurs solidement ancrée. Les Basques ne se sont plus imposés au Bernabéu en Liga depuis janvier 2019.

La Real Sociedad a concédé au moins un but lors de chacun de ses sept matchs amicaux, une ouverture du score précoce est donc fort probable. Néanmoins, le Real a dû s'en remettre à son banc pour arracher la victoire, grâce au but décisif de Carlos Espí à la 90e minute contre l'Espanyol Barcelone.

Malgré tout, le Real a frappé le premier lors de six de ses sept dernières confrontations face à la Real Sociedad. Les Madrilènes menaient également à la pause lors de quatre de leurs cinq derniers duels.

Real Madrid vs Real Sociedad - Pronostic 1 : Real Madrid / Real Madrid (Mi-temps / Fin de match) à une cote de 1,82 sur Winamax

De la valeur sur des buts de chaque côté

Cette affiche disputée au Bernabéu est régulièrement riche en occasions. La victoire 4-1 de février dernier s'inscrit parfaitement dans cette lignée. Gonzalo García avait ouvert la marque très tôt avant qu'Oyarzabal n'égalise sur penalty, le Real prenant ensuite le large.

L'arrière-garde de Mourinho est encore bricolée, Militão, Asencio et Mendy pointant tous à l'infirmerie. Même l'Espanyol Barcelone a su s'y frayer un chemin samedi dernier.

La Real Sociedad dispose de suffisamment d'arguments offensifs, sous l'impulsion de Kubo et Barrenetxea, pour mettre cette défense à rude épreuve. L'option « Plus de 2,5 buts » s'est vérifiée dans plus de 55 % de leurs neuf dernières confrontations. Les deux équipes ont par ailleurs trouvé le chemin des filets dans plus de 66 % de ces duels. Miser sur cette combinaison, estimée à une probabilité de 51,28 %, semble être une belle aubaine au vu de la fébrilité défensive madrilène.

Real Madrid vs Real Sociedad - Pronostic 2 : Les deux équipes marquent et Plus de 2,5 buts à une cote de 1,82 sur Winamax

Mbappé est prêt à faire feu de tout bois

C'est le pari phare de notre sélection. Mbappé s'est procuré dix tentatives face à l'Espanyol Barcelone, dont trois tirs cadrés. Il a buté à deux reprises sur Dmitrovic avant de voir sa tête sur le rebond frôler le cadre à bout portant.

Mbappé a décoché des frappes dans toutes les positions, y compris sur coup franc. La Real Sociedad va passer de longues minutes à défendre sa surface de réparation. Matarazzo a d'ailleurs admis publiquement que son effectif avait besoin de renforts défensifs.

La saison dernière, Mbappé affichait une moyenne de 4,7 tirs par match. Madrid étant assuré de monopoliser le ballon à domicile, une probabilité de 43,48 % paraît généreuse pour un seuil qu'il a déjà franchi il y a seulement quatre jours.

Real Madrid vs Real Sociedad - Pronostic 3 : Kylian Mbappé réalise 3 tirs cadrés ou plus à une cote de 2,30 sur Winamax

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