Pronostic Valence vs Barcelone 06/09/2026 : le Barça fait le travail une nouvelle fois

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Barça reparte de Mestalla avec les trois points, poursuivant sa série parfaite en ce début de championnat.

Les meilleurs paris pour Valence vs Barcelone

Mi-temps / fin de match - Barcelone / Barcelone à la cote de 1,80 sur UniBet

Buteur à tout moment - Raphinha à la cote de 1,87 sur UniBet

Total de buts - moins de 3,5 buts à la cote de 1,85 sur UniBet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Valence 0-3 Barcelone

Pronostic des buteurs : Barcelone - Raphinha, Yamal, Gordon

Valence reçoit le Barça à Mestalla dimanche après-midi, à l'occasion de la 4e journée de Liga. Les leaders invaincus se déplacent chez Carlos Corberán, dont l'équipe cherche toujours sa première victoire.

Le VCF n'a pris qu'un point lors de ses trois premiers matchs. Un nul vierge a été suivi de défaites face au Real Betis et au Deportivo La Corogne. Les Valenciens n'ont marqué qu'une seule fois.

Umar Sadiq avait inscrit ce but mais souffre désormais d'une blessure aux ischio-jambiers qui l'écartera des terrains jusqu'en novembre. Diego López et Sergi Cañós sont absents sur le long terme. Pablo Maffeo et Guido Rodríguez sont également indisponibles.

À l'inverse, le Barça a remporté ses trois matchs, marquant 12 buts et n'en encaissant que deux. Raphinha caracole en tête du classement des buteurs du championnat avec cinq réalisations. La frappe de Lamine Yamal contre le Rayo Vallecano était son 50e but sous le maillot blaugrana.

Hansi Flick est privé de Frenkie de Jong, qui ne devrait pas revenir avant le mois prochain en raison d'un problème au ménisque. Roony Bardghji est éloigné des terrains sur le long terme après une rupture des ligaments croisés. Gavi, en revanche, a repris l'entraînement.

Les effectifs probables pour Valence vs Barcelone

Composition attendue de Valence : Dimitrievski, Arnau Martínez, Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez, Rioja, Pepelu, Ugrinic, Sato, Guerra, Duro

Composition attendue de Barcelone : Joan García, Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Gordon, Raphinha

Le Barça pour mener à la pause et conclure l'affaire

Le Barça a mené à la mi-temps lors de ses trois matchs de Liga cette saison. Raphinha avait ouvert le score à la 37e minute face à l'Athletic Club. Les Catalans étaient déjà devant après 14 minutes à Elche.

Valence n'a rien montré qui laisse penser que le club peut tenir bon. L'équipe a encaissé deux buts en première période lors de sa dernière défaite à la Corogne. Le club de Carlos Corberán compte un point et un but en trois rencontres.

Une probabilité implicite de 55,6 % semble généreuse pour une équipe qui affiche une moyenne de quatre buts par match. En optant pour ce marché, on double effectivement le rendement potentiel par rapport à un pari sec sur la victoire du Barça.

Pronostic 1 Valence vs Barcelone : Mi-temps / fin de match - Barcelone / Barcelone à la cote de 1,80 sur UniBet

Raphinha pour poursuivre sur sa lancée

Raphinha compte cinq buts en trois matchs de Liga. Personne dans le championnat n'en a inscrit davantage. Il a marqué à deux reprises à Elche et de nouveau contre l'Athletic Club. Ses 4,10 buts attendus (xG) sont de loin les plus élevés du club.

Le brassard de capitaine lui réussit visiblement bien. Flick a désigné le Brésilien comme premier capitaine après les départs de Ter Stegen et Araújo. Raphinha a également tiré et transformé le penalty à Elche, ce qui lui offre une voie supplémentaire vers le but.

Une probabilité implicite de 53,5 % sous-estime un attaquant dans une telle forme. Valence a déjà encaissé quatre buts et se retrouve en plus privée de plusieurs défenseurs.

Pronostic 2 Valence vs Barcelone : Buteur à tout moment - Raphinha à la cote de 1,87 sur UniBet

L'historique des confrontations à Mestalla penche vers 3 buts ou moins

Seules cinq des 14 dernières confrontations de Liga à Mestalla ont produit quatre buts ou plus. Valence devrait se replier en défense à cinq et tenter de freiner les Catalans. Le club n'a marqué qu'une fois cette saison et n'a aucune raison de se découvrir.

Corberán a débuté la saison par un nul vierge face au Celta Vigo. Le risque évident reste le total de 12 buts inscrits par le Barça en trois matchs.

Deux de ces rencontres ont dépassé les 3,5 buts. Le Barça a également conservé sa cage inviolée à deux reprises sur trois. Pourtant, une probabilité implicite de 54,1 % paraît faible pour cette affiche. Avec un Barça susceptible de garder sa cage inviolée, on parie effectivement contre l'idée que quatre buts ou plus soient inscrits.

Pronostic 3 Valence vs Barcelone : Total de buts - moins de 3,5 buts à la cote de 1,85 sur UniBet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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