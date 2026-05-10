Pronostic Tottenham vs Leeds 11/05/2026 : Un Clásico pour le titre qui pourrait finir sur un score de parité

Notre expert en paris s'attend à une rencontre disputée qui pourrait se solder par un partage des points. Toutefois, les visiteurs affichent une forme récente suffisante pour espérer braquer les Spurs.

Les meilleurs paris pour Tottenham vs Leeds

Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui, avec une cote de 1,70 sur Winamax

Double chance : Leeds ou Nul, avec une cote de 2,00 sur Winamax

Buteur à tout moment : Noah Okafor, avec une cote de 3,40 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Tottenham 1-1 Leeds

Pronostic des buteurs : Tottenham - Richarlison ; Leeds - Noah Okafor

À trois journées de la fin de cette saison de Premier League, Tottenham semble avoir fait le plus dur pour sauver sa peau. Les succès consécutifs des Spurs face à Wolves et Aston Villa leur permettent de compter un point d'avance sur West Ham, actuel 18e et premier relégable. Si le maintien n'est pas encore mathématiquement acté, jouer à domicile ce lundi pourrait leur permettre de stabiliser définitivement leur position.

Les hommes de Roberto De Zerbi ont leur destin entre les mains : s'ils s'alignent sur les résultats de West Ham d'ici la fin du championnat, ils seront sauvés. Un défi de taille dans l'élite anglaise. Les Lilywhites seront d'ailleurs les premiers supporters de leurs rivaux du Nord de Londres, Arsenal, qui affronte les Hammers au London Stadium ce week-end.

De son côté, Leeds a vite évacué la déception de sa défaite en demi-finale de FA Cup contre Chelsea avec une victoire pleine de maîtrise (3-1) face à Burnley, déjà relégué. Les Whites abordent cette journée à la 14e place, avec six longueurs d'avance sur leurs hôtes du soir. Mais attention : les hommes de Daniel Farke ne doivent pas lever le pied, car un mauvais enchaînement pourrait les réaspirer dans la zone rouge.

Les effectifs probables pour Tottenham vs Leeds

Composition attendue de Tottenham : Kinsky, Porro, Danso, Van De Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur, Kolo Muani, Gallagher, Tel, Richarlison.

Composition attendue de Leeds : Darlow, Rodon, Bijol, Struijk, Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Justin, Calvert-Lewin, Okafor.

Des buts attendus des deux côtés

Contre toute attente, Tottenham a souffert à domicile tout au long de la saison. Ils ont concédé 30 buts en 17 matchs au Tottenham Hotspur Stadium ; seuls les Wolves (33) font pire. Heureusement, leur capacité à marquer (82 % de matchs avec au moins un but à domicile) reste un atout majeur.

Leeds se montre solide dernièrement avec seulement six buts encaissés sur ses huit dernières sorties en championnat. Offensivement, les Whites sont en feu avec au moins deux buts inscrits lors de chacun de leurs quatre derniers matchs. Cependant, l'arrière-garde de Farke reste friable en déplacement, avec seulement deux "clean sheets" en 17 voyages.

Dans cette optique, notons que les Spurs ont encaissé lors de leurs neuf derniers matchs à domicile, dont au moins deux buts encaissés lors des sept plus récents. Statistique clé pour les parieurs : "Les deux équipes marquent" s'est vérifié dans 71 % des matchs à domicile de Tottenham et 65 % des matchs à l'extérieur de Leeds.

Pronostic 1 Tottenham vs Leeds : Les deux équipes marquent (BTTS) – Oui, cote de 1,70 sur Winamax

Des séries d'invincibilité en jeu

C'est un chiffre qui donne le vertige : les Spurs ont perdu 10 de leurs 19 réceptions en Premier League cette saison et n'ont plus gagné devant leur public depuis neuf rencontres. Avec seulement deux victoires sur leurs terres, Tottenham affiche le pire bilan à domicile de l'élite à égalité avec Burnley (11 points).

Paradoxalement, Leeds n'est pas un foudre de guerre loin de ses bases (seulement deux victoires), mais ils restent sur une série d'invincibilité de six matchs à l'extérieur. Forts de trois succès sur leurs quatre dernières rencontres au total, les troupes de Farke ont les armes pour ne pas repartir bredouilles de Londres.

Si les locaux peuvent s'appuyer sur une série actuelle de trois matchs sans défaite, et un historique de cinq victoires consécutives lors de leurs derniers face-à-face, ce Leeds-là est bien différent des éditions précédentes. Compte tenu du fait que les visiteurs ont concédé huit nuls en 17 déplacements, un partage des points semble très probable.

Pronostic 2 Tottenham vs Leeds : Double chance – Leeds ou Nul, cote de 2,00 sur Winamax

Okafor prêt à piquer les Spurs une nouvelle fois

Si le réservoir de buteurs est riche dans les deux camps, Noah Okafor sort du lot pour les visiteurs. Buteur le week-end dernier contre Burnley, l'attaquant suisse a porté son total à huit réalisations en Premier League, se rapprochant de l'actuel meilleur buteur du club, Dominic Calvert-Lewin (12).

L'international helvète est en pleine confiance, avec quatre buts inscrits lors de ses cinq dernières apparitions toutes compétitions confondues. Fait intéressant : Okafor avait déjà trouvé le chemin des filets lors du match aller (perdu 2-1). Il connaît la recette pour tromper la défense des Spurs et constitue notre favori pour débloquer le compteur ce lundi.

Pronostic 3 Tottenham vs Leeds : Buteur à tout moment – Noah Okafor, cote de 3,40 sur Winamax

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