Pronostic Sunderland vs Arsenal 12/09/2026 : Victoire étriquée pour les champions en titre

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'Arsenal l'emporte à Wearside trois jours après Naples, dans un match cadenassé. Voici trois façons de jouer un samedi soir avec peu de buts au Stadium of Light.

Les meilleurs paris pour Sunderland vs Arsenal

Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 1,75 sur Betclic

Handicap 1ère mi-temps - Sunderland +1 à la cote de 1,75 sur Betclic

Enzo Le Féé 2 tirs ou plus à la cote de 2,30 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Sunderland 0-1 Arsenal

Pronostic des buteurs : Arsenal - Havertz

Sunderland reçoit Arsenal au Stadium of Light samedi soir, à l'occasion de la 4e journée de Premier League. Les Gunners affrontent un calendrier exigeant. Ils arrivent sur les rives de la Wear trois jours après un déplacement difficile en Ligue des Champions à Naples.

L'équipe de Régis Le Bris compte quatre points en trois matches. Une défaite 2-1 contre Ipswich a été suivie d'une victoire 1-0 sur Fulham. Le penalty tardif d'Enzo Le Féé a ensuite permis d'arracher un match nul 1-1 à Brentford, à l'issue d'une partie disputée.

Sunderland a également battu Hull City 1-0 en EFL Cup mardi. Habib Diarra et Romaine Mundle restent indisponibles en raison de blessures aux ischio-jambiers. Juan Riquelme Angulo, recruté le dernier jour du mercato, attend toujours son visa.

Arsenal a remporté ses cinq matches officiels cette saison. Il n'y a eu aucun relâchement après avoir décroché leur premier titre de champion d'Angleterre en 22 ans. Les Gunners ont inscrit 10 buts et n'en ont encaissé qu'un seul. Ils occupent la 2e place uniquement grâce au nombre de buts marqués. La réalisation de Martin Ødegaard a permis à l'équipe de Mikel Arteta de s'imposer 1-0 lors de leur premier match de phase de ligue de Ligue des Champions 2026/27, à Naples.

William Saliba reste absent en raison d'un problème au dos. Arteta avait effectué quatre changements à Naples et devrait revenir en grande partie au onze de départ qui avait battu Chelsea, pour ce déplacement à Wearside.

Les effectifs probables pour Sunderland vs Arsenal

Composition attendue de Sunderland : Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Reinildo, Sadiki, Xhaka, Angulo, Meunier, Le Féé, Brobbey

Composition attendue d'Arsenal : Raya, White, Calafiori, Konsa, Gabriel, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Tzolis, Ødegaard, Havertz

Deux équipes maîtrisées face à face

Cinq des sept derniers matches de Sunderland ont vu deux buts ou moins être inscrits. Deux de leurs trois matches de Premier League 2026/27 se sont terminés avec deux buts ou moins.

Arsenal n'a encaissé qu'un seul but en cinq sorties officielles cette saison. Leurs victoires 1-0 à Aston Villa et à Naples suivent le même schéma. L'équipe d'Arteta maîtrise les rencontres plutôt que de multiplier les occasions de chaque côté.

Le Bris devrait installer un bloc compact et viser le contre. Le risque évident réside dans les 26 tirs d'Arsenal à Naples, synonymes de 4,05 buts attendus. Cependant, une probabilité implicite de 57,1% reste légèrement inférieure à ce qu'elle devrait être.

Pronostic 1 Sunderland vs Arsenal : Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 1,75 sur Betclic

Des Gunners lents à démarrer et courts en temps de récupération

Arsenal n'a percé la défense de Naples qu'à la 75e minute mercredi. Le score était nul et vierge à la mi-temps à Naples. Les Gunners avaient également été menés dès la deuxième minute face à Chelsea le week-end dernier.

Les débuts de match compliqués sont devenus une constante de ce parcours par ailleurs parfait. Ajoutez à cela un long déplacement en Italie en semaine, ainsi qu'un coup d'envoi le samedi soir, et les choses ne s'annoncent pas simples pour Arsenal.

Le Bris a beaucoup fait tourner son effectif face à Hull en EFL Cup afin de préserver la fraîcheur de son onze le plus solide pour le week-end. Le Stadium of Light sera bouillant dès le coup d'envoi. Ce pari nécessite seulement que Sunderland soit à égalité ou devant à la mi-temps. C'est l'option la plus évidente de nos trois pronostics Sunderland vs Arsenal.

Pronostic 2 Sunderland vs Arsenal : Handicap 1ère mi-temps - Sunderland +1 à la cote de 1,75 sur Betclic

Miser sur Le Féé comme principal point de sortie de Sunderland

Enzo Le Féé a délivré en moyenne 2,4 tirs par 90 minutes cette saison. Il domine également les statistiques de Sunderland, avec 0,42 but attendu par 90 minutes.

Son xGOT de 0,90 laisse penser qu'il teste les gardiens plutôt qu'il ne tire sans discernement. Le Féé a transformé le penalty tardif qui a permis d'arracher un point à Brentford. Cela confirme son statut de tireur désigné pour Le Bris.

Sunderland devrait passer de longues périodes sans le ballon à domicile samedi. Les frappes lointaines deviennent le débouché évident face à une défense compacte d'Arsenal. Les Gunners limitent les occasions mieux que quiconque, ce qui constitue le risque évident. Cependant, une probabilité implicite de 43,5% pour que Le Féé tente sa chance à deux reprises ou plus semble faible.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

Pronostic 3 Sunderland vs Arsenal : Enzo Le Féé 2 tirs ou plus à la cote de 2,30 sur Betclic

+