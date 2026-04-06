Pronostic Sporting vs Arsenal 07/04/2026 : les Gunners se relèvent après un double coup dur

La Ligue des champions est de retour. Voici nos trois pronostics pour le choc Sporting vs Arsenal lors de ce quart de finale aller, ce mardi 7 avril.

Les meilleurs paris pour Sporting vs Arsenal

Victoire d'Arsenal à une cote de 1,80 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,88 sur Winamax

Viktor Gyökeres buteur à tout moment à une cote de 2,80 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Sporting 1-2 Arsenal

Pronostic des buteurs : Sporting – Luis Suarez ; Arsenal – Viktor Gyökeres, Bukayo Saka

Le Sporting Clube de Portugal a connu de belles semaines, continuant de briller sur plusieurs fronts. Ils ont remonté un handicap de 3-0 contre Bodø/Glimt lors du tour précédent de la Ligue des champions et ont inscrit huit buts en deux matchs de championnat. L'équipe de Rui Borges a encore une carte à jouer pour le titre en Liga Portugal, mais elle fait face à un défi continental de taille cette semaine.

À l'inverse, les résultats récents n'ont pas été cléments pour Arsenal, prétendant au titre en Premier League. Ils ont perdu contre Manchester City en finale de la Carabao Cup avant d'être éliminés de la FA Cup par Southampton. Mikel Arteta aura désespérément besoin d'une réaction après avoir vu ses rêves de quadruplé se réduire à un possible doublé.

Les effectifs probables pour Sporting vs Arsenal

Composition attendue de Sporting : Silva, Vagiannidis, Diomande, Inácio, Mangas, Bragança, Morita, Catamo, Trincão, Gonçalves, Suárez

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Timber, Mosquera, Saliba, Calafiori, Zubimendi, Rice, Ødegaard, Martinelli, Gyökeres, Saka

Les Gunners ont besoin d'une réponse

Après la fin de leurs espoirs en Carabao Cup et en FA Cup, Arsenal n'a plus que deux trophées à aller chercher. Personne ne s'attendait réellement à un quadruplé cette saison, mais voir les coups s'enchaîner si rapidement a probablement marqué les esprits. Ils sont en bonne posture en Premier League, mais le Sporting Clube de Portugal pourrait encore leur poser des problèmes.

Pour ne rien arranger, Gabriel Magalhães a été contraint de sortir sur blessure contre Southampton. De plus, Eberechi Eze, Piero Hincapié et Mikel Merino sont tous indisponibles. Leurs adversaires seront privés de Fotis Ioannidis, Geovany Quenda et Nuno Santos, tandis que Luis Guilherme est incertain. Leur capitaine, Morten Hjulmand, est également suspendu, ce qui signifie que l'équipe de Rui Borges est loin d'être au complet.

Nous misons sur l'équipe visiteuse, car plusieurs joueurs clés feront leur retour après avoir manqué la défaite contre Southampton. Les Gunners devraient s'avérer trop puissants, même après quelques résultats difficiles dernièrement.

Pronostic 1 Sporting vs Arsenal : Victoire d'Arsenal à une cote de 1,80 sur Winamax

Le Sporting a beau être l'outsider, il croit fermement en ses chances. Les Portugais ont

marqué 13 buts lors de leurs trois derniers matchs. Luis Suarez représente un danger majeur en pointe, lui qui a déjà inscrit 33 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Les "Leões" affichent également un excellent bilan à domicile, n'ayant perdu que trois rencontres sur leurs terres en 2025/26. Ils reçoivent les Gunners sur une série de neuf victoires consécutives à l'Estádio José Alvalade. Les deux équipes ont marqué lors de trois de leurs cinq dernières confrontations.

Bien que nous voyions les visiteurs s'imposer, les hommes d'Arteta n'auront pas la tâche facile. Ils devraient trouver le chemin des filets au Portugal, mais leur défense n'a pas été particulièrement imperméable ces derniers temps. Après les deux buts encaissés contre Southampton ce week-end, nous voyons Suarez et ses coéquipiers poser des problèmes ce mardi.

Pronostic 2 Sporting vs Arsenal : Les deux équipes marquent à une cote de 1,88 sur Winamax

Le retour de Gyökeres en terre portugaise

Tous les regards seront tournés vers un homme en particulier cette semaine : Viktor Gyökeres, qui retrouve son ancien jardin. Le Suédois a marqué le chiffre remarquable de 97 buts en 102 matchs sous les couleurs du Sporting, et ce sera son premier retour à Lisbonne depuis son départ l'été dernier. Il aura à cœur de montrer à ses anciens supporters ce qu'ils ont perdu.

Gyökeres revient en grande forme. Il a marqué lors de la victoire contre Everton lors du dernier match de championnat d'Arsenal. De plus, il est sorti du banc pour trouver le chemin des filets au St Mary’s. Enfin, ses quatre buts en deux matchs avec la Suède en mars ont probablement boosté sa confiance.

Luis Suarez est également une option sérieuse pour le pari buteur, surtout au vu de ses 7 contributions (buts/passes) en 10 matchs de C1. Mais nous nous concentrons sur l'ancien du Sporting, avec un Gyökeres pressenti pour porter les visiteurs vers la victoire.

Pronostic 3 Sporting vs Arsenal : Viktor Gyökeres buteur à tout moment à une cote de 2,80 sur Winamax

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