Pronostic Real Madrid vs Rayo Vallecano 12/09/2026 : le Real pour une victoire tranquille

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Real Madrid rebondisse largement après sa défaite à Betis, face à un Rayo Vallecano friable défensivement.

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Rayo Vallecano

Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 2,00 sur Unibet

Handicap asiatique - Real Madrid (-2) (3 issues) à la cote de 1,90 sur Unibet

Jude Bellingham but ou passe décisive à la cote de 1,77 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano

Pronostic des buteurs : Real Madrid - Mbappé x2, Vinícius, Bellingham ; Rayo Vallecano - Camello

Le Real Madrid reçoit le Rayo Vallecano au Santiago Bernabéu samedi. Le coup d'envoi est fixé à 21h00 pour la 5e journée de Liga. Les hôtes ont affronté l'Inter mardi soir, remportant leur premier match de phase de ligue de Ligue des Champions 2026/27.

L'équipe de José Mourinho occupe la 3e place de Liga avec neuf points en quatre matches. Elle a battu l'Espanyol 2-1, la Real Sociedad 4-1 et Málaga 4-0, avant une défaite inattendue à Betis, où elle n'a pas trouvé le chemin des filets.

Kylian Mbappé et Federico Valverde ont offert une victoire 2-1 en Ligue des Champions face à l'Inter. Mbappé est le meilleur buteur du club avec quatre buts. Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Rodrygo et Andriy Lunin sont tous blessés ce week-end.

Le Rayo arrive avec quatre points en quatre matches sous les ordres du nouvel entraîneur Beñat San José. Une victoire 3-2 sur le Racing Santander le week-end dernier a constitué leur premier succès de la saison. L'équipe a terminé huitième de Liga la saison passée, mais reproduire cette performance semble déjà compliqué.

Sergio Camello a inscrit un doublé lors de la défaite 5-2 à Barcelone. Isi Palazón, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd et le gardien Augusto Batalla sont tous absents.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Rayo Vallecano

Composition attendue du Real Madrid : Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé

Composition attendue du Rayo Vallecano : Cárdenas, Balliu, Lejeune, Ciss, Pelayo Fernández, Bouare, Valentín, Unai López, De Frutos, Camello, Álvaro García

Deux défenses fébriles en perspective

Les deux équipes ont marqué lors de quatre de leurs cinq dernières confrontations directes. Le Rayo a inscrit deux buts contre Barcelone le mois dernier, Sergio Camello signant les deux réalisations. Barcelone encaissait alors à un rythme comparable à celui du Real.

L'équipe de Mourinho a encaissé lors de trois de ses quatre matches de championnat. L'Inter a également trouvé la faille au Bernabéu mardi.

Le Rayo a marqué lors de trois de ses quatre sorties en championnat cette saison. San José souhaite que son équipe presse haut plutôt que de reculer. Une probabilité implicite de 50% paraît faible, les deux équipes privilégiant une approche offensive.

Pronostic 1 Real Madrid vs Rayo Vallecano : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 2,00 sur Unibet

Le Real impose son rythme à domicile

Le Real Madrid a déjà gagné par quatre buts d'écart à deux reprises au Bernabéu cette saison, face à la Real Sociedad (4-1) et à Málaga (4-0) devant son public.

Le Rayo a encaissé dix buts en quatre matches de championnat. Il s'est incliné avec trois buts d'écart (5-2) à Barcelone et en a concédé deux de plus contre le Racing Santander.

Par ailleurs, le Rayo a perdu 2-1 contre Séville lors de la première journée. L'équipe de Mourinho a créé huit grosses occasions face à l'Inter mardi. Les principaux motifs d'inquiétude restent l'étroite victoire 2-1 contre l'Espanyol et cette défaite à Betis. Miser sur cette ligne de handicap à une probabilité implicite de 52,6% semble justifié.

Pronostic 2 Real Madrid vs Rayo Vallecano : Handicap asiatique - Real Madrid (-2) (3 issues) à la cote de 1,90 sur Unibet

Bellingham, pièce maîtresse de l'attaque madrilène

Jude Bellingham totalise quatre buts ou passes décisives en quatre matches de championnat. Deux buts et deux passes décisives constituent un excellent bilan pour un milieu de terrain, surtout après un été chargé en Coupe du monde avec l'Angleterre.

Bellingham a marqué lors de la victoire 4-0 contre Málaga le mois dernier. Il a également reçu une nomination au Ballon d'Or cette année. Mourinho l'utilise dans le rôle de numéro 10, juste derrière Mbappé.

Ce positionnement le place au cœur de presque chaque action offensive. Le Rayo, privé d'Isi Palazón, a déjà encaissé dix buts. Son milieu de terrain aura du mal à suivre les courses adverses dans la surface.

Malgré un taux de participation directe aux buts de 100% jusqu'ici, on peut envisager qu'il marque ou délivre une passe décisive, à une probabilité implicite de 56,50%. C'est l'option qui présente le plus de valeur parmi nos pronostics pour Real Madrid vs Rayo Vallecano ce samedi.

Pronostic 3 Real Madrid vs Rayo Vallecano : Jude Bellingham but ou passe décisive à la cote de 1,77 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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