Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'Inter Milan prenne un point après la dernière performance du Real.

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Inter Milan

Total de buts & Les 2 équipes marquent - plus de 2,5 buts et oui à la cote de 1,72 sur Unibet

Premier buteur - Kylian Mbappé à la cote de 3,50 sur Unibet

1N2 - match nul à la cote de 4,20 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 2-2 Inter Milan

Pronostic des buteurs : Real Madrid - Kylian Mbappé, Vinicius Junior ; Inter Milan - Lautaro Martinez, Marcus Thuram

Seize ans après avoir mené l'Inter Milan vers son dernier titre en Ligue des Champions, José Mourinho lance une nouvelle campagne face à son ancien club. Le Special One a effectué son retour au Real Madrid pour un second passage sur le banc, et il semble que la lune de miel soit terminée. Los Blancos ont subi leur première défaite de la saison face au Real Betis vendredi soir, ce qui a mis en lumière certaines inquiétudes pour Mourinho.

Les géants espagnols entament leur quête d'un seizième sacre européen, un record, mais ils doivent surmonter des défis de taille. Le nouveau format de la Ligue des Champions produit déjà des affiches passionnantes, et cette rencontre en est un bon exemple. Mourinho vise à battre Christian Chivu, qui faisait partie de l'équipe de l'Inter sacrée championne d'Europe en 2010.

L'Inter a réalisé un début de saison parfait en Serie A, mais ce record a failli être compromis ce week-end. Menés 2-0 à domicile face à Naples, les champions d'Italie ont réagi et remporté le match grâce à une réalisation de Lautaro Martinez dans le temps additionnel. Les Nerazzurri ont frôlé la victoire en Ligue des Champions ces dernières saisons, mais la défaite choc de l'an passé face à Bodo/Glimt continuera de les motiver cette fois-ci.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Inter Milan

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Bellingham, Valverde, Diomandé, Diaz, Vinicius Jr, Mbappé

Composition attendue de l'Inter Milan : Martinez, Bastoni, Bisseck, Akanji, Diouf, Barella, Jones, Calhanoglu, Dimarco, Martinez, Thuram

Des buts attendus au Bernabéu

Avant que Madrid ne reste muet vendredi dernier, l'équipe avait inscrit huit buts lors de ses deux sorties précédentes. Sa ligne offensive, l'une des plus redoutées d'Europe, est plus que capable de marquer à plusieurs reprises face à l'Inter mardi. Jouer à domicile offre à Los Blancos une belle occasion de tirer profit de leurs occasions.

Par ailleurs, le Real Madrid a trouvé le chemin des filets dans 35 de ses 36 matchs de Ligue des Champions sous la houlette de Mourinho. Quatre des cinq derniers matchs européens du Real au Santiago Bernabéu ont produit exactement trois buts. Trois des quatre derniers matchs du Real ont dépassé la barre des deux buts et demi, un scénario hautement probable ici.

De son côté, l'Inter a inscrit au moins deux buts lors de 11 de ses 13 derniers matchs officiels. De plus, deux de ses trois matchs cette saison ont vu les deux équipes marquer et la ligne des 2,5 buts être franchie. Au vu du début de saison des deux équipes, nous nous attendons à plusieurs buts dans cette rencontre.

Pronostic 1 Real Madrid vs Inter Milan : Total de buts & Les 2 équipes marquent - plus de 2,5 buts et oui à la cote de 1,72 sur Unibet

Mbappé pour rebondir

Kylian Mbappé a été vivement critiqué après sa performance face au Real Betis. Le Français a été qualifié d'« égoïste » et d'« imprécis » par la presse espagnole et française à la suite de cette défaite 1-0. Il a également manqué un penalty dans le temps additionnel qui aurait permis à Los Blancos d'égaliser.

Mbappé a l'occasion de tourner la page. Il a remporté le Soulier d'or de la Ligue des Champions la saison dernière, avec 15 buts en 11 matchs dans la compétition. Il compte déjà quatre buts en autant de matchs cette saison.

Il serait risqué de l'exclure des marqueurs pour ce match d'ouverture, surtout au Bernabéu. Six de ses dix derniers buts en Ligue des Champions sont survenus avant la 35e minute, ce qui fait de lui un sérieux candidat pour ouvrir le score. Mbappé s'épanouit dans cette compétition. Après une soirée difficile vendredi, nous nous attendons pleinement à ce qu'il réponde présent pour son équipe mardi.

Pronostic 2 Real Madrid vs Inter Milan : Premier buteur - Kylian Mbappé à la cote de 3,50 sur Unibet

Une occasion en or

C'est probablement le meilleur moment pour affronter le Real Madrid à l'extérieur, les hôtes étant privés de plusieurs joueurs clés. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy et Thiago Pitarch sont tous forfaits, tandis que Raul Asencio, Endrick et Marc Cucurella sont incertains. Par ailleurs, Eduardo Camavinga, Arda Güler et Bernardo Silva purgent tous une suspension héritée de la saison dernière.

Ce milieu de terrain diminué pourrait donner un avantage à l'Inter. Les Nerazzurri n'ont pas de souci majeur de leur côté, seul Djed Spence travaillant encore à retrouver sa pleine forme. Trois victoires en trois matchs, la dernière obtenue dans le temps additionnel, donneront un énorme regain de confiance aux visiteurs avant mardi soir. Les confrontations directes penchent en faveur du Real Madrid, qui a remporté chacune des quatre dernières rencontres dans cette compétition.

C'est une occasion en or pour l'Inter de repartir du Bernabéu avec un résultat positif, contrairement à ses récentes visites. Cependant, la défense de Chivu n'est pas imperméable, ce qui devrait offrir des opportunités aux hôtes pour attaquer. Un match serré pourrait se profiler, les deux équipes pouvant s'annuler mutuellement d'ici le coup de sifflet final.

Pronostic 3 Real Madrid vs Inter Milan : 1N2 - match nul à la cote de 4,20 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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