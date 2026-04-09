Pronostic Real Madrid vs Gérone 10/04/2026 : la Maison Blanche doit rebondir

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir le Real Madrid renouer avec le succès aux dépens d'une équipe de Gérone installée en milieu de tableau, ce vendredi au stade Santiago Bernabéu.

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Gérone

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,80 sur Winamax

Double chance : Gérone ou Nul à la mi-temps à une cote de 2,20 sur Winamax

Victoire du Real Madrid et les deux équipes marquent à une cote de 2,50 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 2-1 Gérone

Pronostic des buteurs : Real Madrid – Vinícius Júnior, Jude Bellingham ; Gérone – Viktor Tsygankov

Le Real Madrid sort d'une défaite frustrante 2-1 à domicile contre le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Cet enchaînement de deux revers consécutifs sur le score de 2-1 commence à faire jaser dans la capitale espagnole à un moment charnière de la saison.

En championnat, la dynamique des hommes d'Álvaro Arbeloa s'est également essoufflée. Les Merengues ont concédé trois défaites lors de leurs six dernières sorties en Liga, à chaque fois par un seul but d'écart. Majorque a été le dernier bourreau en date des Madrilènes (2-1), qui comptent désormais sept points de retard sur le FC Barcelone.

De son côté, Gérone affiche un visage irrégulier dans l'élite espagnole. Les Blanquivermells ont eu besoin d'un coup de pouce du destin – un but contre son camp du joueur de Villarreal, Pau Navarro – pour empocher les trois points lors de la dernière journée. Ce coup de chance leur a permis d'éviter un quatrième match consécutif sans victoire.

Les visiteurs occupent la 12e place, avec huit points d'avance sur la zone rouge à huit journées de la fin. Míchel sait que chaque point comptera pour tenter de finir dans la première moitié du classement.

Lors du match aller à l'Estadio Montilivi (14e journée), Gérone avait réussi à tenir le Real Madrid en échec (1-1). Si le Real traverse une zone de turbulences, la logique devrait tout de même les voir s'imposer à domicile pour stopper l'hémorragie.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Gérone

Composition attendue de Real Madrid : Lunin, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Güler, Díaz, Mbappé.

Composition attendue de Gérone : Gazzaniga, Martínez, Reis, Blind, Moreno, Tsygankov, Martín, Witsel, Beltrán, Ounahi, Vanat.

Des filets qui ne devraient pas trop trembler

Le Real Madrid a montré des signes de fébrilité dans la finition lors de ses deux dernières sorties, ne marquant qu'un seul but à chaque fois. Ces deux défaites ont produit exactement trois buts au total. Plus largement, quatre de leurs six derniers matches de compétition officielle sont restés sous la barre des 3,5 buts.

Le pari "Moins de 3,5 buts" a été validé lors de 21 des 30 journées de Liga disputées par le Real cette saison, ce qui en fait l'une des équipes les plus régulières du championnat sur ce critère.

Gérone affiche des statistiques encore plus marquées. Chacun de leurs cinq derniers matches de championnat s'est terminé avec moins de 3,5 buts, soit un total de 25 matches sur 30 cette saison. C'est le deuxième total le plus élevé de la division, à égalité avec le Rayo Vallecano et l'Athletic Bilbao.

Si la Maison Blanche aura à cœur de retrouver son efficacité offensive, ses récentes prestations ont exposé certaines failles. Gérone devrait être capable de limiter les dégâts, eux qui ont gardé leur cage inviolée à deux reprises lors de leurs trois derniers matches.

Pronostic 1 Real Madrid vs Gérone : Moins de 3,5 buts à une cote de 1,80 sur Winamax

Le Real en difficulté dès l'entame ?

Le Real Madrid connaît des débuts de match laborieux ces dernières semaines. Lors de chacune de ses trois dernières rencontres – face à l'Atlético de Madrid, Majorque et le Bayern Munich – le club était mené 1-0 à la pause. Avant cela, ils avaient rejoint les vestiaires sur un score de parité contre Manchester City.

La dernière fois que le Real Madrid menait à la mi-temps remonte à la mi-mars contre Elche, grâce à deux buts tardifs d'Antonio Rüdiger et Fede Valverde en fin de première période.

Gérone n'a pas été particulièrement étincelant lors des 45 premières minutes de ses deux derniers matches non plus. Ils ont bénéficié du but contre son camp de Navarro pour mener à la pause contre Villarreal.

Cependant, Gérone est une équipe capable de créer la surprise. Azzedine Ounahi avait ouvert le score à la 45e minute lors du match aller. Il ne serait pas surprenant de les voir bousculer à nouveau des Madrilènes en manque de confiance immédiate. Miser sur la double chance en faveur des visiteurs à la mi-temps offre une valeur réelle.

Pronostic 2 Real Madrid vs Gérone : Double chance : Gérone ou Nul à la mi-temps à une cote de 2,20 sur Winamax

Le Real devrait finir par user la résilience catalane

Le Real Madrid a poussé fort contre le Bayern Munich, mais a fini par s'incliner 2-1 malgré 20 tentatives, dont près de la moitié cadrées. Le but de Kylian Mbappé a été la seule éclaircie pour les 15 fois champions d'Europe lors de cette soirée.

En Liga, le FC Barcelone fait désormais figure de grand favori pour le titre. Les locaux ressentiront la pression du Bernabéu pour leur retour à domicile. Les hommes d'Arbeloa ont marqué lors de sept matches consécutifs toutes compétitions confondues et se doivent de gagner pour rester au contact de leur rival historique.

En face, Gérone n'est resté muet qu'à deux reprises lors de ses huit dernières sorties en championnat. Si l'équipe de Míchel a eu besoin d'un CSC pour l'emporter récemment, elle a tout de même généré 10 tirs lors de son dernier match.

La pression est immense sur les épaules du Real, mais c'est dans ces moments-là que le club répond présent. Nous prédisons une victoire serrée des Madrilènes face à des Catalans combatifs qui devraient réussir à trouver la faille au moins une fois.

Pronostic 3 Real Madrid vs Gérone : Victoire du Real Madrid et les deux équipes marquent à une cote de 2,50 sur Winamax

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