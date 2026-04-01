Pronostic PSG vs Toulouse 03/04/2026 : les champions visent une victoire capitale

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir le Toulouse de Carles Martinez Novell, pourtant en plein renouveau, chuter à Paris. Le PSG compte bien accentuer la pression sur Lens en tête du classement.

Les meilleurs paris pour PSG vs Toulouse

Les deux équipes marquent – Non : cote de 1,65 sur Unibet

Plus de 1,5 but en seconde mi-temps : cote de 1,65 sur Unibet

Ousmane Dembélé buteur ou passeur : cote de 1,41 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 2-0 Toulouse

Pronostic des buteurs : PSG – Ousmane Dembélé, Désiré Doué

Le Paris Saint-Germain a passé la vitesse supérieure depuis sa défaite 3-1 contre Monaco. Les champions en titre ont remporté tous leurs matchs suivants par au moins trois buts d'écart. Ils ont notamment balayé Chelsea (8-2 au cumulé) en Ligue des champions avant de passer quatre buts à Nice sans en encaisser un seul.

Luis Enrique gère parfaitement son calendrier alors que son effectif entame un mois d'avril dantesque : la réception de Toulouse, suivie de la double confrontation face à Liverpool et d'un choc contre Lens, le tout en l'espace de 10 jours.

Si le PSG n'est pas invincible (deux défaites 3-1 lors de ses 10 dernières sorties), Toulouse arrive au Parc avec l'ambition de basculer dans la première moitié du tableau. Après un mois de février difficile, le "Téfécé" (9e) reste sur deux succès consécutifs : une victoire spectaculaire 4-3 contre Metz et un court succès 1-0 face à Lorient.

Au match aller, Paris s'était imposé largement (6-3). Les hommes de Carles Martinez Novell restent vulnérables face aux cadors du championnat, rendant une victoire parisienne très probable. Pour le club de la capitale, c'est un "must-win".

Les effectifs probables pour PSG vs Toulouse

Composition attendue de PSG : Safonov, Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Lee, Vitinha, Mayulu, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé.

Composition attendue de Toulouse : Restes, McKenzie, Koumbassa, Nicolaisen, Donnum, Casseres, Diop, Sidibé, Hidalgo, Russell-Rowe, Gboho.

Safonov en route pour un nouveau "clean sheet" ?

Le PSG affiche une solidité défensive remarquable, restant sur deux matchs sans encaisser de but. Le dernier joueur à avoir trompé la vigilance parisienne au Parc est Malo Gusto (Chelsea), il y a trois journées.

Alors que Lucas Chevalier est sur le banc, Matvey Safonov réalise une deuxième partie de saison exceptionnelle. Le portier russe a signé trois de ses cinq "clean sheets" lors des cinq dernières journées de Ligue 1.

Côté toulousain, malgré les victoires récentes, la défense manque de rigueur. Encaisser trois buts face à la lanterne rouge messine (pourtant 16e attaque de L1) prouve que les largesses défensives sont toujours là. Face à l'armada parisienne, Safonov a de fortes chances de boucler un 6e match sans but encaissé cette saison.

Pronostic 1 PSG vs Toulouse : Les deux équipes marquent – Non : cote de 1,65 sur Unibet

L'accélération parisienne après la pause

Le PSG a pris l'habitude d'intensifier sa pression offensive au retour des vestiaires. Les chiffres sont éloquents : 17 des 28 buts inscrits lors de leurs 10 derniers matchs officiels l'ont été en seconde période.

Contre Nice, il a fallu un penalty de Nuno Mendes juste avant la pause pour débloquer la situation, avant que les Parisiens n'enfoncent le clou avec trois buts lors des 45 dernières minutes. La profondeur de banc de Luis Enrique fait souvent la différence en fin de match.

Toulouse, de son côté, a peiné contre Lorient en première mi-temps avant de s'en remettre à un but tardif d'Emerson (81e). La "Téfécé" semble plus fragile physiquement à mesure que le match avance. Nous voyons donc une seconde période animée.

Pronostic 2 PSG vs Toulouse : Plus de 1,5 but en seconde mi-temps : cote de 1,65 sur Unibet

Dembélé, le facteur X

Ménagé lors du récent amical des Bleus contre la Colombie, Ousmane Dembélé a brillé face au Brésil (58 minutes de jeu) en offrant une passe décisive millimétrée à Kylian Mbappé.

Le Ballon d'Or 2025, freiné par une blessure au mollet en février, est revenu en grande forme : un but et deux passes décisives sur ses cinq dernières apparitions (club et sélection), dont l'offrande pour le but de Pedro Fernandez face à Nice.

Avec 13 buts et 8 passes décisives en 29 matchs cette saison, l'ailier français est une menace constante. Sa capacité à dribbler des deux pieds devrait mettre au supplice la défense toulousaine. Nous l'attendons décisif ce vendredi.

Pronostic 3 PSG vs Toulouse : Ousmane Dembélé buteur ou passeur : cote de 1,41 sur Unibet

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