Pronostic PSG vs Slovan Bratislava 09/09/2026 : les champions vont faire un carton

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les champions d'Europe se montrent trop forts à domicile lors de cette entrée en lice, les visiteurs devant s'attendre à une lourde défaite.

Les meilleurs paris pour PSG vs Slovan Bratislava

Buteur à tout moment - Désiré Doué à la cote de 1,74 sur Betclick

Handicap à trois - PSG vainqueur avec un handicap de -3 à la cote de 2,01 sur Betclick

Passes décisives 1+ - Achraf Hakimi pour au moins 1 passe décisive à la cote de 2,75 sur Betclick

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 5-0 Slovan Bratislava

Pronostic des buteurs : PSG - Kvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Ousmane Dembélé x2, Ferran Torres

Le Paris Saint-Germain entame la défense de sa couronne européenne en recevant les Slovaques du Slovan Bratislava mercredi soir. Les Parisiens visent à devenir seulement la cinquième équipe à remporter trois titres consécutifs de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe. Leur début de saison poussif en championnat n'a toutefois pas dû réjouir l'entraîneur Luis Enrique.

Le PSG reste étonnamment sans victoire après ses trois premières journées de Ligue 1, une série que personne n'aurait pu prédire. Les champions de France ont également perdu leur premier match à domicile vendredi dernier, lorsque Monaco est revenu de l'arrière pour rafler la mise. Les Parisiens ont pourtant brillé dans cette compétition ces dernières années, et cette rencontre pourrait bien relancer leur saison.

Le Slovan Bratislava a validé sa place dans le tableau principal de la Ligue des Champions au terme d'une campagne de qualification invaincue. L'entraîneur Yaya Touré deviendra ainsi le premier Africain à diriger une équipe dans cette compétition.

Les hommes de Touré traversent cependant une baisse de forme au pire moment. Ils ont perdu leurs deux dernières sorties, même si une bonne dose de rotation avait été opérée avant ce rendez-vous de mercredi. Les Sky Blues puiseront leur confiance dans leurs résultats à l'extérieur durant les qualifications. Le Parc des Princes représente néanmoins un tout autre défi que ceux déjà rencontrés.

Les effectifs probables pour PSG vs Slovan Bratislava

Composition attendue du PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé

Composition attendue du Slovan Bratislava : Takac, Blackman, Markovic, Bajric, Cruz, Martinez, Pokorny, Mustafic, Barseghyan, Camara, Sporar

Miser sur la valeur

Les hôtes possèdent l'une des attaques les plus redoutables de toute l'Europe. La saison dernière, Kvicha Kvaratskhelia a été le meilleur buteur du club dans cette compétition avec 10 buts en 16 apparitions, à seulement cinq réalisations du lauréat du Soulier d'or, Kylian Mbappé.

Ousmane Dembélé, qui mène habituellement l'attaque des troupes d'Enrique, a inscrit huit buts en 13 matchs. Prédire l'un d'eux ou la recrue Ferran Torres pour trouver le chemin des filets mercredi offre peu de valeur. C'est pourquoi nous privilégions Désiré Doué comme buteur lors de cette entrée en Ligue des Champions du PSG.

Doué n'a pas si mal fait la saison dernière, avec cinq buts inscrits en 13 apparitions. Il a tenté deux tirs cadrés, touché cinq fois le ballon dans la surface adverse, et affiché un taux de réussite de 100% dans ses dribbles face à Monaco la semaine dernière. Face à une équipe du calibre du Slovan, toute l'attaque parisienne devrait bénéficier de nombreuses occasions, avec Doué en position idéale pour marquer au moins une fois.

Pronostic 1 PSG vs Slovan Bratislava : Buteur à tout moment - Désiré Doué à la cote de 1,74 sur Betclick

Une nouvelle soirée difficile pour le Slovan

Les hommes d'Enrique excellent en Ligue des Champions ces dernières années. Ils restent invaincus lors de leurs 11 derniers matchs européens, avec sept victoires et quatre nuls. Les Rouge-et-Bleu enchaînent également une série de six matchs sans défaite au Parc des Princes dans cette compétition. Le dernier champion en titre à avoir perdu son premier match européen à domicile était le Celtic, en 1968.

Le technicien espagnol affiche un bilan exceptionnel en Ligue des Champions. Il détient un pourcentage de victoires de 63% en tant qu'entraîneur, le meilleur de l'histoire parmi les techniciens ayant dirigé au moins 50 matchs de C1. Par ailleurs, le PSG reste invaincu lors des deux dernières confrontations directes, avec une victoire et un nul en Ligue Europa lors de la saison 2011/12.

Si leur précédente campagne de Ligue des Champions est un indicateur, les visiteurs s'annoncent une soirée compliquée. En 2024/25, le Slovan avait perdu ses huit matchs de phase de ligue, pour un cumul de 27-7. Ayant encaissé en moyenne 3,38 buts par 90 minutes, les hommes de Touré devraient concéder plusieurs buts mercredi soir.

Pronostic 2 PSG vs Slovan Bratislava : Handicap à trois - PSG vainqueur avec un handicap de -3 à la cote de 2,01 sur Betclick

Un début de saison sur le point de s'embraser

Le PSG comptait deux joueurs à égalité au nombre de passes décisives lors de la dernière Ligue des Champions. Kvicha Kvaratskhelia et son capitaine Achraf Hakimi ont tous deux enregistré six passes décisives durant la campagne. Ils partageaient la première place avec Michael Olise du Bayern Munich, soulignant l'influence d'Hakimi lors des soirées européennes.

Bien qu'il évolue au poste de latéral droit, Hakimi se projette habituellement vers l'avant et prend souvent part au jeu offensif parisien. Pour donner une idée, le capitaine marocain a délivré quatre tirs et touché neuf fois le ballon dans la surface adverse face à Monaco la semaine dernière, les deux meilleurs totaux du match toutes équipes confondues. Il n'a encore ni marqué ni délivré de passe décisive cette saison, mais cette rencontre pourrait servir de déclic pour sa campagne.

Hakimi avait marqué deux buts et délivré deux passes décisives en 18 matchs de Ligue 1 la saison passée. En Ligue des Champions, il avait en revanche marqué un but et délivré six passes décisives en 13 apparitions. Le pari est audacieux. Cependant, au vu de la qualité de l'adversaire et du solide bilan du PSG dans cette compétition, nous prévoyons qu'il délivre au moins une passe décisive ce soir-là.

Pronostic 3 PSG vs Slovan Bratislava : Passes décisives 1+ - Achraf Hakimi pour au moins 1 passe décisive à la cote de 2,75 sur Betclick

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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