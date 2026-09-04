Pronostic PSG vs Monaco 04/09/2026 : les Parisiens à nouveau frustrés

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Monaco, seule équipe à afficher un bilan parfait après deux journées de Ligue 1, pose de nouveau des problèmes au Paris Saint-Germain dans la capitale.

Les meilleurs paris pour PSG vs Monaco

Match nul/Monaco (Double chance) à la cote de 2,90 sur UniBet

Total de buts - plus de 3,5 buts à la cote de 2,00 sur UniBet

Paris Brunner 2 tirs cadrés ou plus à la cote de 3,60 sur UniBet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 2-2 Monaco

Pronostic des buteurs : PSG - Kvaratskhelia, Torres ; Monaco - Golovin, Idumbo

Le Paris Saint-Germain reçoit Monaco au Parc des Princes vendredi soir. Cette troisième journée de Ligue 1 oppose les champions toujours privés de victoire aux surprenants leaders du championnat.

La formation de Luis Enrique a concédé le match nul 2-2 lors de ses deux premières sorties en championnat. Menés de deux buts à Lille, les Parisiens avaient été sauvés par Vitinha et Marquinhos dans le temps additionnel. Le PSG pointe à la 11e place avec deux points.

Bradley Barcola ne portera plus jamais le maillot du PSG après avoir rejoint Liverpool contre 140 M€. Du côté positif, Ferran Torres compte déjà deux buts en deux matchs. De son côté, Maghnes Akliouche voudra briller face à son ancien club. Ousmane Dembélé reste incertain pour cette rencontre, mais Khvicha Kvaratskhelia devrait retrouver le onze de départ.

Filipe Luís a remporté ses quatre matchs depuis sa prise de fonction à Monaco. Les Monégasques ont battu Le Havre 1-0 avant de balayer Marseille 2-0 grâce à un doublé de Paris Brunner. Ils occupent la tête du classement avec six points.

Folarin Balogun, Takumi Minamino, Mohammed Salisu et Ansu Fati avaient tous manqué la victoire face à Marseille. Balogun semblait avoir disputé son dernier match sous les couleurs monégasques, un transfert vers Everton, club de Premier League, étant alors dans les tuyaux. Pourtant, cet accord a capoté mardi soir avant la fermeture du mercato.

Eric Dier avait été l'auteur inattendu du but vainqueur lors de la première journée, mais Brunner a depuis saisi sa chance en attaque. Un doublé face à une équipe marseillaise en progrès n'est pas un mince exploit.

Les effectifs probables pour PSG vs Monaco

Composition attendue du PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Fabián Ruiz, Akliouche, Ferran Torres, Kvaratskhelia

Composition attendue de l'AS Monaco : Hrádecký, Vanderson, Sané, Dier, Nazinho, Zakaria, Camara, Coulibaly, Golovin, Idumbo, Brunner

Monaco débarque au Parc des Princes en équipe la plus en forme

Monaco arrive comme la meilleure formation du moment en France. Filipe Luís a remporté ses quatre matchs depuis son arrivée sur le banc. Les Monégasques trônent en tête de la Ligue 1 avec six points. Monaco a également conservé sa cage inviolée lors de ses deux premiers matchs de championnat.

Le PSG reste sans victoire en championnat. Les hommes de Luis Enrique ont été menés de deux buts lors de leurs deux rencontres jusqu'ici. Il leur a fallu des buts dans le temps additionnel à Lille pour arracher un point.

Monaco connaît également bien ce stade. Le club de la Principauté s'était imposé 3-1 au Parc des Princes en mars. Une probabilité implicite de 34,48 % sur le marché de la Double Chance paraît faible. Monaco a évité la défaite dans au moins 44 % de ses neuf derniers déplacements dans la capitale. Ce pari semble être le plus intéressant de notre trio de pronostics pour cette rencontre PSG vs Monaco.

Pronostic 1 PSG vs Monaco : Double chance - Match nul/Monaco à la cote de 2,90 sur UniBet

Les récentes confrontations à Paris ont été ouvertes

Les dernières rencontres disputées dans ce stade ont été des affiches ouvertes. Monaco s'était imposé 3-1 ici même en mars. Les deux équipes s'étaient neutralisées 2-2 sur cette même pelouse en Ligue des Champions en février. Ces deux matchs avaient dépassé cette ligne de buts.

Le PSG a également inscrit quatre buts lors de chacun de ses deux premiers matchs de la saison. Face à Rennes comme face à Lille, le score final a été de 2-2. Quatre buts suffiraient à valider ce pari. La défense de Luis Enrique s'est montrée fragile en ce début de saison 2026/27.

Filipe Luís a doté Monaco d'un pressing agressif, et son équipe a créé six occasions nettes dès la première journée. Une probabilité implicite de 50 % pour le marché plus de 3,5 buts semble battable, au vu de la manière dont jouent les deux équipes. Six des neuf dernières confrontations en Ligue 1 à Paris (66 %) ont dépassé cette ligne.

Pronostic 2 PSG vs Monaco : Total de buts - plus de 3,5 buts à la cote de 2,00 sur UniBet

Brunner, l'homme qui saisit sa chance

Brunner a pleinement profité de l'opportunité qui s'offrait à lui en attaque. L'attaquant a inscrit un doublé face à Marseille le week-end dernier. Sa tête avait ouvert le score dès le quart d'heure de jeu. Il occupe désormais le poste d'avant-centre pour les leaders du championnat.

Folarin Balogun, absent lors de ce match, ne devrait pas le déloger immédiatement de son poste. Le transfert de l'Américain vers Everton s'est effondré après des interrogations autour de sa visite médicale. Cela laisse planer un doute sur son niveau de forme actuel.

Le PSG a encaissé deux buts lors de chacun de ses matchs de championnat jusqu'ici. Sa défense s'est montrée fragile sous la pression. Miser sur deux tirs cadrés ou plus pour Brunner, à une probabilité implicite de 27,78 %, semble être un prix correct. Il en réalise en moyenne 2,50 par match, certes face à des défenses moins solides.

Pronostic 3 PSG vs Monaco : Paris Brunner 2 tirs cadrés ou plus à la cote de 3,60 sur UniBet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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