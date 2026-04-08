Pronostic PSG vs Liverpool 08/04/2026 : option sur le match aller pour les Parisiens

Les meilleurs paris pour PSG vs Liverpool

Plus de 3,5 buts au total à une cote de 2,05 sur Winamax

Victoire du PSG et les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 2,60 sur Winamax

Marge du vainqueur – PSG par exactement deux buts à une cote de 4,50 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 3-1 Liverpool

Pronostic des buteurs : PSG – Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia ; Liverpool – Hugo Ekitike

Le Paris Saint-Germain a porté sa série de victoires consécutives en compétition à quatre matches après son succès 3-1 contre Toulouse. Leur choc de championnat prévu ce week-end contre Lens, deuxième au classement, a été reporté de manière controversée par la Ligue 1, ce qui a permis d'alléger leur calendrier.

Avec une avance de quatre points au sommet de la Ligue 1, le PSG peut désormais se concentrer entièrement sur son quart de finale de Ligue des champions contre Liverpool. Les Reds seront le deuxième adversaire anglais consécutif du PSG, après avoir écarté Chelsea sur un score total de 8-2 en huitièmes de finale.

Liverpool se déplace à Paris après une lourde défaite 4-0 contre Manchester City en quarts de finale de la FA Cup. L'annonce du départ de Mohamed Salah à la fin de la saison n'a pas vraiment aidé à remobiliser les troupes, Erling Haaland répondant par un triplé pour envoyer City en demi-finale.

Les hommes d'Arne Slot s'étaient inclinés 1-0 face à Galatasaray lors de leur dernier déplacement en Ligue des champions, avant de renverser la vapeur avec une victoire 4-0 à Anfield. Cela marquait leur quatrième succès en cinq matches de C1.

Les deux équipes abordent ce choc dans des dynamiques opposées. Porté par le public du Parc des Princes, le PSG devrait être capable de prendre un avantage confortable avant le match retour à Anfield dans une semaine.

Les effectifs probables pour PSG vs Liverpool

Composition attendue de PSG : Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Zaïre-Emery, Beraldo, Doué, Lee, Dembélé, Kvaratskhelia.

Composition attendue de Liverpool : Mamardashvili, Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Wirtz, Szoboszlai, Salah, Ekitike.

Festival offensif attendu dans la capitale

Malgré quelques accrocs récents en championnat, le PSG continue de marquer avec aisance. Les Parisiens ont inscrit 15 buts et n'en ont concédé que trois lors de leurs quatre dernières victoires. Un nouveau match prolifique est à prévoir.

Quatre des cinq derniers matches officiels du PSG, et cinq de leurs six dernières réceptions, ont vu plus de 3,5 buts inscrits. Les buts sont devenus une habitude lorsque les Parisiens sont sur le terrain.

Liverpool a affiché une moyenne de 2,40 buts par match de Ligue des champions cette saison. Deux de leurs trois dernières sorties officielles ont dépassé la barre des 3,5 buts, la seule exception étant une défaite 2-1 contre Brighton en Premier League.

Le PSG avait perdu 1-0 contre Liverpool lors du match aller des huitièmes de finale la saison dernière. Cependant, la forme actuelle des deux clubs laisse présager une pluie de buts pour cette rencontre cruciale à Paris.

Pronostic 1 PSG vs Liverpool : Plus de 3,5 buts au total à une cote de 2,00 sur Winamax

Les Parisiens pour l'emporter malgré un but encaissé

Le PSG est en pleine forme et reste favori aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des champions. Leur série depuis la défaite 3-1 contre Monaco il y a quatre matches est tout simplement fantastique.

Ils ont marqué lors de neuf matches consécutifs à domicile en Ligue des champions. La dernière fois qu'ils n'ont pas trouvé le chemin des filets remonte à l'élimination 1-0 en Coupe de France contre leur voisin du Paris FC. Depuis, ils ont marqué lors de 16 matches consécutifs.

Liverpool a connu quelques difficultés offensives, restant muet lors de deux de ses cinq derniers matches. Leur mutisme face à Manchester City aurait pu être évité si Salah n'avait pas manqué un penalty. Notons également qu'aucun des 22 derniers déplacements de Liverpool en Ligue des champions ne s'est terminé sur un score de parité.

Le PSG a tendance à démarrer fort, marquant avant la mi-temps lors de quatre de ses cinq derniers matches de C1. Un nouveau départ canon suivi d'une victoire est fort probable, surtout dans un match où les deux équipes devraient trouver la faille.

Pronostic 2 PSG vs Liverpool : Victoire du PSG et les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 2,70 sur Winamax

Liverpool peut-il stopper l'élan parisien ?

Le PSG aborde ce choc fort de quatre victoires successives, toutes obtenues par au moins deux buts d'écart. Cette série impressionnante a débuté par une démonstration 5-2 contre Chelsea au Parc des Princes, suivie d'un succès 3-0 à Stamford Bridge. Ils ont ensuite battu Nice 4-0 avant de s'imposer 3-1 contre Toulouse.

Lors de ses quatre derniers matches de Ligue des champions, le PSG a réussi à marquer deux buts ou plus à chaque fois. Les champions de France en titre sont presque inarrêtables, restant invaincus lors de 20 de leurs 24 derniers matches dans la compétition.

À l'inverse, Liverpool n'a marqué deux buts ou plus qu'une seule fois lors de ses sept derniers déplacements. Les Reds peinent à être efficaces dans le dernier tiers du terrain.

Les hommes d'Arne Slot pourraient certes marquer grâce à leur qualité offensive, mais le PSG semble avoir le contrôle total à l'approche du sprint final. Parier sur une victoire parisienne avec deux buts d'écart avant le retour à Anfield offre une excellente valeur.

Pronostic 3 PSG vs Liverpool : Marge du vainqueur – PSG par exactement deux buts à une cote de 4,50 sur Winamax

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