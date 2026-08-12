Pronostic PSG vs Aston Villa 12/08/2026 : une occasion d'entrer dans l'histoire

Notre expert en paris sportifs s’attend à ce que le PSG hausse son niveau de jeu pour cette rencontre. Les Parisiens ont l'occasion d'entrer dans l'histoire s'ils parviennent à aller au bout.

Les meilleurs paris pour PSG vs Aston Villa

1x2 - PSG avec une cote de 1.8 chez Betclic ;

; Les deux équipes marquent - Oui avec une cote de 1.81 chez Betclic ;

; Buteur au cours du match - Khvicha Kvaratskhelia avec une cote de 2.63 chez Betclic.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 2-1 Aston Villa

Pronostic des buteurs : PSG – Khvicha Kvaratskhelia, Ibrahim Mbaye; Aston Villa – Ollie Watkins

La courte pré-saison du Paris Saint-Germain ne s'est pas déroulée comme prévu. Les hommes de Luis Enrique n'ont remporté aucune de leurs deux sorties. Les champions de France ont subi une défaite surprise 3-0 face au RCD Majorque, pensionnaire de Segunda División.

Samedi, Manchester United les a tenus en échec (1-1), malgré l'ouverture du score précoce des Parisiens. Les tenants du titre de la Supercoupe d'Europe ont l'occasion de marquer l'histoire ce mercredi à la Red Bull Arena de Salzbourg. En cas de victoire, ils deviendraient seulement la deuxième équipe de l'ère moderne à conserver leur couronne depuis le Real Madrid en 2016 et 2017.

Cependant, Aston Villa se dresse sur leur route. Si Unai Emery a vu filer quelques-unes de ses stars cet été, le technicien espagnol est réputé pour briller sur la scène européenne. L'ancien entraîneur d'Arsenal a guidé Villa vers le sacre en Europa League la saison dernière, tout en décrochant une quatrième place en Premier League.

La pré-saison ne leur a pas non plus fait de cadeaux, avec trois défaites concédées en cinq matchs. Le dernier revers en date de Villa remonte à vendredi face au Bayern Munich, mais les Villans espèrent que leur rythme physique supérieur leur donnera un avantage face au PSG. Les deux formations devant faire sans plusieurs cadres de leur onze de départ, ce duel s'annonce particulièrement captivant.

Les effectifs probables pour PSG vs Aston Villa

Composition attendue du PSG : Safonov, Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandez, Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia

Composition attendue d’Aston Villa : Bizot, Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen, Gomes, Kamara, McGinn, Buendía, Garnacho, Watkins

Retour à leur meilleur niveau

L'équipe de Luis Enrique monte encore en puissance sur le plan physique et devra se passer de plusieurs joueurs clés. Toutefois, le PSG reste sur deux sacres européens consécutifs et brûle d'envie de s'offrir ce record en Supercoupe d'Europe. Les Parisiens l'avaient emporté au terme d'un match à suspense face à Tottenham lors du coup d'envoi de la saison européenne l'an dernier. On s'attend à un scénario similaire ce mercredi à Salzbourg.

Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives de leurs rencontres amicales, même si leur prestation contre Manchester United a été bien supérieure à celle livrée face à Majorque. Un sursaut d'orgueil est attendu ici. Même si la rencontre s'annonce serrée, les Franciliens conservent les faveurs des pronostics pour conserver leur titre. Du côté de Villa, les trois défaites essuyées lors de leurs cinq derniers matchs sont survenues face à des cadors européens.

Ils se sont inclinés face au FC Porto, à la Real Sociedad et au Bayern Munich, tandis que leurs deux seuls succès ont été acquis contre une sélection All-Star indonésienne et le club thaïlandais du Pathum United. Affronter le PSG risque de déboucher sur le même dénouement que lors de leur confrontation face aux champions d'Allemagne. Les deux seules confrontations directes entre ces deux équipes se sont soldées par une victoire de chaque côté, mais les Parisiens devraient faire la différence pour conserver leur trophée.

Pronostic 1 PSG vs Aston Villa : 1x2 - PSG avec une cote de 1.80 chez Betclic.

Des buts attendus des deux côtés

Aucune des deux formations n'étant encore à 100 % de ses capacités physiques avant ce choc, plusieurs erreurs défensives sont à prévoir. Le PSG a déjà encaissé quatre buts lors de ses deux sorties amicales. Les Parisiens ont concédé un xG de 1,48 contre United et subi sept tirs cadrés contre seulement trois réussis.

Villa peut trouver de quoi s'encourager dans ces chiffres, d'autant que les Anglais affichent un rythme de compétition plus avancé. La bonne nouvelle pour les hommes d'Emery est qu'ils ont trouvé le chemin des filets lors de chacun de leurs cinq derniers matchs amicaux. Ils ont tourné à une moyenne de deux buts par match sur cette série, ce qui nous pousse à croire qu'ils parviendront à faire sauter le verrou parisien.

Il convient de souligner que la préparation de Villa a vu le pari « Les deux équipes marquent » se valider lors de cinq rencontres consécutives. L'attaque habituelle du PSG ne sera pas au complet pour ce rendez-vous, mais l'armada parisienne conserve suffisamment d'atouts pour transpercer l'arrière-garde de Villa. Par ailleurs, seules deux des 11 dernières éditions de la Supercoupe d'Europe n'ont pas vu les deux équipes trouver le chemin des filets. Un indicateur de plus que les attaques devraient faire parler la poudre de chaque côté.

Pronostic 2 PSG vs Aston Villa : Les deux équipes marquent - Oui avec une cote de 1.81 chez Betclic.

L'homme capable de faire sauter le verrou

Le trident offensif titulaire de Luis Enrique manquant encore de rythme et risquant de disposer d'un temps de jeu très limité — voire nul —, les responsabilités reposent sur les épaules d'un seul homme. Khvicha Kvaratskhelia figure parmi les attaquants les plus frissonants d'Europe et a pu réaliser une pré-saison complète. Le Géorgien arrive frais, n'ayant pas pris part à la Coupe du monde en Amérique du Nord.

S'il a participé aux deux matchs de préparation, son niveau physique devrait être nettement supérieur pour cette affiche. Ce week-end face à United, Kvaratskhelia s'est offert deux tentatives, toutes deux décochées depuis l'extérieur de la surface. Le PSG devra le trouver plus souvent dans la zone de vérité contre Villa, là où il se montre particulièrement déstabilisant.

Sa vitesse et ses appels tranchants en font un poison permanent, en particulier face à une défense habituée au rythme de la Premier League. Lors de son ultime apparition en compétition officielle, c'est justement son accélération fulgurante qui a provoqué le pénalty de l'égalisation pour le PSG en finale de la Champions League. En tant que principal fer de lance à Salzbourg, c'est lui qui détient la clé pour faire sauter le verrou des Villans.

Pronostic 3 PSG vs Aston Villa : Buteur au cours du match - Khvicha Kvaratskhelia avec une cote de 2.63 chez Betclic.

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