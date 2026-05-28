Pronostic PSG vs Arsenal 30/05/2026 : trois conseils pour le choc des géants en finale de la LDC

Après avoir dicté leur loi sur la scène nationale, les deux cadors se disputent désormais la gloire continentale. Nous misons sur les Parisiens, mais la bataille s'annonce particulièrement serrée.

Les meilleurs paris pour PSG vs Arsenal

Victoire du PSG à une cote de 2,25 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,77 sur Winamax

Ousmane Dembélé buteur au cours du match à une cote de 2,87 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 2-1 Arsenal

Pronostic des buteurs : PSG – Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia ; Arsenal – Declan Rice

Le Paris Saint-Germain débarque à Budapest avec de la fraîcheur physique après une longue période sans match officiel. Les hommes de Luis Enrique ont pu recharger les batteries. Sacré champion de Ligue 1 bien avant la dernière journée, le PSG a parfaitement géré le temps de jeu de ses cadres. C'est donc un groupe gonflé à bloc qui s'apprête à défendre son titre samedi soir.

En face, Arsenal s'est également adjugé la couronne nationale en devançant Manchester City au bout du suspense. Les Gunners de Mikel Arteta ont fait taire les critiques en s'offrant la Premier League et courent désormais après leur toute première Ligue des champions. Ils abordent cette finale sur une impressionnante série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Les effectifs probables pour PSG vs Arsenal

Composition attendue de PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Composition attendue d’Arsenal : Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Ødegaard, Eze, Saka, Trossard, Gyökeres

Choc de styles en Hongrie : attaque de feu vs défense de fer

Le Paris Saint-Germain et l'Arsenal ont rendez-vous à Budapest pour une finale qui s'annonce palpitante. Ce sera une véritable opposition de styles entre l'armada offensive parisienne et le rideau défensif ultra-solide des Gunners. La soirée s'annonce mémorable. Les champions de France partent favoris, mais de très peu.

Excellente nouvelle pour Paris : Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi ont repris l'entraînement. Ce duo pourrait s'avérer décisif sur la pelouse de la Puskás Aréna ce samedi. Côté londonien, Jurriën Timber pourrait encore manquer à l'appel, tandis que Ben White est forfait et Noni Madueke reste incertain.

Si l'on s'attend à un match particulièrement disputé en Hongrie, le PSG nous semble armé pour faire pencher la balance en sa faveur. Son potentiel offensif est tout simplement phénoménal, alors qu'Arsenal a parfois manqué de tranchant devant. Les Rouge-et-Bleu ont le talent nécessaire pour faire plier leur adversaire, même s'ils risquent de concéder un but.

Pronostic 1 PSG vs Arsenal : Victoire du PSG à une cote de 2,25 sur Winamax

De l'action et des buts pour une finale dramatique

Arsenal a impressionné par sa rigueur défensive cette saison, ne concédant que deux buts sur ses sept derniers matchs de championnat. Cependant, l'arrière-garde anglaise a rarement affronté une ligne d'attaque aussi redoutable que celle du PSG et aura fort à faire. Si une équipe est capable de fissurer le mur des Gunners, c'est bien le club de la capitale.

Cela dit, il est peu probable que les Parisiens s'en sortent sans encaisser de but. Même s'ils ne tournent pas à plein régime, les Gunners ont trouvé le chemin des filets lors de leurs huit derniers matchs. De son côté, le PSG a encaissé neuf buts lors de ses six dernières sorties, preuve qu'il est loin d'être imprenable.

Les deux effectifs regorgent d'individualités capables de débloquer la situation. On s'attend donc à voir des buts des deux côtés, mais au final, les champions de France devraient soulever le trophée.

Pronostic 2 PSG vs Arsenal : Les deux équipes marquent à une cote de 1,77 sur Winamax

Le pari buteur : trouvez le héros de la soirée

Cette saison, Arsenal s'est appuyé sur un collectif fort où le danger peut venir de partout, tandis que le PSG dépend énormément de ses flèches offensives. Choisir un buteur dans un tel sommet n'est jamais simple.

Le nom d'Ousmane Dembélé s'impose pourtant comme une évidence, lui qui court après son 20e but de la campagne 2025/26. Malgré des pépins physiques, l'international français affiche un bilan exceptionnel de 30 contributions directes (buts et passes) toutes compétitions confondues. De plus, l'attaquant parisien marche sur l'eau en Coupe d'Europe ces derniers temps.

Bien que sa titularisation ne soit pas garantie à 100%, Dembélé devrait logiquement débuter cette finale. Avec cinq buts inscrits lors de ses trois derniers matchs de LDC, il aura à cœur de poursuivre sa folle série. On le voit mal rester muet ce samedi soir.

Pronostic 3 PSG vs Arsenal : Ousmane Dembélé buteur au cours du match à une cote de 2,87 sur Winamax

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