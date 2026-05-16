Pronostic Paris FC vs PSG 17/05/2026 : la fête du titre au bout de la rue

Notre expert en paris sportifs prévoit un dernier derby de la capitale particulièrement animé, où le Paris FC et le Paris Saint-Germain pourraient se quitter sur un score de parité spectaculaire.

Les meilleurs paris pour Paris FC vs PSG

Plus de 3,5 buts, coté à 2,00 sur Winamax

Ibrahim Mbaye buteur ou passeur, coté à 2,40 sur Winamax

Le Paris FC ouvre le score, coté à 2,75 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Paris FC 2-2 PSG

Pronostic des buteurs : Paris FC – Ilan Kebbal, Ciro Immobile ; PSG – Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye

Le Paris FC vient de valider le meilleur classement de son histoire en Ligue 1, pour son grand retour dans l'élite après près de 50 ans d'absence. Les hommes de la capitale occupent une solide 11e place, à seulement trois points de Toulouse et de la première partie du tableau.

Le "petit poucet" parisien n'a concédé que deux revers lors de ses 11 dernières sorties en championnat. Si ces deux défaites sont récentes (face à Lille et Rennes), elles encadrent une démonstration de force à domicile contre Brest (4-0).

De son côté, le Paris Saint-Germain a gravé son nom dans l'histoire en décrochant un cinquième titre consécutif en Ligue 1, une première pour le club. C'est sur la pelouse du Stade Bollaert-Delelis, face à leur dauphin lensois, que les Parisiens ont sécurisé leur 14e couronne nationale.

Toutefois, les hommes de Luis Enrique n'ont pas été d'un réalisme chirurgical lors de ce succès 2-0. Si la frappe précoce de Khvicha Kvaratskhelia a donné de l'air au groupe avant le but du break d'Ibrahim Mbaye dans le temps additionnel, les Sang et Or ont cruellement manqué de finition malgré 25 tentatives.

Pour ce derby, on s'attend à ce que le PSG fasse largement tourner son effectif. Le Paris FC doit également composer avec quelques blessures, mais Antoine Kombouaré alignera son onze le plus compétitif possible. Prévoyez un match ouvert où les deux formations pourraient se neutraliser au coup de sifflé final.

Les effectifs probables pour Paris FC vs PSG

Composition attendue de Paris FC : Trapp, Mbow, Sangui, Coppola, Camara, Munetsi, Lopez, Kebbal, Lees-Melou, Ikoné, Immobile.

Composition attendue de PSG : Safonov, Hernandez, Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Fernandez, Ruiz, Doué, Mbaye, Ramos, Kvaratskhelia.

Un derby parisien sous le signe de l'offensive

Le Paris FC a été l'auteur de plusieurs rencontres spectaculaires cette saison, avec une moyenne de 2,8 buts par match. Depuis son arrivée sur le banc, Kombouaré a transformé le club en un candidat crédible au Top 10.

Statistiquement, le PFC et le PSG affichent tous deux exactement 11 matchs sur 33 s'étant terminés avec plus de 3,5 buts. Si le PSG a été plus sobre récemment, le Paris FC a franchi cette barre lors de trois de ses cinq dernières rencontres.

Étonnamment, l'attaque de Luis Enrique pointe derrière quatre autres équipes de Ligue 1 (Marseille, Monaco, Rennes et même Metz) en termes de ratio de buts par match.

Mais portés par leur public et face à un PSG déjà en mode "célébration", les joueurs du Paris FC ont les armes pour briller. On mise sur des buts de chaque côté.

Pronostic 1 Paris FC vs PSG : Plus de 3,5 buts, coté à 2,00 sur Winamax

Mbaye prêt à saisir sa chance

Ibrahim Mbaye n'a peut-être pas été un titulaire indiscutable au PSG cette saison, mais l'ailier sénégalais a su se montrer décisif à chacune de ses apparitions. Véritable « super-sub », il s'est forgé une solide réputation de remplaçant polyvalent et percutant, capable de dynamiter les défenses en fin de match.

Face à Lens, Mbaye a scellé la victoire parisienne en inscrivant le second but, apportant ainsi la cerise sur le gâteau du titre. À la réception d'un service millimétré de Désiré Doué, le jeune talent de 18 ans a déclenché une frappe imparable qui a heurté la barre transversale avant de finir au fond des filets dans les derniers instants de la rencontre.

Déjà début mai contre Lorient, le minot avait ouvert le score en profitant d'une bévue du gardien Yvon Mvogo. C'était son premier but sous les couleurs parisiennes depuis son doublé salvateur contre Metz en décembre 2025.

À l'approche de la finale de la Ligue des champions, Luis Enrique pourrait bien offrir à Mbaye sa 11e titularisation de la saison en championnat. Miser sur une nouvelle performance d'éclat du prodige parisien représente une réelle opportunité pour les parieurs.

Pronostic 2 Paris FC vs PSG : Ibrahim Mbaye buteur ou passeur, coté à 2,40 sur Winamax

Le "petit poucet" pour frapper en premier

Le Paris FC a pris l'habitude de démarrer ses matchs sur les chapeaux de roue ces dernières semaines, ouvrant le score lors de sept de ses dix dernières sorties en Ligue 1. Les hommes d'Antoine Kombouaré ont une réelle carte à jouer pour faire trembler les filets en premier face à leurs voisins fraîchement sacrés.

Leur performance offensive la plus marquante de cette série a eu lieu contre Monaco : les Parisiens avaient alors inscrit trois buts coup sur coup, menant 3-0 après seulement 21 minutes de jeu, pour une victoire finale 4-1.

Une telle efficacité prouve que le PFC peut bousculer n’importe quel cadre du championnat. Le PSG est prévenu, d'autant que Luis Enrique devrait aligner une équipe largement remaniée. Avec l'échéance la plus cruciale de leur saison qui approche à grands pas, préserver les cadres est devenu un impératif pour le club de la capitale.

De plus, le PSG a été particulièrement verni en ne concédant aucun but face à Lens, malgré les 25 tentatives adverses (dont 10 cadrées). Si Matvey Safonov a fait des miracles ce jour-là, le portier russe pourrait être mis à rude épreuve d'entrée de jeu par un Paris FC bien décidé à finir la saison en beauté.

Pronostic 3 Paris FC vs PSG : Le Paris FC ouvre le score, coté à 2,75 sur Winamax

+