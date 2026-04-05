Pronostic Napoli vs AC Milan 06/04/2026 : Conte en quête d'un nouveau succès

Notre expert en paris s'attend à ce qu'un Napoli en pleine renaissance dépasse l'AC Milan de Massimiliano Allegri grâce à une victoire au Stadio Diego Armando Maradona.

Les meilleurs paris pour Napoli vs AC Milan

Victoire du Napoli, à une cote de 2,45 sur Winamax

Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts, à une cote de 2,62 sur Winamax

Scott McTominay buteur ou passeur, à une cote de 2,10 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Napoli 2-1 AC Milan

Pronostic des buteurs : Napoli – Scott McTominay, Rasmus Hojlund ; AC Milan – Rafael Leão

Le Napoli a connu une campagne en dents de scie. Les Partenopei occupent actuellement la troisième place de la Serie A, avec un seul petit point de retard sur l'AC Milan. Une victoire lors de ce choc leur permettrait de passer devant les Rossoneri avec deux points d'avance. Toutefois, la victoire est loin d'être acquise face à une équipe milanaise qui a concédé le plus faible nombre de défaites cette saison (3).

Les hommes de Campanie abordent cette journée sur une série de quatre victoires consécutives. Avant la trêve internationale, ils ont battu Cagliari 1-0, après trois succès identiques sur le score de 2-1 contre Lecce, le Torino et le Hellas Vérone. Leurs performances à domicile sont le socle de leur réussite : le Napoli reste la seule équipe invaincue sur ses terres en Serie A cette saison.

À l'inverse, Milan manque de régularité, n'ayant remporté que trois de ses six derniers matchs. Lors de leur dernière sortie, les Rossoneri ont disposé du Torino 3-2 au terme d'un match haletant, mais leur défaite 1-0 sur la pelouse de la Lazio lors de leur précédent déplacement a révélé des failles. Ce revers au Stadio Olimpico a d'ailleurs mis fin à une série de huit matchs d'invincibilité à l'extérieur.

Le Napoli dispose de l'avantage du terrain et de la dynamique de son invincibilité au Maradona. Milan, malgré son organisation défensive et sa qualité technique, fait face à un défi de taille contre une équipe qui ne flanche jamais devant son public.

Avec le ralentissement de l'Inter, les deux formations voient ici une opportunité de réduire l'écart en tête. Nous prévoyons une victoire serrée des Partenopei, un succès crucial dans la course à la deuxième place.

Les effectifs probables pour Napoli vs AC Milan

Composition attendue de Napoli : Milinkovic-Savic, Beukema, Buongiorno, Mathias Olivera, Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez, McTominay, De Bruyne, Hojlund.

Composition attendue de l'AC Milan : Maignan, Tomori, De Winter, Pavlović, Saelemaekers, Fofana, Modrić, Jashari, Estupinan, Pulišić, Fullkrug.

Les Partenopei pour priver les Rossoneri du doublé

Le Napoli a déjà pris sa revanche sur sa défaite du match aller en battant Milan 2-0 en demi-finale de la Supercoupe d'Italie. Les Rossoneri s'étaient imposés 2-1 à San Siro en septembre dernier.

La dynamique joue actuellement en faveur des champions en titre. Ils remontent au classement et un seul point les sépare de l'AC Milan. C'est un écart qui poussera Antonio Conte à tout faire pour l'emporter, un match nul n'arrangeant personne.

Milan a relancé ses espoirs de titre avec une victoire laborieuse contre le Torino après son revers face à la Lazio. Leur forme à l'extérieur pourrait être décisive : trois de leurs cinq derniers succès hors de leurs bases ont été obtenus contre des équipes classées neuvièmes ou plus bas. La Roma et la Lazio ont toutes deux réussi à leur prendre des points durant cette période.

Massimiliano Allegri est déterminé à accroître l'avance de Milan sur Naples et à se rapprocher de l'Inter Milan. Cependant, le contexte favorise les hôtes. Porté par un public volcanique au Maradona et disposant d'un effectif quasiment au complet, le Napoli devrait s'imposer face aux Rossoneri au terme d'un nouveau duel disputé.

Pronostic 1 Napoli vs AC Milan : Victoire du Napoli, à une cote de 2,45 sur Winamax

Spectacle garanti au Maradona

La première victoire du Napoli sans encaisser de but en 12 matchs officiels est intervenue contre Cagliari lors de la dernière journée. La défense de Conte a concédé exactement 30 buts en autant de matchs de Serie A, ne gardant sa cage inviolée qu'à 10 reprises cette saison.

Cette vulnérabilité défensive pourrait poser problème. Cependant, Milan n'a pas été particulièrement prolifique en attaque non plus. Les visiteurs n'ont inscrit que 47 buts en championnat, soit un de plus que le total de 46 du Napoli.

Les Partenopei ont trouvé le chemin des filets lors de chacun de leurs 10 derniers matchs de compétition. Milan ne peut pas en dire autant, étant resté muet lors de ses deux dernières défaites.

La moitié des 10 dernières confrontations entre ces deux clubs se sont terminées avec des buts de chaque côté. L'enjeu est colossal et le résultat aura un impact direct sur la lutte pour le titre. Nous nous attendons à ce que les deux équipes marquent dans une rencontre produisant au moins trois buts.

Pronostic 2 Napoli vs AC Milan : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts, à une cote de 2,62 sur Winamax

McTominay, le patron de l'entrejeu

Scott McTominay a été l'un des grands artisans du titre du Napoli l'an dernier. Il réalise à nouveau une belle saison, même s'il n'est pas tout à fait sur les mêmes bases. Le milieu polyvalent a compilé 11 buts et 4 passes décisives en 36 apparitions avec son club cette saison.

McTominay a manqué la moitié du mois de février en raison d'une tendinite. Il a fait son retour lors de la victoire 2-1 contre Lecce à la mi-mars. Il a ensuite été décisif contre Cagliari lors du match suivant, marquant dès les 90 premières secondes pour offrir la victoire 1-0.

La trêve internationale a été moins réjouissante. L'Écosse a perdu ses deux matchs amicaux contre le Japon et la Côte d'Ivoire (1-0 à chaque fois). McTominay n'a pas pu peser sur ces rencontres, ce qui lui donne l'occasion idéale de rebondir.

Aux côtés de Kevin De Bruyne, l'Écossais est le talisman de Conte au milieu de terrain. Miser sur sa domination face à ses vis-à-vis et sur sa capacité à être décisif (but ou passe) offre une excellente valeur.

Pronostic 3 Napoli vs AC Milan : Scott McTominay buteur ou passeur, à une cote de 2,10 sur Winamax

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