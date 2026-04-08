Pronostic Mayence vs Strasbourg 09/04/2026 : des séries d'invincibilité en jeu

Notre expert en paris sportifs s'attend à une rencontre extrêmement serrée entre deux clubs en pleine forme. En conséquence, les deux formations pourraient bien se neutraliser dans un match nul riche en rebondissements.

Les meilleurs paris pour Mayence vs Strasbourg

Les deux équipes marquent à une cote de 1,65 sur Winamax

Buteur à tout moment : Martial Godo à une cote de 3,90 sur Winamax

Mi-temps / Fin de match : Nul / Nul à une cote de 5,20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Mayence 1-1 Strasbourg

Pronostic des buteurs : Mayence – Phillip Tietz ; Strasbourg – Martial Godo

À un certain stade de la saison, Mayence semblait condamné à la lutte pour le maintien. Cependant, sous la houlette d'Urs Fischer, les Allemands ont balayé ces craintes pour afficher un visage conquérant. Résultat : les "05ers" ont grimpé au classement de la Bundesliga, occupant désormais la neuvième place à six journées de la fin.

Ils ont déjà marqué l'histoire du club en atteignant pour la première fois les quarts de finale d'une compétition européenne. Désormais, la formation allemande n'est plus qu'à 180 minutes d'une place dans le dernier carré. Les hommes de Fischer doivent fermement croire en leurs chances d'aller au bout.

Leur victoire contre Hoffenheim le week-end dernier leur a sans doute offert un boost de confiance non négligeable avant de recevoir Strasbourg ce jeudi. Le club de Ligue 1 traverse une période tout aussi faste, ce qui laisse présager une confrontation équilibrée. Le Racing a terminé en tête de la phase de ligue, s'assurant ainsi son premier quart de finale européen majeur depuis la saison 1979/80.

Les troupes de Gary O’Neil peuvent toujours prétendre aux places européennes en Ligue 1. À six matches du terme, ils ne comptent que cinq points de retard sur le peloton de tête. Toutefois, l'ancien coach des Wolves préférerait probablement mener son équipe jusqu'au sacre en Ligue Conférence. Pour cela, il devra d'abord ramener un résultat positif d'Allemagne ce jeudi, en commençant par éviter la défaite.

Les effectifs probables pour Mayence vs Strasbourg

Composition attendue de Mayence : Batz, Da Costa, Posch, Kohr, Widmer, Nebel, Sano, Lee, Mwene, Becker, Tietz.

Composition attendue de Strasbourg : Penders, Doué, Omobamidele, Doukouré, Chilwell, El Mourabet, Oyedele, Yassine, Nanasi, Godo, Enciso.

Des buts de chaque côté : une quasi-certitude

Mayence a fait preuve de réelles qualités offensives en Ligue Conférence cette saison. Le club de Bundesliga a inscrit neuf buts en huit rencontres, soit une moyenne de 1,13 but par match. Plus impressionnant encore, leur forme récente montre qu'ils n'ont été muets devant le but qu'à deux reprises lors de leurs dix dernières sorties.

Les "05ers" ont marqué au moins deux buts lors de chacun de leurs quatre derniers matches consécutifs. Cela prouve qu'ils traversent actuellement une phase offensive très faste. Les visiteurs, de leur côté, se montrent bien plus efficaces devant le filet, avec 14 buts inscrits en huit matches de Ligue Conférence. Avec une moyenne de 1,75 but par match, ils représentent une menace constante.

Il est à noter que Strasbourg n'est resté stérile qu'une seule fois sur ses huit matchs dans la compétition. De plus, ils abordent cette rencontre après avoir inscrit trois buts lors de leurs deux dernières sorties. Enfin, 13 des 15 derniers matches des Strasbourgeois ont vu les deux équipes marquer, un scénario très probable pour ce jeudi soir.

Pronostic 1 Mayence vs Strasbourg : Les deux équipes marquent à une cote de 1,65 sur Winamax

Godo sur son nuage européen

Une grande partie de l'animation offensive de Strasbourg repose sur Martial Godo. L'Ivoirien a débloqué la situation le week-end dernier lors de la victoire 3-1 du Racing face à Nice. L'attaquant de 23 ans réalise une saison impressionnante : il a déjà inscrit huit buts et délivré une passe décisive en 23 apparitions en Ligue 1.

Il vient d'enchaîner deux matches consécutifs avec au moins un but marqué, club et sélection confondus, et s'était déjà illustré lors du huitième de finale contre Rijeka. Ce soir-là, Godo n'avait joué que 26 minutes, inscrivant le but de la victoire seulement sept minutes après son entrée en jeu.

L'attaquant est irrésistible sur la scène européenne avec Strasbourg. Il totalise désormais quatre buts et trois passes décisives en sept matches pour le club, soit une implication directe sur un but par match en moyenne.

La moitié de ses 14 buts pour le club ont été inscrits à l'extérieur, dont trois en Ligue Conférence. Par conséquent, il est notre candidat privilégié pour trouver le chemin des filets contre les Allemands ce jeudi.

Pronostic 2 Mayence vs Strasbourg : Buteur à tout moment : Martial Godo à une cote de 3,90 sur Betway

Une tendance au partage des points qui persiste

Les deux équipes affichent une forme étincelante, chacune s'appuyant sur de solides séries d'invincibilité. Les hôtes n'ont pas connu la défaite lors de leurs huit derniers matches, signant même quatre victoires sur leurs quatre dernières sorties. Ils sont également invaincus à domicile dans cette compétition cette saison et n'ont perdu qu'un seul de leurs huit matches au total.

La dynamique de Strasbourg est légèrement supérieure : le Racing est invaincu depuis 10 matches toutes compétitions confondues. Cette série se décompose équitablement en cinq nuls et cinq victoires. De plus, les Strasbourgeois n'ont pas encore goûté à la défaite cette saison en Ligue Conférence, quel que soit le terrain.

L'équipe à domicile aura à cœur d'éviter la défaite lors de cette manche aller, forte de six succès consécutifs lors de ses derniers matches européens. De son côté, O’Neil a supervisé quatre victoires lors de ses sept derniers déplacements.

S'agissant de la toute première confrontation entre ces deux clubs, un partage des points ne serait pas une surprise au terme des 90 minutes. Il est également intéressant de noter que Mayence a rejoint les vestiaires sur un score de parité lors de quatre de ses cinq derniers matches. Avec un tel enjeu, cette rencontre pourrait bien être indécise dès la mi-tempsText

Pronostic 3 Mayence vs Strasbourg : Mi-temps / Fin de match : Nul / Nul à une cote de 5,20 sur Betway

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