Pronostic Marseille vs PSG 20/09/2026 : Encore plus de misère à Marseille

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le PSG profite de la mauvaise forme de Marseille pour s'imposer.

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Les meilleurs paris pour Marseille vs PSG

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Marseille 1-2 PSG

Pronostic des buteurs : Marseille - Amine Gouiri ; PSG - Ousmane Dembélé, Ferran Torres

Après leur première rencontre de Ligue Europa jeudi, la saison de Marseille a encore empiré au cours de la semaine. L'OM a subi une correction 4-1 face au Besiktas, prolongeant sa mauvaise série. Bien davantage était attendu de Marseille après l'arrivée de Bruno Genesio comme nouvel entraîneur cet été.

Marseille n'a pas connu le début de saison espéré et doit désormais recevoir les champions de France et d'Europe au Stade Vélodrome dimanche soir. L'OM reste sur trois défaites en Ligue 1, ce qui explique sa 13e place au classement après quatre journées. Ce week-end offre toutefois l'occasion de se relancer et de gêner un PSG qui n'est pas dans sa meilleure forme.

Les Parisiens ont eux aussi connu un début de saison chaotique. Ils ont particulièrement souffert à l'extérieur cette saison et ont dû attendre la semaine dernière pour décrocher leur première victoire en championnat. Celle-ci s'est accompagnée d'un large succès 6-1 face au Slovan Bratislava lors de leur entrée en Ligue des Champions la semaine passée. Luis Enrique espère que son équipe pourra désormais s'appuyer sur cette dynamique. Ils comptent actuellement sept points de moins qu'à la même période lors des deux saisons précédentes.

Les champions se déplacent à Marseille alors qu'ils occupent la septième place du classement. Ce n'est pas une position à laquelle ils sont habitués, même à ce stade précoce de la saison. Leur forme à l'extérieur doit néanmoins s'améliorer s'ils veulent remonter au classement et défendre leur titre.

Les effectifs probables pour Marseille vs PSG

Composition attendue de Marseille : De Lange, Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson, Højbjerg, Harit, Gomes, Abdelli, Paixão, Gouiri

Composition attendue du PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Dembélé, Kvaratskhelia, Torres

Le PSG se réveille après la pause

Le PSG a connu un début de campagne de Ligue 1 relativement poussif. Ce n'est pas qu'ils n'aient pas essayé de marquer, mais leur efficacité devant le but a posé problème. Ils n'ont inscrit que six buts en quatre matches, un total inférieur au niveau attendu de leur part.

Les Rouge et Bleu ont davantage tendance à marquer en seconde période qu'en première. Le PSG a inscrit quatre de ses six buts après la pause, soit 67% de son total. Ce pourcentage grimpe encore lorsqu'on observe spécifiquement leurs performances à l'extérieur.

Les visiteurs ont marqué 80% de leurs buts après la reprise dans leurs matches de championnat à l'extérieur cette saison. Il leur a fallu passer un cap supplémentaire après la pause, et si ce n'est pas idéal pour Enrique, c'est la réalité du moment. Le mercato Mi-temps la plus prolifique du PSG - seconde période peut ainsi se concrétiser.

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Le bilan du PSG à l'extérieur favorise les visiteurs

Malgré une seule victoire en trois déplacements cette saison, le PSG reste largement favori à Marseille. Cela pourrait s'expliquer davantage par les prestations de l'hôte que par celles du visiteur. Les Marseillais ont perdu leurs quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues, dont trois en Ligue 1.

Sachant que ces trois défaites sont survenues contre des équipes du top 4 actuel, cette affiche n'a rien d'attrayant pour eux non plus. Le PSG affichait le meilleur bilan à l'extérieur du championnat la saison passée, avec seulement quatre revers sur 17 déplacements. L'effectif parisien a la qualité nécessaire pour repartir de Marseille avec les trois points.

Ils ont battu l'OM à quatre reprises lors des cinq dernières confrontations directes toutes compétitions confondues. Les champions n'ont perdu qu'une seule fois lors de leurs 10 dernières visites au Stade Vélodrome, avec sept victoires dans cette série. Il existe toutefois un espoir pour les hommes de Genesio de percer la défense parisienne. Ils n'ont conservé qu'un seul clean sheet sur quatre matches de Ligue 1, tout en encaissant six buts sur cette période.

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Miser sur l'homme en forme

Quand le PSG est de la partie, il est facile de faire confiance à n'importe lequel de ses attaquants pour marquer. Ferran Torres a apporté un vent de fraîcheur aux Parisiens depuis son arrivée. Ousmane Dembélé a marqué à deux reprises en Ligue des Champions la semaine dernière, tandis que Kvicha Kvaratskhelia s'est montré plus discret qu'à l'accoutumée.

C'est pourtant l'homme du camp opposé qui affiche une forme excellente devant le but. Amine Gouiri a déjà inscrit la moitié de son total de buts de toute la saison passée en Ligue 1, et cela en seulement quatre journées cette saison. L'attaquant algérien a marqué quatre buts en autant de matches de championnat cette saison, contre huit buts en 22 apparitions la saison dernière.

Gouiri n'a disputé que 23 minutes en coupe d'Europe pendant la semaine, ce qui laisse penser que Genesio devrait le titulariser face aux champions. Outre sa place en tête du classement des buteurs du championnat cette saison, il occupe la troisième place au classement des xGOT (expected goals on target) avec 3,4. Il a également dépassé son xG (expected goals) de 2,49, ce qui explique notre confiance en lui pour marquer dimanche soir.

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