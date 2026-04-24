Pronostic Manchester City vs Southampton 25/04/2026 : les Saints, fatigués, vont subir

City n'a remporté que quatre de ses huit dernières confrontations face à Southampton, les Saints ayant même éliminé les Cityzens lors de l'EFL Cup en 2023.

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Southampton

Manchester City -2 (Handicap 3 choix) à une cote de 2,50 sur Winamax

Les deux équipes marquent (Non) à une cote de 1,80 sur Winamax

Mi-temps avec le plus de buts (2ème mi-temps) à une cote de 1,95 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 3-0 Southampton

Pronostic des buteurs : Manchester City – Haaland, Cherki, Semenyo

Manchester City affronte Southampton, candidat à la montée en Premier League, lors de la première demi-finale de FA Cup du week-end à Wembley.

Les hommes de Pep Guardiola sont gonflés à bloc après avoir repris la tête de la Premier League mercredi soir. Grâce à leur courte victoire à l'extérieur contre Burnley, les Cityzens ont doublé les Gunners à cinq journées de la fin. Le doublé Coupe-Championnat est plus que jamais envisageable pour City, avec cette demi-finale face à une équipe de deuxième division.

Il semble que Guardiola ait parfaitement préparé son effectif pour le sprint final. Ils ont remporté leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, marquant 11 buts pour un seul encaissé. Cette solidité défensive a été maintenue malgré les blessures de cadres comme Gvardiol. En revanche, la sentinelle Rodri pourrait manquer à l'appel ce week-end en raison d'une alerte musculaire.

De son côté, Southampton réalise un parcours exceptionnel. Les Saints sont actuellement invaincus depuis 20 matchs toutes compétitions confondues. Cependant, des signes de fatigue sont apparus chez les hommes de Tonda Eckert lors du match nul 2-2 à domicile contre Bristol City mardi. Southampton avait besoin des trois points pour rester dans la course à la promotion directe, mais l'équipe a manqué d'intensité.

Ils traversent une période folle de sept matchs en 21 jours, et la rencontre de samedi sera la sixième de cette série effrénée. Même si un succès en FA Cup serait historique, la priorité absolue du club reste la remontée immédiate en Premier League.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Southampton

Composition attendue de Manchester City : Trafford, Nunes, O’Reilly, Khusanov, Guehi, Gonzalez, Silva, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland

Composition attendue de Southampton : Peretz, Bree, Manning, Harwood-Bellis, Wood, Downes, Charles, Matsuki, Azaz, Scienza, Larin

City devrait s'imposer avec une marge confortable

City et Southampton se sont croisés lors de la FA Cup 2021/22, et les Cityzens l'avaient emporté avec trois buts d'écart (4-1). Nous nous attendons à ce qu'ils réitèrent l'exploit ce week-end. City a dominé Liverpool par quatre buts d'écart il y a trois semaines pour atteindre le dernier carré. Ils se sont également imposés par trois buts d'écart à Chelsea il y a dix jours.

L'équipe de Pep Guardiola tourne à une moyenne de 1,90 but par match dans cette campagne de coupe. Toutefois, leur capacité à en marquer quatre contre Liverpool et trois contre Chelsea suggère qu'ils peuvent tirer profit de la fatigue de Southampton.

City cherchera à user les Saints sur la grande pelouse du stade de Wembley. Nous pouvons parier sur une victoire de City par trois buts ou plus avec une probabilité de 40 %.

Pronostic 1 Manchester City vs Southampton : Manchester City -2 (Handicap 3 choix) à une cote de 2,50 sur Winamax

Une valeur sûre sur le "Clean Sheet"

Lors de quatre des cinq dernières confrontations entre ces deux équipes, au moins l'une d'entre elles n'a pas encaissé de but (Clean Sheet). Southampton a même réussi cette performance en janvier 2023 en éliminant City de l'EFL Cup (2-0) à St Mary’s.

Bien que 80 % des cinq derniers duels directs aient présenté un "Clean Sheet", nous pouvons parier sur ce scénario ce samedi avec une probabilité de seulement 54,05 %. C'est donc le pari offrant la meilleure valeur parmi nos trois pronostics pour Manchester City vs Southampton.

Nous avons déjà mentionné la solidité défensive récente de City, mais il est important d'insister : leurs clean sheets dans des matchs de coupe décisifs et des rencontres de championnat contre Arsenal, Liverpool et Chelsea suggèrent qu'ils devraient être capables d'empêcher les Saints (pensionnaires de deuxième division) de marquer.

Pronostic 2 Manchester City vs Southampton : Les deux équipes marquent (Non) à une cote de 1,80 sur Winamax

Le spectacle attendu après l'entracte

L'unique option de Southampton ce week-end est de contenir et de frustrer City. Les Saints ne pourront pas faire jeu égal avec leurs adversaires comme ils le font en Championship. S'ils parviennent à rester à égalité ou au contact de City en première période, ils pourraient tenter de se découvrir après la pause pour essayer de forcer le destin.

City a été à égalité à la mi-temps dans 60 % de ses matchs de coupe cette saison. Plus de 54 % des buts lors des matchs de coupe de Southampton ont été inscrits après l'intervalle. Plus intéressant encore, plus de 27 % ont été marqués dans les 15 dernières minutes des matchs de coupe cette saison.

Seulement 5 % des buts de City en FA Cup cette saison ont été inscrits au cours de la première demi-heure de jeu. En fait, près de 73 % sont arrivés entre la 41e et la 70e minute. Nous pouvons parier sur une seconde période plus riche en buts que la première avec une probabilité de seulement 51,28 %.

Pronostic 3 Manchester City vs Southampton : Mi-temps avec le plus de buts (2ème mi-temps) à une cote de 1,95 sur Winamax

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