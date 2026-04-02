Pronostic Majorque vs Real Madrid 04/04/2026 : Vinícius pour porter les Merengues à l'extérieur

Notre expert en paris sportifs s'attend à un démarrage tambour battant des visiteurs, avec une victoire finale du Real Madrid et un but de Vinícius Júnior.

Les meilleurs paris pour Majorque vs Real Madrid

Mi-temps : Real Madrid : cote de 2,15 sur Winamax

Vinícius Júnior buteur à tout moment : cote de 2,25 sur Winamax

Les deux équipes marquent : cote de 1,88 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Majorque 1-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Majorque – Pablo Torre ; Real Madrid – Vinícius Júnior, Kylian Mbappé

Le Real Madrid a vécu une quinzaine faste avant la trêve internationale. Les Madrilènes ont entretenu leurs espoirs de titre en Liga grâce à trois victoires consécutives face au Celta Vigo, Elche et l'Atlético de Madrid. L'équipe d'Álvaro Arbeloa a également éliminé Manchester City (5-1 au cumulé) pour poursuivre son aventure en Ligue des champions.

Cependant, ils accusent toujours quatre points de retard sur le leader, le FC Barcelone, dans la course au titre. Seule la victoire comptera aux Baléares ce week-end.

De son côté, Majorque a récemment changé d'entraîneur, Martín Demichelis ayant succédé à Jagoba Arrasate. Sous les ordres de l'Argentin, les Majorquins ont pris quatre points en quatre matchs. Si la victoire 2-1 contre l'Espanyol le mois dernier a été un signal positif, ils ont depuis rechuté face à Elche (2-1), un concurrent direct pour le maintien.

Les effectifs probables pour Majorque vs Real Madrid

Composition attendue de Majorque : Roman, Mojica, Valjent, Raillo, Maffeo, Mascarell, Costa, Joseph, Torre, Virgili, Muriqi.

Composition attendue de Real Madrid : Lunin, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Tchouaméni, Pitarch, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé.

Le Real Madrid pour un départ canon à Palma

Majorque peine cruellement à entrer dans ses matchs cette saison. L'équipe n'a inscrit que 35 % de ses buts en Liga avant la pause, alors qu'elle a encaissé 57 % de ses buts totaux durant les 45 premières minutes.

Cette tendance est particulièrement marquée à domicile : leur différence de buts en première mi-temps est de -7 devant leur public. À l'inverse, leur bilan en seconde période à Palma est impressionnant (+10).

Le Real Madrid arrive avec une dynamique de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Arbeloa peut également compter sur les retours de blessure de Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Compte tenu des difficultés chroniques de Majorque avant la pause, miser sur un avantage des Merengues à la mi-temps offre une belle valeur.

Pronostic 1 Majorque vs Real Madrid : Mi-temps : Real Madrid : cote de 2,15 sur Winamax

Vinícius, l'homme en forme, prêt à frapper

Fede Valverde et Vinícius Júnior sont les deux joueurs qui ont le plus profité de la nomination d'Arbeloa en janvier. Si l'Uruguayen est suspendu pour ce match, Vinícius devrait débuter, malgré son retour de Floride en milieu de semaine.

L'ailier de 25 ans a retrouvé son meilleur niveau depuis le changement sur le banc de touche. Il a inscrit 11 buts en 17 matchs depuis le départ de Xabi Alonso, avec qui il entretenait des relations tendues. Il reste notamment sur deux doublés lors de ses deux dernières sorties contre Manchester City et l'Atlético de Madrid.

Avec un Mbappé qui pourrait ne pas avoir 90 minutes dans les jambes, la responsabilité de l'attaque reposera sur Vinícius. Lors du derby madrilène, il a tenté cinq frappes, dont quatre cadrées. Parier sur un nouveau but du Brésilien ce samedi semble être le choix le plus judicieux.

Pronostic 2 Majorque vs Real Madrid : Vinícius Júnior buteur à tout moment : cote de 2,25 sur Winamax

Les outsiders pour sauver l'honneur

Majorque était réputé pour sa solidité défensive ces dernières saisons, mais ce n'est plus le cas cette année. Avec 1,62 but encaissé par match en Liga, ils affichent le quatrième pire bilan du championnat. Leur total de xGA (buts attendus contre eux) de 49,4 les place également parmi les trois derniers.

Tout porte à croire que les attaquants madrilènes vont s'en donner à cœur joie. Cependant, on note des progrès offensifs chez les locaux depuis l'arrivée de Demichelis.

Le principal changement a été la réintégration de la recrue estivale Pablo Torre dans un rôle de numéro 10. L'ancien espoir du Barça a répondu présent en marquant lors de deux matchs consécutifs. Il soutiendra l'attaquant Vedat Muriqi, actuel deuxième meilleur buteur de Liga avec 18 réalisations (à cinq longueurs de Mbappé).

Miser sur "les deux équipes marquent" paraît pertinent avec une probabilité implicite de 57,1 %. Ce pari est passé lors de chacun des trois derniers matchs de championnat de Majorque, ainsi que pour les trois derniers du Real Madrid.

Pronostic 3 Majorque vs Real Madrid : Les deux équipes marquent : cote de 1,88 sur Winamax

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