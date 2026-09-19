Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que ce duel entre deux des cinq équipes encore invaincues de Ligue 1 tienne toutes ses promesses. Six des huit dernières confrontations entre ces deux clubs en championnat ont vu au moins quatre buts être inscrits, et ce choc de samedi soir a tout d'un classique.

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Les meilleurs paris pour Lyon vs Rennes

Total de buts - plus de 3,5 buts à la cote de 2,25 sur Unibet

Premier buteur (équipe) - Rennes à la cote de 2,20 sur Unibet

Double chance - Match nul/Rennes à la cote de 1,72 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Lyon 2-2 Rennes

Pronostic des buteurs : Lyon - Lepaul, Nagida ; Rennes - Openda, Tolisso

Lyon reçoit Rennes au Groupama Stadium samedi, à l'occasion de la 5e journée de Ligue 1. Les visiteurs se présentent en co-leaders du championnat, à égalité avec Lille et Monaco, également crédités de dix points après quatre matches.

Lyon a lui aussi connu un bon début de saison 2026/27. Le club a pris huit points sur ses quatre premières rencontres. Deux victoires et deux matches nuls le placent cinquième et toujours invaincu après ces quatre premières journées.

Sa dernière sortie s'est conclue par un match nul et vierge à l'extérieur, chez le promu Paris FC. Ce résultat résume bien un début de saison correct mais sans éclat. Lyon a par le passé été prolifique à domicile face à Rennes, avec 13 buts inscrits sur ses quatre dernières réceptions du club breton.

Rennes est également co-leader avec 10 points, pour trois victoires et un match nul. Le club a battu Marseille 1-0 la semaine dernière, prolongeant à trois sa série de victoires en Ligue 1.

Il s'agit de la troisième victoire en quatre matches pour le club breton. Rennes dispute par ailleurs la Ligue Europa cette saison, et la façon dont l'effectif jonglera avec ces échéances déterminera ses ambitions domestiques en 2026/27. Franck Haise semble disposer d'un effectif au complet pour ce déplacement à Lyon.

Les effectifs probables pour Lyon vs Rennes

Composition attendue de Lyon : Samba, Frankowski, Cresswell, Rouault, Merlin, Camara, Rongier, Blas, Soumaré, Lepaul, Nagida

Composition attendue de Rennes : Grief, Athekame, Abner Vinicius, Niakhaté, Bacher, Morton, Bidstrup, Sulc, Tolisso, Nuamah, Openda

Cette affiche a l'habitude de faire trembler les filets

Six des huit dernières confrontations entre ces deux équipes en Ligue 1 ont produit quatre buts ou plus. Lyon s'est imposé 4-2 lors du dernier duel sur ce terrain. Rennes avait triomphé 3-1 lors du match aller en septembre dernier.

Cette tendance est bien établie depuis plusieurs saisons. Rennes a déjà dépassé cette ligne à deux reprises sur ses quatre matches cette saison.

Le principal risque pour ce pari reste le bilan de Lyon, dont un seul des quatre matches a dépassé cette ligne en 2026/27. Le club a également concédé un match nul et vierge chez le promu Paris FC. La cote reste toutefois généreuse, avec une probabilité implicite d'environ 44,4 %.

Pronostic 1 Lyon vs Rennes : Total de buts - plus de 3,5 buts à la cote de 2,25 sur Unibet

La valeur est du côté d'un Rennes rapide dans l'entame

Rennes a inscrit le premier but lors de chacun de ses cinq derniers matches. Le club breton a également mené à la pause dans quatre de ces cinq rencontres.

C'est une tendance forte pour une équipe qui trouve son rythme. Sa victoire 1-0 à Marseille a suivi exactement le même scénario.

Rennes est co-leader de la Ligue 1, avec 10 points en quatre matches. Lyon a plutôt joué la solidité que la vitesse, n'ayant concédé que deux buts sur ses quatre matches. Miser sur Rennes pour ouvrir le score tôt, à une probabilité implicite de 45,45 %, constitue le pari à plus forte valeur parmi nos pronostics Lyon vs Rennes.

Pronostic 2 Lyon vs Rennes : Premier buteur (équipe) - Rennes à la cote de 2,20 sur Unibet

Couvrir deux issues dans un duel serré

En l'état, il y a très peu de différence entre ces deux équipes. Rennes est co-leader avec 10 points, Lyon n'étant qu'à deux points derrière.

Les visiteurs se sont imposés 1-0 à Marseille vendredi, confirmant leurs qualités à l'extérieur. Rennes avait également remporté ce même duel 3-1 en septembre dernier au Roazhon Park. Lyon a déjà concédé deux matches nuls sur ses quatre premières journées, et les deux équipes restent invaincues.

Miser sur la Double chance permet de couvrir deux des trois issues du marché 1N2. Compte tenu de la production offensive de Rennes, parier sur son absence de défaite, à une probabilité implicite de seulement 58,1 %, semble une approche raisonnable.

Pronostic 3 Lyon vs Rennes : Double chance - Match nul/Rennes à la cote de 1,72 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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