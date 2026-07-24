Pronostic Liverpool vs Sunderland 26/07/2026 : un démarrage en douceur pour la pré-saison

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les deux formations soient encore très loin de leur meilleur niveau dans une affiche qui s'annonce peu prolifique. Liverpool pourrait toutefois faire la différence sur le fil.

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Sunderland

Mi-temps la plus prolifique pour Liverpool - seconde mi-temps à une cote de 2,25 sur Winamax

Résultat à la mi-temps (1N2) - match nul à une cote de 2,55 sur Winamax

Résultat du match et les deux équipes marquent - Liverpool et oui à une cote de 2,60 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 2-1 Sunderland

Pronostic des buteurs : Liverpool – Dominik Szoboszlai, Will Wright ; Sunderland – Enzo Le Fée

La campagne 2025/2026 est une saison que les supporters de Liverpool préféreront rapidement oublier. Bien qu'ils aient remis leur titre de champion de Premier League en jeu, ils n'ont jamais semblé en mesure de le conserver. Cet exercice décevant a finalement coûté son poste à Arne Slot.

C'est l'ancien entraîneur de Bournemouth, Andoni Iraola, qui a pris les commandes avec des attentes toujours aussi élevées. Son style très intense et porté vers l'avant n'est pas sans rappeler celui de la légende des Reds, Jürgen Klopp, redonnant de bonnes raisons d'espérer aux fans. Le technicien espagnol a guidé les Cherries à une très belle 6e place la saison dernière, à seulement trois points de Liverpool.

Cependant, il faudra repasser pour voir l'équipe type alignée d'entrée, puisque plusieurs cadres de Liverpool n'ont pas encore réintégré le groupe. Le constat est identique du côté de Sunderland, où bon nombre de joueurs sont allés loin lors de la Coupe du monde ou ont eu besoin de repos supplémentaire. Les Black Cats sortent pourtant d'une saison assez incroyable, sachant qu'il s'agissait de leur grand retour en Premier League après huit ans d'absence.

Régis Le Bris a réalisé un travail remarquable à la tête de l'équipe en décrochant une qualification européenne. Sunderland a bouclé le championnat à la 7e place, à trois longueurs du Bournemouth d'Iraola. Ce ne sera que la deuxième fois de l'histoire du club qu'ils disputeront une compétition européenne.

Ils ont déjà entamé leur préparation estivale par un amical face à York. Ils s'attaquent désormais à la Premier League Summer Series, où Liverpool fait figure de plus gros morceau. Par conséquent, il faut s'attendre à un duel particulièrement accroché de part et d'autre.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Sunderland

Composition attendue de Liverpool : Mamardashvili, Ramsay, Gomez, Jacquet, Kerkez, Nyoni, Jones, Szoboszlai, Elliott, Ngumoha, Wright

Composition attendue de Sunderland : Ellborg, Mukiele, O'Nien, Hume, Reinildo, Browne, Rigg, Scott, Le Fée, Tutierov, Ogunsuyi

Les Reds pourraient mettre du temps à trouver le bon rythme

En l'absence de plusieurs cadres habituels, les deux formations risquent de manquer du tranchant caractéristique de leur jeu. S'agissant du tout premier match de préparation de Liverpool avant ce nouvel exercice, l'analyse repose essentiellement sur les données de la saison écoulée. Sur ce plan, les Reds ont au moins trouvé le chemin des filets lors de leurs 17 derniers matchs de championnat.

Particulièrement à l'aise hors de leurs bases, ils ont inscrit au moins deux buts lors de chacune de leurs trois dernières sorties à l'extérieur. Toutefois, Liverpool a fréquemment eu besoin d'un temps de rodage pour se mettre en route l'an dernier. La preuve : 39 de leurs 63 buts en championnat ont été inscrits au retour des vestiaires.

Cela représente 62 % de leurs réalisations globales inscrites en seconde période, soit une moyenne de 1,03 buts par match dans le second acte contre seulement 0,63 but au cours des 45 premières minutes. Avec un alignement rajeuni et expérimental pour cette première sortie, on s'attend à voir les Reds faire la différence principalement après la pause.

Pronostic 1 Liverpool vs Sunderland : mi-temps la plus prolifique pour Liverpool - seconde mi-temps à une cote de 2,25 sur Winamax.

Un démarrage poussif attendu à Nashville

Dans la chaleur étouffante de Nashville, dans le Tennessee, les deux équipes risquent d'avoir du mal à imposer leur rythme d'entrée. Le Geodis Park s'apprête à accueillir deux écuries de Premier League en quête d'intensité, mais la réalité du terrain reste celle d'un début de préparation à peine entamé.

Dans ces conditions, la première mi-temps devrait être abordée avec beaucoup de prudence par des joueurs en phase de reprise. Les deux effectifs étant privés de leurs titulaires indiscutables, les jeunes joueurs alignés auront besoin de temps pour prendre leurs marques. Il ne faut donc pas s'attendre à une avalanche de buts avant le repos.

Il convient d'ailleurs de souligner que Liverpool ne menait pas à la pause lors de 66 % de ses rencontres de Premier League la saison passée. De son côté, Sunderland a concédé le nul à la mi-temps dans 79 % de ses matchs, soit le 3e ratio le plus élevé du championnat. Enfin, aucune équipe de l'élite anglaise n'a concédé autant de scores nuls et vierges (0-0) à la mi-temps que Sunderland, avec 16 matchs sur 38 dans ce cas (42 %).

Pronostic 2 Liverpool vs Sunderland : résultat à la mi-temps (1N2) - match nul à une cote de 2,55 sur Winamax.

Montée en puissance attendue après le repos

Après un premier acte probablement timide, le jeu devrait se débrider en seconde mi-temps. L'habitude prise par Liverpool d'accélérer après la pause est un premier indicateur parlant. Les chiffres de Sunderland vont dans le même sens, eux qui ont inscrit 29 de leurs 42 buts (69 %) en seconde période.

Les Reds abordent cette rencontre sur une série de quatre matchs sans victoire, partagés entre revers et matchs nuls. À l'inverse, les Black Cats restent invaincus lors de leurs cinq dernières sorties, dont trois succès consécutifs. Privé de ses fers de lance, Sunderland aura toutefois plus de mal à faire la décision, d'autant que le club n'a plus battu Liverpool depuis 12 confrontations directes.

Les hommes de Régis Le Bris conservent néanmoins suffisamment d'atouts pour créer le danger. Avec 68 % des rencontres de championnat de Liverpool s'étant achevées sur le marché « Les deux équipes marquent », Sunderland aura clairement sa carte à jouer. Qui plus est, les deux équipes ont trouvé le chemin des filets en seconde mi-temps lors de 50 % des rencontres des Reds en championnat, le plus haut total de la division. On s'attend donc au même scénario ce week-end au Geodis Park.

Pronostic 3 Liverpool vs Sunderland : résultat du match et les deux équipes marquent - Liverpool et oui à une cote de 2,60 sur Winamax.

+