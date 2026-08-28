Pronostic Liverpool vs Nottingham Forest 29/08/2026 : les deux équipes en quête d'un premier succès

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Liverpool traverse un match compliqué alors que le club s'adapte à son nouvel entraîneur. Cela pourrait offrir à Forest une occasion de repartir avec un résultat.

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Nottingham Forest

Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,66 sur Betclic

Double chance - Nottingham Forest/Match nul à la cote de 2,42 sur Betclic

Buteur à tout moment - Morgan Gibbs-White à la cote de 4,15 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 1-1 Nottingham Forest

Pronostic des buteurs : Liverpool - Dominik Szoboszlai ; Nottingham Forest - Morgan Gibbs-White

Le premier match de Liverpool en Premier League s'annonçait toujours difficile, avec ce déplacement à Newcastle. Cette confrontation produit souvent son lot de buts, et celle-ci n'a pas dérogé à la règle avec quatre réalisations lors du match nul 2-2. Les Reds ont arraché le point du match dans les dernières minutes, quand Dominik Szoboszlai a transformé un penalty.

Andoni Iraola a pris les commandes de l'équipe cet été, et les joueurs ont donc besoin de temps pour s'adapter à ses méthodes. Liverpool n'a pas répondu aux exigences de son entraîneur, encaissant ses deux buts sur des contre-attaques. Cette instabilité défensive pourrait poser problème lors de leur premier match à domicile de la saison.

Nottingham Forest a dû être déçu par sa défaite 1-0 à domicile face à Leeds United. Les Tricky Trees ont craqué à la 88e minute, sur un coup franc direct d'Anton Stach qui a trouvé le petit filet. Les visiteurs sont eux aussi sous une nouvelle direction, avec Oliver Glasner devenu leur cinquième entraîneur en moins d'un an.

Il espère reproduire une partie du succès qu'il avait connu à Crystal Palace. Anfield est un endroit difficile à visiter, mais Forest y a plutôt bien fait lors de ses dernières visites.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Nottingham Forest

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Frimpong, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Ngumoha, Wirtz, Gakpo, Isak

Composition attendue de Nottingham Forest : Sels, Diomande, Milenkovic, Murillo, Aina, McAtee, Sangare, Williams, Gibbs-White, Ndoye, Igor Jesus

La défense des Reds peut être exploitée

La principale faiblesse de Liverpool en début de saison se trouve en défense. Virgil van Dijk n'a plus la même vitesse qu'auparavant, tandis que les deux nouveaux défenseurs centraux doivent encore s'adapter au championnat. Iraola a fait sortir Jeremy Jaquet pour faire entrer Ronald Araujo face à Newcastle, ce qui laisse penser que la défense n'est pas encore stabilisée.

Les deux buts encaissés par Liverpool samedi ressemblaient beaucoup à ce que l'on avait pu observer de leur défense la saison passée. Les deux équipes ont marqué dans 68 % des matches de championnat des Reds, à domicile comme à l'extérieur. Les hommes de Glasner devraient chercher à exploiter ces faiblesses lors de ce choc du week-end.

Forest a lui aussi peiné à garder sa cage inviolée la saison dernière, avec seulement cinq clean sheets sur ses 19 matches à l'extérieur. Les visiteurs n'ont pas encore trouvé le chemin des filets cette saison, mais ils devraient avoir les armes pour poser des problèmes à la défense adverse.

Pronostic 1 Liverpool vs Nottingham Forest : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,66 sur Betclic

Forest prend confiance à Anfield

Anfield a toujours été un endroit difficile pour les équipes visiteuses. Liverpool a cependant été moins solide à domicile la saison dernière, laissant des points dans neuf de ses 19 matches de championnat.

L'une de ces rencontres opposait justement les Reds à Nottingham Forest, vainqueur 3-0 en novembre dernier. Les Trees ne sont pas dans leur meilleure forme actuellement, mais ils ne doivent pas être négligés dans ce type de rendez-vous. Forest s'est imposé lors de ses deux derniers déplacements à Anfield.

Avec des équipes qui cherchent encore leur meilleur onze, il est difficile de prédire l'issue de la rencontre. La bonne dynamique récente de Forest suggère qu'ils peuvent compliquer la tâche des hôtes. Liverpool reste toutefois invaincu lors de ses trois derniers matches et devrait rester difficile à battre à domicile.

Pronostic 2 Liverpool vs Nottingham Forest : Double chance - Nottingham Forest/Match nul à la cote de 2,42 sur Betclic

Une menace offensive bien réelle

Nous avons choisi un joueur de Forest pour le pari buteur car il offre une belle valeur. Le capitaine Morgan Gibbs-White a été leur meilleur élément la saison dernière. Il pourrait retrouver ce niveau samedi. Le milieu anglais a inscrit 15 buts en 37 apparitions en championnat la saison passée, le meilleur total parmi les milieux de terrain du championnat.

Gibbs-White se retrouve régulièrement dans des positions offensives dangereuses et est souvent impliqué autour de l'avant-centre. Le style de jeu de Chris Wood lui a permis de créer des occasions par le passé, mais Gibbs-White reste une menace offensive quel que soit l'attaquant aligné. Il a marqué lors de deux de ses trois dernières apparitions en Premier League.

Il avait par ailleurs été buteur lors du dernier déplacement de Forest à Liverpool en novembre dernier. Cela fait du capitaine un candidat sérieux pour marquer à nouveau ce week-end.

Pronostic 3 Liverpool vs Nottingham Forest : Buteur à tout moment - Morgan Gibbs-White à la cote de 4,15 sur Betclic

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