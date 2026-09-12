Pronostic Liverpool vs Fulham 12/09/2026 : les Reds poursuivent leur redressement

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les Reds décrochent une troisième victoire de rang samedi, face à des Fulham toujours en quête de leurs premiers points sous Álvaro Arbeloa, qui affronte son ancien club ce week-end.

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Fulham

Total de buts & Les 2 équipes marquent - plus de 2,5 buts et oui à la cote de 1,87 sur Unibet

Total de tirs cadrés de Liverpool - plus de 6 à la cote de 1,83 sur Unibet

Dominik Szoboszlai but ou passe décisive à la cote de 2,00 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 3-1 Fulham

Pronostic des buteurs : Liverpool - Isak, Szoboszlai, Barcola ; Fulham - García

Liverpool reçoit Fulham à Anfield samedi, pour son quatrième match de la campagne 2026/27 de Premier League. Les hôtes arrivent sur une victoire en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid obtenue en milieu de semaine.

L'équipe d'Andoni Iraola a retrouvé ses repères. Un succès tranquille 2-0 à Ipswich a été suivi d'une victoire 2-1 arrachée après avoir été menés contre l'Atlético. Dominik Szoboszlai a égalisé avant qu'Alexis Mac Allister ne frappe cinq minutes après la pause.

Après le match, Iraola a confirmé que Cody Gakpo est incertain après avoir reçu un coup. C'est un coup dur, sachant que le Néerlandais compte quatre buts ou passes décisives en trois matchs. Bradley Barcola est sorti sur crampes, mais il devrait être disponible. Hugo Ekitiké, Conor Bradley et Giovanni Leoni restent quant à eux absents.

Un déplacement à Anfield doit ressembler à une perspective redoutable pour un Fulham qui ne pourrait guère se trouver dans une situation plus délicate. Álvaro Arbeloa a perdu ses trois matchs de championnat depuis qu'il a succédé à Marco Silva cet été.

Des défaites à domicile contre Chelsea et Crystal Palace ont encadré un revers 1-0 à Sunderland. Fulham a encaissé sept buts et pointe dernier, sans le moindre point. Arbeloa subit déjà la pression des supporters, et l'attention médiatique ne cesse de croître. Tom Cairney et Luc de Fougerolles manqueront tous les deux le déplacement sur les rives de la Mersey en raison de blessures.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Fulham

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Araújo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Muñoz, Wirtz, Ngumoha, Isak

Composition attendue de Fulham : Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Iwobi, Charles, Bobb, King, Palacios, García

L'histoire annonce beaucoup de buts samedi

Quatre des cinq dernières confrontations entre ces deux équipes ont produit trois buts ou plus. Les deux équipes ont également marqué lors de sept des huit dernières rencontres.

Le plus récent déplacement à Craven Cottage s'était soldé par un match nul 2-2. Arbeloa a mis en place un système audacieux, associant un pressing haut et une ligne défensive élevée. Cette structure laisse peu de couverture défensive et crée du chaos en transition.

Fulham a encaissé sept buts en trois matchs à cause de cela. Le club a tout de même généré 5,42 buts attendus de son côté. Liverpool a lui aussi encaissé lors de trois de ses quatre matchs officiels cette saison. Tout bien considéré, ce pari semble être le plus évident de notre trio de pronostics pour Liverpool vs Fulham.

Pronostic 1 Liverpool vs Fulham : Total de buts & Les 2 équipes marquent - plus de 2,5 buts et oui à la cote de 1,87 sur Unibet

Le volume de tirs ne devrait poser aucun problème aux Reds

Liverpool a affiché une moyenne de six tirs cadrés par match cette saison. Alexander Isak compte trois buts en trois apparitions en championnat. Cody Gakpo, Florian Wirtz et Dominik Szoboszlai créent eux aussi du danger de manière constante derrière lui.

Fulham a encaissé sept buts en trois matchs et n'a gardé aucune cage inviolée. Sa ligne agressive invite les tirs adverses plutôt qu'elle ne les limite. Crystal Palace a répété les percées en contre le week-end dernier. Même les Eagles ont réussi cinq tirs cadrés à Craven Cottage.

Liverpool devrait exercer une pression soutenue et multiplier les attaques à Anfield. Une probabilité implicite de 54,6 % semble faible pour une équipe dont le rythme offensif s'améliore.

Pronostic 2 Liverpool vs Fulham : Total de tirs cadrés de Liverpool - plus de 6 à la cote de 1,83 sur Unibet

Szoboszlai très sollicité si Gakpo et Barcola ne sont pas rétablis

Szoboszlai a inscrit le but égalisateur de Liverpool face à l'Atlético Madrid mercredi soir. Il avait également transformé un penalty dans les arrêts de jeu à Newcastle lors de la première journée.

Cela confirme son statut de tireur désigné chez Iraola. Il a parcouru 33,3 km cette saison, plus que n'importe lequel de ses coéquipiers. Ce volume de course lui permet d'arriver tardivement dans la surface et de se procurer des occasions sur des remises ou des centres.

Il a tiré la majorité des corners de Liverpool en milieu de semaine, ce qui constitue une autre voie évidente vers une passe décisive. Le manque d'organisation défensive de Fulham devrait générer des occasions sur les secondes phases. Une probabilité implicite de 50 % paraît étonnamment basse ici.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

Pronostic 3 Liverpool vs Fulham : Dominik Szoboszlai but ou passe décisive à la cote de 2,00 sur Unibet

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