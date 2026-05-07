Pronostic Liverpool vs Chelsea 09/05/2026 : Szoboszlai décisif pour une victoire des Reds

Notre expert en paris sportifs mise sur une réalisation de Dominik Szoboszlai et une arrière-garde des Reds intraitable à domicile face à des Blues en crise.

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Chelsea

Victoire de Liverpool à une cote de 1.84 sur Winamax

à une cote de Dominik Szoboszlai buteur (n'importe quand) à une cote de 4.00 sur Winamax

à une cote de Mi-temps : Chelsea marque moins de 0,5 but à une cote de 1.70 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 2-0 Chelsea

Pronostic des buteurs : Liverpool - Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz

Liverpool doit encore batailler pour valider son ticket en Ligue des Champions. La défaite 3-2 face à Manchester United lors de la dernière journée est venue freiner la dynamique d'Arne Slot dans une saison exigeante. Avant ce revers, le technicien néerlandais restait pourtant sur une série de trois succès consécutifs en championnat contre Fulham, Everton et Crystal Palace.

Le tableau est bien plus sombre du côté de Chelsea, qui reste sur une série catastrophique de six défaites de rang en Premier League. Après avoir chuté à domicile (1-3) contre une équipe de Nottingham Forest pourtant très remaniée, les Blues ont officiellement dit adieu au Top 5.

Une lueur d'espoir subsiste néanmoins avec la finale de la FA Cup le week-end prochain. Calum McFarlane attendra forcément un sursaut d'orgueil de ses hommes à Anfield pour préparer au mieux ce rendez-vous crucial.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Chelsea

Composition attendue de Liverpool : Woodman, Robertson, Van Dijk, Konaté, Jones, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Szoboszlai, Frimpong, Wirtz

Composition attendue de Chelsea : Jorgensen, Cucurella, Chalobah, Colwill, Gusto, Lavia, Caicedo, Neto, Fernandez, Palmer, Pedro.

Le calvaire de Chelsea devrait se poursuivre à Anfield

Chelsea a touché le fond en début de semaine. Cette défaite à domicile contre Forest a scellé leur plus longue série de revers en championnat depuis 33 ans. Le but de Joao Pedro à la 93ème minute n'a été qu'une consolation dérisoire, mettant fin à une disette offensive de cinq matchs pour les Blues dans l'élite anglaise.

Désormais, la saison de Chelsea se résume à la finale de la FA Cup. Si McFarlane avait provoqué un court électrochoc lors de son premier match en tant qu'intérimaire (victoire 1-0 en demi-finale contre Leeds malgré un xG de seulement 0,39), l'effet s'est estompé.

Les carences sont flagrantes dans les deux surfaces. Même si Liverpool n'est pas toujours impérial, les Reds affichent un taux de victoire de 59 % à domicile en championnat. Ils possèdent suffisamment d'atouts techniques pour s'imposer face à une équipe londonienne en pleine dérive.

Pronostic 1 Liverpool vs Chelsea : Victoire de Liverpool à une cote de 1.84 sur Winamax

Szoboszlai, l'homme providentiel des Reds

L'infirmerie de Liverpool ne désemplit pas, privant Arne Slot de plusieurs cartouches offensives. Hugo Ekitike est blessé et Alexander Isak reste incertain. Dans ce contexte, plusieurs milieux de terrain devraient à nouveau évoluer un cran plus haut.

C'était le cas de Dominik Szoboszlai à Old Trafford le week-end dernier. Aligné dans une position plus avancée, le Hongrois a brillé avec un but et une passe décisive malgré la défaite (3-2). Il sera l'un des principaux dangers samedi, compensant le manque d'options de pointe.

L'international hongrois totalise déjà 13 buts toutes compétitions confondues cette saison. Avec une moyenne de 2,0 tirs par match en Premier League et une probabilité implicite de 25 %, sa cote de 4.00 pour un but en cours de match représente une réelle value

Pronostic 2 Liverpool vs Chelsea : Dominik Szoboszlai buteur à une cote de 4.00 sur Winamax

Liverpool : un verrou bien en place avant la pause

L'une des grandes forces de Liverpool cette saison réside dans ses entames de match à Anfield. Devant leur public, les Reds ont inscrit 18 buts en première période, pour seulement 3 buts encaissés avant la pause.

Le constat est simple : seulement 17 % des buts encaissés à domicile par Liverpool l'ont été lors des 45 premières minutes. Cela suggère que l'attaque de Chelsea, en panne de confiance, aura toutes les peines du monde à forcer le verrou local d'entrée de jeu.

Les Blues n'ont plus trouvé le chemin des filets en première mi-temps depuis le but de Joao Pedro à Villa Park il y a deux mois. Depuis ce succès 4-1, leur production offensive est devenue famélique avec un seul petit but marqué au total.

Cole Palmer, l'homme clé de l'attaque, traverse une période de méforme inquiétante, restant sur 11 matchs sans marquer (club et sélection compris).

Miser sur une première période sans but de Chelsea offre une probabilité implicite de 58,1 %, ce qui nous semble particulièrement solide.

Pronostic 3 Liverpool vs Chelsea : Mi-temps - Chelsea marque moins de 0,5 but à une cote de 1.70 sur Winamax

+