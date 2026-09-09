Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Liverpool reste vulnérable défensivement, une faiblesse qui pourrait profiter à l'Atlético, avec le retour annoncé de Julian Álvarez dans le onze.

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Atlético Madrid

Double chance - nul ou Atlético à la cote de 2,15 sur Winamax

Buteur à tout moment - Alexander Isak à la cote de 2,10 sur Winamax

Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 2,37 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 1-1 Atlético Madrid

Pronostic des buteurs : Liverpool - Isak ; Atlético Madrid - Álvarez

Liverpool reçoit l'Atlético mercredi soir, un remake de la première journée de la saison dernière. Les Reds avaient alors remporté ce match 3-2.

Les hommes d'Andoni Iraola restent un chantier en construction. Ils ont pris cinq points lors de leurs trois premiers matches de Premier League, encaissant deux buts à chacun de leurs deux premières rencontres. Leur récente victoire 2-0 à Ipswich a redonné confiance, Alexander Isak ayant inscrit un doublé à Portman Road.

L'attaquant suédois est bien plus tranchant après une première saison à Anfield perturbée par les blessures. Iraola reste privé de Hugo Ekitiké, Conor Bradley et Giovanni Leoni. Federico Chiesa et Wataru Endo n'ont par ailleurs pas été inscrits sur la liste pour la Ligue des Champions.

L'Atlético de Diego Simeone arrive sur les bords de la Mersey encore marqué par une lourde défaite 3-0 concédée à Bilbao. Les Colchoneros occupent néanmoins la sixième place de Liga, avec sept points pris lors de leurs quatre premiers matches.

Simeone s'apprête à offrir à Julian Álvarez sa première titularisation de la saison, tandis que Cristian Romero pousse lui aussi pour obtenir sa première place de titulaire depuis son arrivée au club. L'Argentin devrait rester à l'Atlético au moins jusqu'au mercato de janvier. Alexander Sørloth (cuisse) et Arnau Ortiz (suspendu) manqueront le rendez-vous de mercredi.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Atlético Madrid

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Kerkez, Araújo, Jacquet, van Dijk, Szoboszlai, Mac Allister, Barcola, Wirtz, Gakpo, Isak

Composition attendue de l'Atlético Madrid : Oblak, Llorente, Romero, Hancko, Grimaldo, Giuliano Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman, Baena, Álvarez

L'Atlético peut exposer les failles défensives de Liverpool

Liverpool s'est montré vulnérable défensivement sous Iraola. Les Reds ont encaissé quatre buts lors de leurs deux premiers matches de championnat, qu'ils ont tous deux terminés sur un match nul. Leur défense est encore en construction à mesure que la saison avance. Ronald Araújo dépanne au poste de latéral droit, avec Conor Bradley et Giovanni Leoni blessés.

L'Atlético dispose des armes nécessaires pour exploiter les faiblesses défensives de Liverpool. La formation de Simeone s'était imposée 3-2 à Anfield en 2019/20 et avait remonté un déficit de 2-0 lors de cette même confrontation la saison dernière.

Le marché accorde à l'Atlético une probabilité implicite de 46,5 % d'éviter la défaite, ce qui semble faible au vu des éléments. Les Colchoneros n'ont jamais remporté de match de phase de ligue face à une équipe anglaise, mais un simple nul suffirait à valider ce pari.

Pronostic 1 Liverpool vs Atlético Madrid : Double chance - nul ou Atlético à la cote de 2,15 sur Winamax

Isak retrouve le chemin des filets

Alexander Isak affiche désormais trois buts en trois matches de Premier League cette saison. Il en a inscrit deux en neuf minutes à Ipswich vendredi dernier, Cody Gakpo étant passeur décisif sur ses trois buts.

C'est une nette progression par rapport à sa première saison, où il n'avait marqué que quatre buts en 22 apparitions. Il paraît plus affûté et plus tranchant qu'à n'importe quel moment depuis son arrivée à Liverpool.

La défense de l'Atlético est elle aussi ébranlée après avoir encaissé trois buts à Bilbao. Le bémol évident reste son bilan européen d'un seul but en 13 apparitions en Ligue des Champions. Pourtant, une probabilité implicite de 47,6 % pour qu'Isak marque semble faible au regard de sa forme du moment.

Pronostic 2 Liverpool vs Atlético Madrid : Buteur à tout moment - Alexander Isak à la cote de 2,10 sur Winamax

La création d'occasions reste le point faible des Reds

Liverpool pointe à la 19e place de Premier League pour les occasions nettes créées, avec quatre en trois matches. À titre de comparaison, Brighton domine ce classement avec 15 occasions nettes créées en trois matches.

C'est un chiffre étonnamment bas pour une équipe dotée d'une telle attaque. Pablo Barrios et Morten Hjulmand devraient verrouiller les espaces que Florian Wirtz aime occuper. Jan Oblak demeure par ailleurs un rempart fiable derrière sa défense.

Simeone ne devrait pas hésiter à faire d'Anfield un match fermé et haché. L'Atlético a tout de même marqué sept buts lors de ses quatre derniers matches de championnat, et conserve donc un certain potentiel offensif, surtout avec le retour attendu d'Álvarez en attaque. Cependant, avec une probabilité implicite de 42,2 % pour le marché des moins de 2,5 buts, nous jugeons ce prix généreux.

Pronostic 3 Liverpool vs Atlético Madrid : Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 2,37 sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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