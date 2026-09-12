Pronostic Levante vs Barcelone 13/09/2026 : encore une victoire à l'extérieur à gros score

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Levante encaisse encore un but face au Barça, un scénario qui s'est produit lors de leurs 20 dernières confrontations. Cette série devrait s'étendre à une 21ᵉ rencontre ce dimanche.

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Les meilleurs paris pour Levante vs Barcelone

Total de buts - plus de 4,5 buts à la cote de 2,40 sur Betclic

1N2 & Les 2 équipes marquent - Barcelone & oui à la cote de 2,25 sur Betclic

Buteur à tout moment - Anthony Gordon passeur décisif à la cote de 2,75 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Levante 1-4 Barcelone

Pronostic des buteurs : Levante - Romero ; Barcelone - Raphinha, Yamal x2, Lopez

Levante reçoit le Barça au Estadio Ciudad de Valencia dimanche. Le coup d'envoi est prévu à 21h00 lors de la 5ᵉ journée de Liga 2026/27. Les visiteurs abordent cette rencontre après une victoire confortable en phase de ligue de Ligue des Champions face au Feyenoord en milieu de semaine.

Le Levante de Luis Castro compte cinq points après quatre matchs. Les Grenats ont corrigé le Real Betis 5-2 à domicile. Ils ont ensuite décroché un match nul 0-0 chez le promu Málaga le week-end dernier. Cela leur laisse une respectable 11ᵉ place après seulement un dixième de saison.

Álex Primo et Etta Eyong sont tous deux absents sur blessure. Autre coup dur pour les hôtes : leur bilan historique face aux Catalans en Liga. Ils n'ont remporté que trois de leurs 28 confrontations en championnat face au Barça.

Le Barça trône une nouvelle fois en tête du classement, avec un bilan parfait. Quatre victoires en quatre matchs ont produit 17 buts, dont deux succès consécutifs 5-0 à l'extérieur face à Elche et Valence. Raphinha domine le classement des buteurs avec six buts en championnat à son actif. Cela rend son absence de la liste des nommés pour le Ballon d'Or d'autant plus surprenante.

Le Brésilien a encore frappé à deux reprises lors de la victoire 5-1 face au Feyenoord mercredi, tandis que Gavi a fait son retour en tant que remplaçant. Eric García, Frenkie de Jong, Roony Bardghji et Jesse Bisiwu restent sur le flanc.

Les effectifs probables pour Levante vs Barcelone

Composition attendue de Levante : Ryan, Nacho Pérez, De La Fuente, Mandi, Manuel Sánchez, Bardeli, Oriol Rey, Olasagasti, Brugué, Iván Romero, Thiago Fernández

Composition attendue de Barcelone : Joan García, Christensen, Cubarsí, Gerard Martín, Espart, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Gordon, Raphinha

Un choc prolifique en perspective

Six des huit dernières confrontations à Valence ont produit cinq buts ou plus. Le Barça a également affiché une moyenne de cinq buts par match lors de ses deux déplacements cette saison. Les Catalans se sont imposés 5-0 à Elche avant de répéter le même score à Valence dimanche dernier.

La victoire 5-1 face au Feyenoord mercredi porte à trois le nombre de rencontres à cinq buts ou plus sur les cinq dernières sorties. Levante ne devrait pas non plus se replier en défense.

Les Grenats ont eux aussi passé cinq buts au Real Betis sur cette pelouse le mois dernier. Le seul motif d'inquiétude reste le match nul vierge décroché à Málaga. Toutefois, un match nul sans but s'est produit dans 75% de leurs huit dernières confrontations. Nous pouvons miser sur ce scénario pour une probabilité implicite de seulement 41,7%. Cela en fait le pari à plus forte valeur parmi nos pronostics Levante vs Barcelone ce week-end.

Pronostic 1 Levante vs Barcelone : Total de buts - plus de 4,5 buts à la cote de 2,40 sur Betclic

Levante trouve souvent la faille face au Barça à domicile

Levante a marqué contre le Barça lors de six de ses neuf dernières réceptions en championnat. Les Grenats ont trouvé le chemin des filets à cinq reprises face au Real Betis sur cette pelouse le mois dernier.

Le Barça a encaissé lors de deux de ses cinq matchs cette saison. Le Feyenoord a marqué au Camp Nou mercredi, tandis que le Rayo Vallecano avait inscrit un doublé face aux Catalans en août. Flick fait également tourner sa défense régulièrement, si bien que la charnière centrale change presque chaque semaine.

Le Barça reste largement favori pour l'emporter. Cependant, ce marché offre une meilleure valeur avec une probabilité implicite de seulement 44,4%.

Pronostic 2 Levante vs Barcelone : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Barcelone & oui à la cote de 2,25 sur Betclic

Le rendement créatif de Gordon déjà au sommet

Anthony Gordon compte quatre passes décisives en quatre apparitions depuis son arrivée en provenance de Newcastle. Il affiche une moyenne d'une passe décisive par match dans une attaque désormais bien installée.

Il a débuté la rencontre face à Valence et est entré en jeu contre le Feyenoord mercredi. Cela devrait lui permettre d'être frais pour débuter dimanche.

Gordon dispose de nombreux joueurs de qualité à servir depuis le flanc gauche. Raphinha, Lamine Yamal et Fermín López sont tous des finisseurs cliniques devant le but.

Le Barça a déjà inscrit 17 buts en championnat. Les latéraux de Levante pourraient être mis à mal par cette largeur de jeu. Gordon affiche un taux de réussite de 100% en matière de passes décisives en 2026/27. Cela rend sa cote de passeur décisif attrayante, avec une probabilité implicite de seulement 36,4%.

Pronostic 3 Levante vs Barcelone : Buteur à tout moment - Anthony Gordon passeur décisif à la cote de 2,75 sur Betclic

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