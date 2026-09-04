Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les Reds décrochent leur première victoire en championnat, alors qu'Ipswich Town cherche à confirmer son bon départ face à Sunderland.

Les meilleurs paris pour Ipswich Town vs Liverpool

Les 2 équipes marquent & Total de buts - oui & plus de 2,5 buts à la cote de 1,70 sur Winamax

Julio Enciso buteur ou passeur à la cote de 2,90 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Ipswich Town 1-2 Liverpool

Pronostic des buteurs : Ipswich - Enciso ; Liverpool - Isak, Gakpo

Ipswich Town accueille Liverpool à Portman Road vendredi soir à l'occasion de la troisième journée. Les deux équipes traversent une période de reconstruction et ont beaucoup à prouver.

Le club promu de Gary O'Neil a débuté par une victoire 2-1 à domicile face à Sunderland. Une défaite 5-2 à Old Trafford a suivi, malgré l'ouverture du score de Leif Davis. Ipswich a également battu Leicester en Coupe de la Ligue anglaise.

Les recrues estivales Sasa Lukic et Julio Enciso se sont rapidement adaptées. Enciso est le meilleur passeur de l'équipe avec deux offrandes et a été le meilleur élément de Town. Zian Flemming, arrivé de Burnley le jour de la fermeture du mercato, pourrait mener l'attaque si Emersonn (genou) ne passe pas le test physique de dernière minute. La recrue phare au milieu de terrain, Exequiel Palacios, doit effectuer sa première titularisation depuis son arrivée en provenance du Bayer Leverkusen.

Andoni Iraola attend toujours sa première victoire avec Liverpool. Des matchs nuls arrachés tardivement à Newcastle et à domicile face à Nottingham Forest laissent les Reds treizièmes avec deux points. Iraola a succédé à Arne Slot après la cinquième place obtenue la saison dernière.

Mohamed Salah, Andy Robertson et Ibrahima Konaté ont tous quitté le club cet été. Alexander Isak et Víctor Muñoz, recruté pour 34,5 millions de livres, ont tous deux marqué face à Forest et devraient être titulaires à nouveau. Bradley Barcola, signé en provenance du PSG, pourrait figurer dans le groupe pour le déplacement mais ne devrait pas débuter.

Les effectifs probables pour Ipswich Town vs Liverpool

Composition attendue d'Ipswich Town : Scherpen, Ouattara, Diop, O'Shea, Lukic, Palacios, Fatawu, Maeda, Enciso, Flemming

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Frimpong, Kerkez, van Dijk, Jacquet, Mac Allister, Szoboszlai, Munoz, Gakpo, Wirtz, Isak

Les buts sont au rendez-vous depuis le début de la saison

Les deux matchs de championnat de Liverpool cette saison se sont terminés sur le score de 2-2. Les deux rencontres ont vu des buts de chaque côté et ont largement dépassé cette ligne. Ipswich a connu le même scénario. Le club a gagné 2-1 face à Sunderland avant de s'incliner 5-2 à Old Trafford.

Cela fait quatre sur quatre pour ce pari précis. Ipswich inscrit en moyenne deux buts par match. De son côté, Liverpool encaisse deux buts par match et n'a toujours pas gardé sa cage inviolée sous les ordres d'Iraola.

L'équipe d'Iraola presse haut et laisse des espaces dans son dos. Une probabilité implicite de 53,48 % ne reflète pas la régularité avec laquelle ce scénario se répète.

Ipswich Town vs Liverpool Pari 1 : Les 2 équipes marquent & Total de buts - oui & plus de 2,5 buts à la cote de 1,70 sur Winamax

Miser à nouveau sur le créateur de Town

Julio Enciso a été le meilleur joueur d'Ipswich lors des deux premières rencontres. Le Paraguayen totalise déjà deux passes décisives et affiche la meilleure note moyenne de l'effectif.

Il est clairement le principal atout offensif de Gary O'Neil. Ipswich fait transiter son jeu offensif par lui. Liverpool a encaissé lors de ses deux matchs de championnat et s'est montré vulnérable défensivement. Forest a créé trois grosses occasions rien qu'en première période.

Enciso devrait trouver des occasions de marquer lors des rares transitions offensives d'Ipswich. Il est coté pour marquer ou délivrer une passe décisive à une probabilité implicite de seulement 34,48 %. Ce chiffre paraît faible pour un joueur impliqué dans la moitié des buts de son équipe depuis le début de la saison.

Ipswich Town vs Liverpool Pari 2 : Julio Enciso buteur ou passeur à la cote de 2,90 sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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