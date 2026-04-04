Pronostic Inter Milan vs Roma 05/04/2026 : les Nerazzurri vont perdre des points

Notre expert en paris s'attend à ce que l'Inter de Christian Chivu, leader du classement, perde à nouveau des points face à la Roma de Gian Piero Gasperini.

Les meilleurs paris pour Inter Milan vs Roma

Les deux équipes marquent - Oui, à une cote de 1,96 sur Winamax

Moins de 2,5 buts, à une cote de 1,88 sur Winamax

Double chance - Match nul ou victoire de la Roma, à une cote de 2,30 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Inter 1-1 Roma

Pronostic des buteurs : Inter – Federico Dimarco ; Roma – Lorenzo Pellegrini

Le football reprend ses droits en Italie après l'échec de la Squadra Azzurra, qui ne s'est pas qualifiée pour sa troisième Coupe du Monde consécutive. L'attention se tourne à nouveau vers le championnat, avec plusieurs affiches de prestige au programme. La Roma se déplace au Stadio Giuseppe Meazza pour affronter une équipe de l'Inter qui a perdu son rythme.

Les Nerazzurri ont connu une baisse de régime significative depuis leur défaite 1-0 lors du derby contre l'AC Milan. Ils restent désormais sur trois matchs consécutifs sans victoire en Serie A, après avoir concédé deux nuls 1-1 lors de leurs précédentes sorties contre l'Atalanta et la Fiorentina.

Les hommes de Christian Chivu conservent une avance de six points au sommet du classement. Ils seront soulagés de retrouver leur pelouse, où ils sont invaincus lors de leurs huit derniers matchs de championnat.

La Roma a mis fin à une série de cinq matchs sans victoire grâce à un court succès 1-0 contre Lecce. Le but de Robinio Vaz à la 60ème minute a permis de sécuriser les trois points au Stadio Olimpico. C'était la première victoire des Giallorossi en trois journées de Serie A. Leur forme à l'extérieur est cependant inquiétante : ils n'ont enregistré aucune victoire lors de leurs six derniers déplacements officiels, subissant trois défaites pour trois nuls.

Les deux équipes ont été récemment éliminées des compétitions européennes, ce qui signifie que le championnat est désormais leur priorité absolue. L'Inter Milan et la Roma peinent à se montrer dangereux offensivement, tandis que leurs lacunes défensives ont été exposées. Cette situation rend un match nul hautement probable.

Les effectifs probables pour Inter Milan vs Roma

Composition attendue d'Inter Milan : Sommer, Bisseck, Akanji, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito.

Composition attendue de Roma : Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas, Pisilli, Pellegrini, Malen.

Pas de clean sheet attendu pour Sommer ou Svilar

Yann Sommer, le portier de l'Inter, est le meilleur gardien du championnat avec 14 "clean sheets" en 28 matchs. Il partage ce record avec Jean Butez, qui a disputé deux matchs de plus avec Côme. Mile Svilar, pour la Roma, suit de près avec 13 matchs sans encaisser de but.

La dernière victoire de l'Inter sans prendre de but remonte à fin février, un succès 2-0 contre le Genoa. Ils ont également obtenu un nul vierge contre Côme en demi-finale de la Coppa Italia. Depuis ce match, leur défense semble désorganisée, concédant un but lors de chacun de leurs trois derniers matchs de championnat, pour seulement deux buts inscrits.

La Roma s'est montrée vulnérable défensivement et inefficace en attaque. Pourtant, ils auront à cœur de confirmer leur victoire contre Lecce. Ils ont réussi à marquer lors de chacun de leurs neuf derniers matchs de compétition.

L'Inter a marqué au moins un but lors de ses huit derniers matchs de championnat à domicile. On peut également compter sur l'attaque de la Roma pour trouver le chemin des filets au moins une fois. Nous anticipons un match disputé où les deux équipes encaisseront un but.

Pronostic 1 Inter Milan vs Roma : Les deux équipes marquent - Oui, à une cote de 1,96 sur Winamax

Les défenses devraient dominer à Meazza

Depuis sa victoire 3-2 contre la Juventus lors du Derby d'Italia, l'Inter Milan affiche des performances décevantes, toutes compétitions confondues. Les Nerazzurri n'ont remporté que deux de leurs huit derniers matchs officiels, les deux fois contre des équipes de la seconde moitié du tableau.

La moitié de leurs 30 matchs de Serie A se sont terminés avec moins de 2,5 buts au total. Ils possèdent la meilleure attaque de la ligue avec 66 buts et la troisième meilleure défense avec 24 buts encaissés.

La Roma était solide défensivement avant que sa méforme récente ne débute. Les Giallorossi partagent la deuxième meilleure défense avec l'AC Milan, n'ayant concédé que 23 buts. Les joueurs de Gasperini ont également vu 20 de leurs 30 matchs de championnat se terminer avec moins de 2,5 buts cette saison.

Sur leurs 10 dernières confrontations directes, sept se sont soldées par moins de 2,5 buts. Au vu de leur forme récente et des statistiques défensives, on s'attend à un match pauvre en buts au Stadio Giuseppe Meazza.

Pronostic 2 Inter Milan vs Roma : Moins de 2,5 buts, à une cote de 1,88 sur Winamax

La Roma est capable d'éviter la défaite

Les récents duels entre ces deux équipes ont été très serrés. Quatre des cinq dernières confrontations en Serie A se sont terminées sur le score de 1-0 — trois fois en faveur des Nerazzurri. Cependant, la Roma s'était imposée sur ce même score dans ce stade la saison dernière.

L'Inter manque de moral pour creuser l'écart en tête du classement. Les Rossoneri ne sont plus qu'à six points alors qu'il reste huit matchs à jouer. Deux nuls consécutifs (1-1) ont mis en lumière leurs fragilités ; l'Inter a concédé l'égalisation dans les 15 dernières minutes lors de ces deux rencontres après avoir pourtant mené au score.

La Roma a brisé sa spirale négative avec une victoire peu convaincante mais capitale contre Lecce. Ils seront très motivés pour décrocher une place dans le top 4, qui n'est désormais plus qu'à trois points.

Un match nul est le scénario le plus probable ici. Toutefois, les Giallorossi ont prouvé la saison dernière que l'Inter n'est pas imbattable chez elle. Miser sur une double chance en faveur de la Roma est un pari à forte valeur ajoutée.

Pronostic 3 Inter Milan vs Roma : Double chance - Match nul ou victoire de la Roma, à une cote de 2,30 sur Winamax

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