Pronostic Espanyol vs Real Madrid 03/05/2026 : Vinicius attendu pour porter les Merengues à l'extérieur

Notre expert en paris sportifs mise sur une réalisation de Vinicius Junior dans une rencontre qui promet de s’emballer après la pause, avec des buts de chaque côté.

Les meilleurs paris pour Espanyol vs Real Madrid

Victoire du Real Madrid à une cote de 1.74 sur Winamax

Vinicius Junior buteur à tout moment à une cote de 2.55 sur Winamax

Les deux équipes marquent en seconde mi-temps à une cote de 2.62 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Espanyol 1-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Espanyol - Kike Garcia ; Real Madrid - Vinicius Junior, Fede Valverde

Alors qu'ils luttaient pour une qualification européenne en début de saison, les "Pericos" de l'Espanyol traversent un désert total en 2026, n'ayant toujours pas goûté à la victoire cette année. Cette méforme les a plongés dans la lutte pour le maintien. Avec 39 points au compteur, leur survie dans l'élite est loin d'être assurée. Lundi dernier, ils n'ont pu faire mieux qu'un triste match nul 0-0 à domicile face à Levante, pourtant en difficulté.

Côté madrilène, les espoirs de titre se sont quasiment envolés après avoir concédé l'égalisation à la 94e minute face au Real Betis lors de la dernière journée. La Maison Blanche traverse une zone de turbulences avec une seule victoire lors de ses six dernières sorties officielles. Cette méforme fait suite à leur élimination en Ligue des Champions il y a quinze jours, après une défaite (6-4 au cumulé) contre le Bayern Munich.

Les effectifs probables pour Espanyol vs Real Madrid

Composition attendue d'Espanyol : Dmitrovic, Romero, Cabrera, Calero, El Hilali, Gonzalez de Zarate, Exposito, Roca, Terrats, Dolan, Kike.

Composition attendue du Real Madrid : Lunin, Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold, Bellingham, Tchouameni, Valverde, Brahim, Vinicius, Gonzalo.

L'année noire de l'Espanyol devrait se poursuivre

Aucune des deux équipes n'aborde ce duel avec une confiance débordante. L'Espanyol jouera gros pour sa survie et devrait afficher une motivation supérieure. Pourtant, il est difficile de faire confiance aux hommes de Manolo Gonzalez au vu de leur bilan catastrophique en 2026.

L'Espanyol n'a glané que six points sur 16 matches depuis le passage à la nouvelle année, soit le pire bilan de toute la Liga. Que ce soit sur le plan individuel ou collectif, le niveau de jeu a chuté de manière vertigineuse après un départ canon.

Face aux membres du Top 4 depuis février, le constat est sans appel : trois défaites, avec quatre buts encaissés à chaque fois contre le Barça, l'Atlético et Villarreal.

Le Real Madrid, frustré par l'arbitrage lors de son dernier match face au Betis, a bénéficié d'une semaine complète de repos. Si les Merengues parviennent à égaler l'intensité physique de leurs hôtes, la victoire à l'extérieur reste le scénario le plus crédible.

Pronostic 1 Espanyol vs Real Madrid : Victoire du Real Madrid à une cote de 1.74 sur Winamax

Vinicius doit prendre le relais en l'absence de Mbappé

Kylian Mbappé a subi un nouveau revers physique et sera forfait pour ce déplacement. Près de deux ans après son arrivée dans la capitale espagnole, l'équilibre de l'équipe avec le crack français fait toujours débat. Statistiquement, des profils comme Vinicius ou Jude Bellingham semblent souvent plus tranchants en son absence.

Le Real Madrid tourne à une moyenne impressionnante de 2,80 buts par match en Liga sans son attaquant vedette, contre 1,93 lorsqu'il est sur le terrain.

Vinicius a déjà inscrit quatre buts lors des six rencontres où Mbappé n'était pas titulaire. Le Brésilien devrait également reprendre la responsabilité des penaltys. Fort de deux buts lors de ses deux dernières sorties, "Vini" représente une réelle valeur ajoutée pour un pari buteur au RCDE Stadium.

Pronostic 2 Espanyol vs Real Madrid : Vinicius Junior buteur à tout moment à une cote de 2.55 sur Winamax

Un second acte riche en buts

Les statistiques des deux formations pointent vers une accélération après la mi-temps. En Liga, 57 % des buts inscrits par le Real Madrid interviennent après la pause, tout comme 65 % des buts qu'ils encaissent.

L'Espanyol affiche une tendance encore plus marquée : les Catalans ont marqué deux fois plus de buts en seconde période qu'en première cette saison (seulement 0,36 but par match avant la pause). Défensivement, l'Espanyol craque aussi plus souvent au retour des vestiaires.

Sur les neuf derniers matches du Real Madrid, les deux équipes ont systématiquement trouvé le chemin des filets. Les failles défensives madrilènes sont réelles, et l'Espanyol aura des opportunités. Cependant, avec une moyenne de 2,00 buts concédés par match depuis janvier pour les hommes de Manolo, les filets devraient trembler des deux côtés en seconde période.

Au global, miser sur un but de chaque côté en seconde période présente une réelle value, avec une probabilité implicite de 38,2 %.

Pronostic 3 Espanyol vs Real Madrid : Les deux équipes marquent en seconde mi-temps à une cote de 2.62 sur Winamax

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